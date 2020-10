Die Industriehallen des ehemaligen Plexi-Möller-Geländes sind eine Brandruine. Inzwischen laufen die Abrissarbeiten. (INGO MÖLLERS)

Während der hitzigen Diskussion um das ehemalige Plexi-Möller-Gelände im Fachausschuss am vergangenen Dienstag blieb der aktuelle Eigentümer noch der große Unbekannte. Auch auf mehrfache Nachfrage weigerte sich Fachbereichsleiter Fritz Brünjes aus rechtlichen Gründen, den Namen preis zu geben. Die Stern Immobilien und Handel GmbH sucht mittlerweile aber selbst das Licht der Öffentlichkeit. „Auf dem Gelände steht unser Name auf einer Tafel, wir haben dort auch ein Büro. Aber niemand hat sich mit uns in Verbindung gesetzt“, sagt der Gesellschafter Martin Stucke im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER. „Es sind Gerüchte in der Welt, unser Gelände sei ein rechtsfreier Raum und ein Ort der Kriminalität. Das stimmt aber nicht“, kritisiert Stucke.

Der Unternehmer argumentiert, seine GmbH habe das Industriegelände 2008 bei einer Zwangsversteigerung gekauft und seitdem schrittweise entwickelt. „Mit einer Gebühr von 350 000 Euro haben wir uns an einem Straßenausbau beteiligt. Wir haben Steuern gezahlt und unsere Bilanzen vorgelegt. Macht das jemand, der im rechtsfreien Raum agiert?“, fragt Stucke rhetorisch. Auch die in seinen Industriehallen tätigen Untermieter nimmt er in Schutz: „Sie betreiben Kleingewerbe, wollen sich etwas aufbauen, anstatt die Füße hochzulegen und Sozialhilfe zu beziehen.“

Prostitution und Munitionsfund

Nach dem Großbrand an der Oldenburger Landstraße am 24. September hatte Bettina Oestermann von der Delmenhorster Liste (DL) gemeinsam mit der FDP in einem Antrag an die Stadtverwaltung die Missstände auf dem Gelände angeprangert. Die Ratsfrau führte darin auch den Brand eines von Prostituierten genutzten Bungalows im Jahr 2011 an. Zudem seien im Jahr 2014 30 000 Schuss gestohlene Munition gefunden worden. Gesellschafter Stucke bestätigt zwar die Vorfälle, sieht sich aber nicht in der Verantwortung.

„Der Bungalow gehörte uns gar nicht, trotzdem nutzten die Prostituierten Strom und Wasser von uns, ohne dafür zu zahlen“, sagt er. Daraufhin habe man die Leitung gekappt. Er sei sogar gerichtlich gegen den Puff vorgegangen. Bei der gestohlenen Munition muss er etwas weiter ausholen: Er arbeite hauptberuflich als Strafverteidiger und hatte 2014 mit der Bremer Staatsanwaltschaft einen Deal ausgehandelt. Um die Strafe seines Mandanten zu mildern, musste gestohlene Munition wieder auftauchen. „Dazu braucht es einen besonderen Ort, so einfach ist das nicht zu organisieren“, erklärt Stucke. Die Wahl sei dann auf seine Industriehalle gefallen. In Niedersachsen hätten aber offenbar weder Polizei noch Staatsanwaltschaft von diesem Deal im Bundesland Bremen gewusst.

Zu dem dritten von DL und FDP angeführten Vorfall kann die Staatsanwaltschaft in Oldenburg mehr Licht ins Dunkel bringen: Im September 2019 war es auf demselben Gelände zu einem Brand gekommen. Aktuell läuft ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Beschuldigte wegen fahrlässiger Brandstiftung. „Es wird der Vorwurf untersucht, die Beschuldigten hätten in einer Kfz‐Werkstatt mittels einer Brandprobe testen wollen, ob es sich bei einer mitgeführten Flüssigkeit um Diesel oder Benzin handelte“, schreibt Staatsanwalt Mathias Hirschmann auf Anfrage. Es sei ein Brandschaden in Höhe von rund einer halben Million Euro entstanden.

Inzwischen haben Anwohner mit einer Bürgerinitiative die Forderung aufgestellt, dass Industriegelände in ein Wohngebiet zu verwandeln. „Derartige Tipps sind alle etwas eigennützig“, kritisiert Gesellschafter Stucke. Ende der 90er-Jahre habe ein Hamburger Projektentwickler bereits ein Wohngebiet geplant, bei dem die Anwohner partizipiert hätten. Letztlich kam es aber nicht zu einer Umsetzung dieser Pläne. „Die Mischung von Gewerbe- und Wohnflächen ist ein politisches Problem der 50er- und 60er-Jahre. Da ist Nachbarschaftsstreit vorprogrammiert. Wir sind nicht der Verursacher dieses Problems“, argumentiert Stucke.

Und wie steht die Bürgerinitiative Deichhorst zu dieser Darstellung? „Erst einmal ist es schön, dass es zu dem Eigentümer nun auch einen Namen und ein Gesicht gibt“, sagt die Sprecherin Wiebke Machel. Die Stern-GmbH sei herzlich dazu eingeladen, auf die Anwohner zuzukommen. Machel hofft, dass der Protest der Anwohner etwas bewirkt: „Wir wollen, dass jeder seinen Teil der Verantwortung auch wirklich wahrnimmt. Das fängt bei den Nutzern an, geht über den Eigentümer und reicht dann auch bis hin zur Stadt und dem Gewerbeaufsichtsamt.“

Keine Schadstoffe mehr messbar

Mit Messungen der Schadstoffwerte will die Stadt die aktuelle Gefährdung für Umwelt und Anwohner genau benennen. Die Werte der Welse liegen seit der vergangenen Woche wieder im Normalbereich. Zudem hat der Fachdienst Umwelt auch den Schlamm im Böschungsbereich untersucht, wo die Feuerwehr das Löschwasser ableitete. Aufgrund der guten Wasserlöslichkeit der Chemikalien sei es dort zu keinen Ablagerungen gekommen. Auch eine Verunreinigung des Elmeloher Weges mit Asbeststaub kann die Stadt durch eine in Auftrag gegebene Laboruntersuchung ausschließen. Der Elmeloher Weg lag während des Brandes in der Hauptwindrichtung.