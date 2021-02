Wann und in welcher Form Veranstalter und Gastronomen in Delmenhorst wieder durchstarten können, ist derzeit noch völlig offen. Auf dem Weg zurück aus der Krise könnte ein "Nachtbürgermeister" als Ansprechpartner in der Verwaltung Hilfestellung leisten. (Ingo Möllers)

Die Corona-Pandemie und all die Einschränkungen, die das Virus wieder beherrschbar machen sollen, bringen viele Bereiche der Gesellschaft ins Wanken. Mit am stärksten betroffen ist und bleibt die Veranstaltungsbranche. Seit fast einem Jahr ist hier so gut wie nichts mehr möglich. Nach der Krise will die Delmenhorster SPD-Ratsfraktion Kulturschaffenden mit einem neuen Ansprechpartner in der Stadtverwaltung den Neustart erleichtern. Ein „Nachtbürgermeister“ soll zwischen Veranstaltungsbranche, Gastronomie, Verwaltung und Politik vermitteln und das Nachtleben mit neuen Ideen bereichern. Den entsprechenden Antrag hat SPD-Fraktionsvorsitzender Alexander Mittag eingebracht.

„Grundsätzlich müssen wir uns schon heute die Frage stellen: Was kommt nach Corona? Die Veranstaltungsbranche und Gastronomie brauchen Unterstützung“, argumentiert Mittag. Der Posten des Nachtbürgermeisters müsse mit jemandem aus der Kulturszene besetzt werden, der neue Perspektiven mitbringt. „Der Nachtbürgermeister könnte spontane Konzepte umsetzen oder Anfragen gezielt an die richtigen Ansprechpartner in der Verwaltung weitergeben“, erläutert Mittag. Mit dem Schwerpunkt Nachtleben unterscheide sich das Aufgabenfeld von dem des Citymanagements. Mittag will den Nachtbürgermeister aber ebenfalls unter dem Dach der Delmenhorster Wirtschaftsförderung (DWFG) arbeiten lassen.

Das Ziel, der Veranstaltungsbranche in der Krise zu helfen, ist in Delmenhorst nicht neu. Mit einem Fördertopf in Höhe von 40.000 Euro will die Stadt bereits im Juli und August einen kleinen Kultursommer möglich machen (wir berichteten). Mindestens zwei Konzepte mit Ideen für Veranstaltungsformate sind nach Informationen des DELMENHORSTER KURIER bis zum Bewerbungsschluss bei der Stadt eingegangen. Die finanzielle Unterstützung der regionalen Veranstalter hatte der Stadtrat auf Initiative der CDU beschlossen.

Eine Meinung zum SPD-Vorstoß hat sich die CDU-Fraktion bislang noch nicht gebildet. „Grundsätzlich ist die Schaffung einer solchen Stelle natürlich auch mit Kosten verbunden“, gibt Bürgermeister Hermann Thölstedt (CDU) zu bedenken. Er ist stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit, dem Gremium für die Vorberatungen. Bisher ist aber noch offen, wann es der Antrag auf die Tagesordnung schafft.

Der Veranstaltungstechniker Stefan Mingen hält den Nachtbürgermeister für eine gute Idee. „Er könnte ein Sprachrohr für die Belange von Veranstaltern und der Gastronomie sein. In der Vergangenheit wurden uns zu oft Steine in den Weg gelegt“, kritisiert er. Viele Gastronomen seien derzeit von der Zahlungsunfähigkeit bedroht, würden aber für die Belebung der Stadt eine wichtige Rolle einnehmen. „Da muss zum Beispiel auch ein Zahlungsaufschub bei der Gewerbesteuer möglich sein“, fordert Stefan Mingen.

Für den Unternehmer sind es auch bürokratische Hürden, an denen manche Ideen für das Nachtleben scheitern. „Da machen einige Mitarbeiter der Behörde einfach Dienst nach Vorschrift“, berichtet Mingen. Von einem Nachtbürgermeister verspricht er sich höhere Erfolgsaussichten für die Umsetzung kreativer Ideen. Vorbild ist für Mingen die Stadt Osnabrück. Nach der Entscheidung des Stadtrats im Herbst nimmt dort zum 1. April ein Nachtbürgermeister die Arbeit auf. „Mit Jakob Lübke fiel die Wahl auf einen Musiker, der mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat wie wir Veranstalter“, berichtet Mingen.

In Osnabrück und anderen Kommunen mit einem Nachtbürgermeister ist die Ausgangslage aber anders als in Delmenhorst (siehe Infokasten). Oft prägen Studenten das Nachtleben, die es in Delmenhorst mangels Hochschule oder Universität nicht gibt. Für Mittag sollte es bei einer Einwohnerzahl von über 80.000 aber schon eine Diskothek in der Stadt geben. „Aus meiner Zeit als Abiturient kann ich mich noch gut an das Retro erinnern. Aber das liegt inzwischen einige Jahre zurück“, sagt der junge Kommunalpolitiker.

Zur Sache

Eine Idee aus Amsterdam

Die Idee eines Nachtbürgermeisters stammt ursprünglich aus Amsterdam. Die Einführung eines solchen Postens im Jahr 2012 hat dort nach Angaben der Stadt die Zahl der Wildpinkler und Schlägereien reduziert. Auch Städte wie London oder New York haben einen „Night Mayor“. In Deutschland hat die Stadt Mannheim als erste eine solche Stelle geschaffen, die Zahl der Bewerber war hoch. Städte wie Osnabrück, Mainz oder Wiesbaden sind diesem Vorbild gefolgt. Im Gegensatz zu Delmenhorst haben all diese Städte Universitäten oder Hochschulen mit Studenten, die die Clubs und Kneipen besuchen. Wesentlicher Aufgabenbereich der Nachtbürgermeister ist es dort, bei Problemen wie Lärmbelästigung zu vermitteln.