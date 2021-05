Dieses Löschfahrzeug, das Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew (links) im April an Oberbrandmeister Reiner Suhr übergab, ist die jüngste Anschaffung der Gemeinde Hude für ihre Feuerwehren. (INGO MöLLERS)

Jede Gemeinde ist anders. Und in jeder Gemeinde gibt es spezielle Herausforderungen, was die Sicherstellung des Brandschutzes und die Hilfeleistung durch die Feuerwehr angeht. Die Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Hude sind gut ausgestattet und ausgebildet. Das könne grundsätzlich festgestellt werden, erklärt die Gemeindeverwaltung. Gleichwohl habe sich auch die Klostergemeinde in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, was auch wiederum Einfluss auf die Herausforderungen für die Feuerwehr habe.

Aus diesem Grund hat die Verwaltung vorgeschlagen, einen Feuerwehrbedarfsplan aufzustellen. Ein entsprechendes Planungsbüro soll damit beauftragt werden, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Ausschuss für Jugend, Gesellschaft und Soziales, der an diesem Montag, 3. Mai, um 17 Uhr als Hybridveranstaltung in der Mensa der Peter-Ustinov-Schule tagt.

Das Niedersächsische Brandschutzgesetz regelt, dass die Gemeinden für den abwehrenden Brandschutz und die Hilfeleistung auf ihrem Gebiet zuständig sind. Sie müssen eine „den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufstellen, ausrüsten, unterhalten und einsetzen", heißt es dazu in dem Gesetz. Eine Definition, wie das genau auszusehen hat, gibt es allerdings nicht. Nur die Feuerwehrverordnung regelt Mindeststärke und Mindestausrüstung.

Rund um die Uhr bereit

In der Gemeinde Hude sind es die drei Freiwilligen Feuerwehren in Hude, Altmoorhausen und Wüsting, die rund um die Uhr bereitstehen, um anderen zu helfen. Eine schlagkräftige Truppe, die in Sachen Ausrüstung und Ausbildung auch immer wieder für neue Herausforderungen gut aufgestellt wird. Zuletzt hatte die Gemeinde für insgesamt 290.000 Euro ein neues Löschfahrzeug angeschafft, das seit April bei den Kameraden in Wüsting im Einsatz ist (wir berichteten). Die Feuerwehrbedarfsplanung soll nun zusätzlich mit dem Blick von außen aufzeigen, wie leistungsfähig die Brandschützer sind und was man vonseiten der Gemeinde und der Feuerwehr tun sollte, dass das auch so bleibt.

Die Gemeinde jedenfalls hat sich laut Verwaltung vielfältig verändert. Durch neue Wohngebiete, durch mehr Einrichtungen der Altenpflege oder wachsenden Mobilität mit dem überregionalen Straßennetz und der Bahnlinie. Gewerbebetriebe mit entsprechendem Risikopotenzial haben zugenommen. Auch die Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften spielt eine wichtige Rolle. Längst nicht mehr alle Ehrenamtlichen der Feuerwehr arbeiten vor Ort, was zu personellen Engpässen führen kann.

Für die Frage, ob die Gemeinde durch ihre Feuerwehr die an sie gestellten Anforderungen erfüllen könne, sei aus Sicht der Verwaltung und der Feuerwehr eine fachliche Begleitung durch ein entsprechendes Planungsbüro sinnvoll. Eine risikoabhängige und bedarfsgerechte Planung der Feuerwehrstrukturen mache Sinn. Nicht zuletzt durch die in nächster Zeit zu beantwortende Frage der Sanierung und des Neubaus des Feuerwehrhauses Altmoorhausen sei eine Beurteilung zum jetzigen Zeitpunkt zweckmäßig. 25.000 Euro soll die Planung kosten.