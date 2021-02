Es ist der 13. Oktober 2019, um 7 Uhr morgens ist in der 24-Stunden-Bar „De La Sita“ in Düsternort immer noch Betrieb. Eine heute 29-jährige Delmenhorsterin lässt dort mit Freunden eine durchfeierte Nacht ausklingen. Als sie zur Toilette geht, folgt ihr ein Mann. Er verhindert, dass sie die Tür schließen kann, packt sie an den Armen und versucht, sie zu küssen. Die Frau schreit und versucht mit ihren Ellenbogen, die Attacke abzuwehren. Es gelingt ihr nicht, der Peiniger beißt ihr in den Hals: „Ich will, dass du meine Freundin bist. Und wenn du dich weigerst, zerleg' ich den ganzen Laden.“

Für diese Tat musste sich der 26-Jährige am Mittwoch vor dem Amtsgericht Delmenhorst verantworten. Der Tatvorwurf: sexuelle Nötigung in Verbindung mit einer Körperverletzung. Der Angeklagte gab an, dass er während der Tat unter dem Einfluss von Alkohol und anderen Drogen stand. „Ich übernehme die Schuld“, erklärte er gleich zu Beginn seiner Aussage. Gleichwohl könne er sich an den Vorfall nicht mehr erinnern. „Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist“, sagte er. Ungefähr zwei Wochen nach seiner Tat habe er das Opfer erneut in einer Diskothek getroffen und versucht, sich zu entschuldigen. Die Freunde der Frau hätten ihn allerdings daran gehindert.

Geküsst und begrapscht

Die 29-Jährige selbst sagte vor Gericht aus, den Täter nach dem sexuellen Übergriff nie wieder gesehen zu haben. „Ich kann mich nur noch an Teile erinnern“, berichtete sie. Ein Atemtest der Polizei ergab bei ihr einen Alkoholwert von 1,29 Promille. „Ich weiß nur, wie er versucht hat, mich zu küssen und mich begrapscht hat“, sagte die Delmenhorsterin. Die Tat habe ihr psychisch zugesetzt, lange habe sie von dem Übergriff geträumt. Zur moralischen Unterstützung erschien sie vor Gericht mit einer Freundin, die ihr mit kurzen aufmunternden Worten half.

Glück im Unglück war es, dass die Polizei an diesem Morgen wegen einer Schlägerei zum „De La Sita“ gerufen wurde. Eher zufällig fiel einem Beamten dann die Frau auf, die mit einem völlig verweinten Gesicht einen geschockten Eindruck machte. Auch ein Freund sagte aus, wie stark der sexuelle Übergriff auf das Opfer gewirkt hatte: „Sie ist eigentlich ein fröhlicher Mensch, der viel redet. Aber da war sie ganz anders drauf. Sie hat gezittert, war nervös und aufgebracht.“ Auch die körperlichen Folgen waren nicht zu übersehen, die Beißattacke führte zu einem roten Hals. Später stellte die Polizei auch Hämatome an den Armen fest, die das gewaltsame Festhalten hervorgerufen hatten.

Auch wenn der Täter keine Erinnerung an die konkrete Tat hatte und auch die Aussagen des Opfers zum Teil schwammig waren, zweifelten weder Staatsanwaltschaft noch Verteidiger an dem Tatablauf. Das Opfer habe schlicht keinen Grund, einen derart schweren Vorwurf frei zu erfinden. In einem Detail lieferte der Verteidiger aber eine eigene Interpretation des Geschehens: „Es ist nicht klar, ob es tatsächlich zu einem Zungenkuss kam.“ Für eine sexuelle Nötigung müsse laut Gesetz eine sexuelle Handlung im „erheblichen Ausmaß“ vorliegen. Ohne einen Zungenkuss sei dieser Tatbestand nicht erfüllt. „Die sexuelle Nötigung erübrigt sich somit“, argumentierte der Anwalt. Er sah in der Tat deshalb nur eine Körperverletzung, bei der eine Geldstrafe von 300 Euro ausreiche.

Der Staatsanwalt vertrat eine deutlich andere Auffassung. Er erinnerte an das gewaltsame Vorgehen des Täters. Allein daraus ergebe sich schon die Erheblichkeit des Übergriffs, die der Verteidiger nicht sehe. „Für das Opfer war dies eine vollkommen schutzlose Lage. Alleine auf der Toilette derart überfallen zu werden, das ist ein Albtraum“, lenkte der Staatsanwalt dann noch einmal den Blick auf das Opfer. Er forderte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten.

Im Urteil folgte Richterin Melanie Hübel der Argumentation der Staatsanwaltschaft, verhängte allerdings mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr ein niedrigeres Strafmaß. Zusätzlich dazu muss der 26-Jährige 100 Stunden gemeinnützige Arbeit bei der Stadt Delmenhorst leisten.