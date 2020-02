Kantor Thorsten Ahlrichs und Sängerin Clara Marquardt ließen es am Freitag in St. Cyprian romantisch zugehen. (Ingo Möllers)

Ganderkesee. Den einen gilt St. Valentin als Schutzheiliger der Floristen, der dieser Zunft alljährlich am 14. Februar, dem „Valentinstag“, ein üppiges Umsatzhoch verschafft. Die anderen könnten etwa auf England und seine lange Valentins-Tradition verweisen. Und gar Shakespeare ins Spiel bringen, der in „Hamlet“ die Ophelia ein zärtliches Valentinslied singen lässt. Der Valentinstag wird so oder so weltweit als Tag der Liebenden und Verliebten begangen, als Gedenktag an den im dritten Jahrhundert als Märtyrer gestorbenen Priester Valentin, der der Legende nach den von ihm getrauten Paaren Blumen aus seinem Garten geschenkt haben soll.

In der Kirche St. Cyprian und Cornelius beging man den Valentinstag am Freitag abseits allen Geschenketrubels mit einem liebevoll gestalteten Valentinskonzert. Kreiskantor Thorsten Ahlrichs, die Sängerin Clara Marquardt und Pastorin Susanne Bruns konnten sich über ein großes Publikum freuen. Pastorin Bruns hatte bei ihrer Begrüßung den passenden, betont zärtlichen Tonfall, spannte den zur Liebe gehörigen Bogen von „Dein ist mein ganzes Herz“ bis zu „Gib mir mein Herz zurück“ und lud die Zuhörer ein zum Genießen des Abends über Liebe und Partnerschaft.

Thorsten Ahlrichs hatte das Publikum eingangs mit einer der berühmtesten Hochzeitsmusiken begrüßt, und zwar mit dem „Brautchor“ aus Richard Wagners Oper „Lohengrin“. Man hörte und staunte: Die historische Schnitger-Orgel war durchaus in der Lage, Wagners opulenten Orchester- und Chorklang auf ihre ganz eigene Weise, mit knorriger Bass-Power etwa, überzeugend tönen zu lassen. Dem machtvoll-festlichem „Treulich geführt“ folgte mit dem mit konzertantem Schwung gespielten „Präludium in C“ von Johann Ludwig Krebs eine dieser historischen Orgel quasi auf den Leib geschriebene Musik. Auch für den Ausklang sorgte Thorsten Ahlrichs an seiner Orgel. Der begann mit Johann Gottfried Walthers „Concerto in F“, das mit seiner springenden Auftaktigkeit fast den Hochzeitstanz anklingen ließ, bevor das Muss für jede Trauung, Felix Mendelssohn-Bartholdys „Hochzeitsmarsch“, die barocke Orgel wieder in ein romantisches Orchester zu verwandeln suchte.

Die junge Sängerin Clara Marquardt sang sechs Love-Songs, ganz zeitgenössisch, ganz poppig. Sie machte aus Elton Johns „Can You Feel The Love Tonight“ oder Phil Collins bei Hochzeiten so gefragten Song „Dir gehört mein Herz“ mit popsängerischer Feinheit zwischen zärtlicher Sanftheit und souligen Leidenschaften ganz eigene Cover-Versionen. Mit abwechlungsreichen, ausdrucksstarken Stimmfarben, ganz ohne den üblichen, aufgeblähten Pop-Sound, gestaltete sie auch Songs wie Calum Scotts „You Are The Reason“ oder Herbert Grönemeyers „Halt mich“ zu kleinen Liedkunstwerken. Thorsten Ahlrichs war ihr auch bei Christina Perris Hochzeitssong „A Thousand Years“ oder John Legends „All Of Me“ ein ebenso dezenter wie klanglich präsenter Klavierbegleiter. Als Solist am Klavier, der auch in jeder Hotelbar fürs anspruchsvolle pianistische Ambiente sorgen könnte, war der Kantor im Valentinskonzert zu hören mit Ludovico Einaudis minimalistischem „Love Is A Mystery“ und Michael Schütz' hübscher Klavier-Popballade „Questions“.

Die Bibel hat auch Wichtiges zum Thema zu sagen. Pastorin Bruns las abwechselnd mit der Musik zuerst aus dem „Hohelied“, einem Text von unverstellter, zärtlicher, poetischer Sinnlichkeit: „Deiner Hüften Rund ist wie Geschmeide …, Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein …“. Leichtgewichtig kam „Ein kleines Kussgedicht“ eines anonymen Verfassers daher. Nicht nur sein Schlussvers „Ein Kuss ist, wenn zwei Lippenlappen in Liebe aufeinander klappen/und dabei ein Geräusch entsteht, als wenn die Kuh durch Matsche geht“ sorgte für Heiterkeit. Das Neue Testament ist dagegen ganz ernsthaft und spricht im 1. Korintherbrief im „Hohelied der Liebe“ große Worte: „… und wenn ich alle Glaubenskraft besäße/und damit Berge versetzen könnte,/hätte aber die Liebe nicht,/wäre ich nichts.“

Wie gesagt, das war ein liebevoller Abend, im ganz wörtlichen Sinn.