Ein Abend für die Power-Klarinette

Das Trio Lusingando mit Allan Ware, Barbara Rößler-Schöwing und Martin Kratzsch hat dem Ganderkeseer Publikum am Sonnabend nicht nur das Bassetthorn näher gebracht, sondern auch einen neuen Blick auf Mozart beschert. (INGO MöLLERS)

Vermittlung heißt das Zauberwort! Dabei geht es um die Präsentation von Musik, bei der nicht allein die Musik das Wort hat, sondern das gesprochene Wort auch seinen Anteil bekommt. Etwa durch die Moderation eines Konzertes. Aber auch durch einen Probenbesuch, der Ohren und Herzen öffnet für ein innigeres Verständnis von Musik.

Einen besonderen Weg der Musikvermittlung beschreitet das „Trio Lusingando“. Es kombiniert in einem musikalisch-literarischen Konzertformat Musik Wolfgang Amadeus Mozarts unter anderem mit Briefen Mozarts und Äußerungen über Mozart. „Trio Lusingando“, das sind Allan Ware, Barbara Rößler-Schöwing und Martin Kratzsch – alle spielen Bassetthorn. Es ist anzunehmen, dass ihr Konzert im Rahmen des 80. Ganderkeseer Rathauskonzerts ohne den literarischen Anteil durchaus weniger reizvoll gewesen wäre. Auch wenn das Trio seinen Namen, der „schmeichelnd, betörend“ bedeutet, mit allem Recht trägt. Das Bassetthorn, eine Klarinettenart in tiefer Stimmung, lernte Mozart durch seinen Freund, den Klarinettisten Anton Stadler kennen und lieben.

Dem Bassetthorn hat Mozart auch fünf „Divertimenti“ gewidmet, Serenadenmusik, in der Mozart auf für ihn typische Art unterhaltsame Beschwingtheit und Tiefsinnigkeit verband. Mit Allegro und Menuetto aus dem Divertimento Nr. 2, KV 439b begann das Trio Lusingando sein Programm. Und ließ das Bassetthorn gleich als Steigerungsform der Klareinette sich vorstellen, gleichsam als Power-Klarinette mit rauhen Tiefen, dabei weich im Klang und zärtlich schmeichelnden Höhen.

Diese weitgefassten Ausdrucksbereiche wurden nach dem geschwinden Allegro besonders im Menuett mit geschmeidiger Melodieformung unter langen, atmenden Bögen und differenzierter Artikulation sorgsam und spielfreudig ausgeformt. Da gab es im für Mozart so charakteristischem „Lächeln unter Tränen“ auch das Seufzermotiv – aufwärts statt abwärts gleichsam als heiteren Seufzer. An diese mozartische, geheimnisvolle Vieldeutigkeit schloss sich in einem dichten Textblock ein Brief des 13-jährigen Mozart von einer Reise an die Mutter an, voller kindlicher Freude über die Schnelligkeit der Kutsche, voller Verehrung und Respekt.

Die Frage „Wer war Mozart?“ hat der Philosoph Arthur Schopenhauer auch mit dem Gedanken, dass „jedes Kind ein Genie und jedes Genie gewissermaßen ein Kind“ sei, beantwortet. Eine Antwort, die die so gern vermutete „Reinheit“ Mozarts für viele in Frage stellt, sind seine „Bäsle-Briefe“: Briefe des jungen Mannes an seine Cousine Maria Anna Thekla, die allesamt voll von unbändiger Lust an willkürlich-sinnlosen kindlichen Wort- und Lautkombinationen sind. Aber auch voll von derben, auch sexuellen Anzüglichkeiten. So schreibt er an sein „allerliebstes bäsle häsle“, das zweifellos Mozarts erste Geliebte war: „Desto besser, besser desto. (….)…jetzt wünsch ich ihnen eine gute nacht, scheißen sie ins beet, daß es kracht; schlafens gesund, recks den arsch zum mund; ich gehe itzt nach schlaraffen, und thue ein wenig schlaffen…“ Mozart einmal anders, und man bekommt eine neue, eine menschliche Sicht auf den großen Mozart. Und man hörte die noch folgenden Divertimenti-Sätze durchaus mit anderen Ohren.

Die drei Sätze aus Anton Stadlers „18 Terzetten“ für drei Bassetthörner spielte das Trio als handfeste, rustikale Unterhaltungsmusik mit Schuhplattler-Spaß, in der der Ton des „in Liebe zerflossenen Gefühls“, die Zeitgenossen dem Bassetthorn zusprachen, nur wenig Raum hatte. Der Monolog vor Gott des Mozart-Konkurrenten Antonio Salieri aus Peter Shaffers Theaterstück sprach Martin Kratzsch als eindringliche Darstellung des Haderns eines kleinen, neidvollen Geistes mit dem Erfolg Mozarts, dieses „kichernden Kindes“. Ludwig van Beethoven hat seine Variationen über „La ci darem la mano“ aus Mozarts Don Giovanni nicht ausdrücklich für Bassetthorn-Trio geschrieben, aber hier waren sie nach dem leichtgewichtigem „Kegelduett“ und den Salieri-Variationen ein gewichtiges Plädoyer für dies Instrument am Beispiel von Beethovens Variationskunst.

Ein gewichtiger Text mit einem geheimnisvollem, vielschichtigem Mozart-Bild war das Kapitel „Mozart und das magische Theater“ aus Hermann Hesses „Der Steppenwolf“. Am Schluss sorgten das komplette 3. Divertimento mit seinem verwandelten Thema aus der „Kleinen Nachtmusik“ und die Zugabe (Polonaise aus dem fünften Divertimento) noch einmal für mozartische Vielschichtigkeit voller Klangsinn und expressiver Kraft.