Mit Corinna Kotzott ist eine Nachfolgerin für den alten Partnerschaftskreis-Vorsitzenden Martin Westphal gefunden worden. (Ute Winsemann)

Das Sa­voir-vi­v­re – Corinna Kotzott versteht etwas davon. Nicht nur ihr beruflicher Werdegang, sondern auch ihr Hobby führte die 34-Jährige immer wieder nach Frankreich und in die französische Kultur. Nun hat sie ein Amt übernommen, das ihr eine noch engere Bindung zu dem Land ermöglicht: Kotzott ist die neue Vorsitzende des Städtepartnerschaftskreises Delmenhorst-Allonnes. Sie hat das Amt von ihrem Vorgänger Martin Westphal übernommen – nach einer einstimmigen Wahl.

Die Städtepartnerschaft ist für Kotzott bei Weitem kein neues Thema. Seit 25 Jahren, also seit ihrer Kindheit, spielt sie im DTB-Musikzug mit. Mit ihrem Saxofon im Gepäck nahm und nimmt sie an den Reisen zu ihren Musikerkollegen von den Cadets de la Sarthe in Allonnes teil. Zudem empfängt sie schon genauso lange die Franzosen musikalisch bei ihren Besuchen in Delmenhorst. Inzwischen ist sie sogar die zweite Vorsitzende des DTB-Musikzuges.

Beruflich hat sich Kotzott ebenfalls eng mit Frankreich verbandelt. Bereits während ihrer Ausbildung in einem international tätigen Delmenhorster Unternehmen arbeitete sie in der Frankreich-Abteilung. Nach ihrem Abschluss absolvierte sie ein zweimonatiges Praktikum in Frankreich, um dann in die Frankreich-Abteilung ihres Ausbildungsunternehmens zurückzukehren. Inzwischen hat sie eine neue Arbeitsstelle. Doch auch dort kommen gelegentlich ihre Französischkenntnisse zum Einsatz. Die poliert sie zur Sicherheit noch in einem Fortgeschrittenen-Kurs an der Volkshochschule auf.

Eigentlich könnte sich Kotzott einen Antrittsbesuch in Allonnes sparen. Sie war bereits so oft dort, dass sie ihre Besuche kaum mehr zählen kann. Doch im April reist der DTB-Musikzug dorthin. Diese Chance möchte Kotzott nutzen, um in ihrer neuen Funktion mit den Partnern in Frankreich ins Gespräch zu kommen und Perspektiven für die weitere Zusammenarbeit zu entwickeln.

Martin Westphal hatte den Vorsitz im Partnerschaftskreis erst im vorigen Sommer übernommen. Er hat ihn nun aus beruflichen Gründen abgegeben. Denn der bisherige Leiter der Volkshochschule Delmenhorst wechselt in die Entwicklungszusammenarbeit. Sein künftiger Arbeitsplatz befindet sich in Mali. Von dort aus kümmert sich Westphal um Bildungsprojekte in mehreren westafrikanischen Staaten. Seine Vorgängerin wiederum, namentlich Frederike Kolbe, hatte den Vorsitz abgegeben, weil es sie ebenfalls aus beruflichen Gründen nach Frankreich verschlagen hat.

Partnerschaft seit 1976

Die Partnerschaft zwischen Delmenhorst und Allonnes wurde 1976 geschlossen. Ihren Ursprung hat sie in der 1967 begründeten Freundschaft zwischen dem DTB-Musikzug und den Cadets de la Sarthe, die diese bis heute mit jährlichen gegenseitigen Besuchen pflegen. Der Partnerschaftskreis wurde 1982 ins Leben gerufen. Er soll vor allem auf ehrenamtlicher Ebene die partnerschaftlichen Beziehungen unterstützen.

Wer sich für die Arbeit des Partnerschaftskreises interessiert und womöglich sogar dort mitwirken möchte, findet dessen Internet-Auftritt auf www.delmenhorstallonnes.eu. Die neue Vorsitzende Corinna Kotzott ist per E-Mail an corinna.kotzott@googlemail.com und telefonisch unter 01 76 / 20 72 16 86 zu erreichen. Interessierte können aber auch ganz unverbindlich am Mittwoch, 25. März, um 18 Uhr zum nächsten Treffen des Partnerschaftskreises kommen, das in Raum 210 des Rathauses stattfindet.

Weitere Informationen zur Städtepartnerschaft mit Allonnes sowie zu den anderen Delmenhorster Partnerstädten gibt es online unter www.delmenhorst.de. Die Ansprechpartnerin in der Stadtverwaltung ist Ute Winsemann. Sie ist unter der Rufnummer 0 42 21 / 99 20 21 und per E-Mail an staedtepartnerschaften@delmenhorst.de erreichbar.