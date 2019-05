Graffiti und Gestrüpp: Luftschutzbauwerk hinter dem Annenheider Bahnhof. (INGO MOELLERS)

Die reine Neugierde führte Norbert Boese hinter den Annenheider Bahnhof. Dort befindet sich auf einem ungepflegten Grünbereich an der Vogelsangstraße eines der verbliebenen Luftschutzbauwerke aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Baulich intakt und gut erhalten ist der „Massive Deckungsgraben“ (MD), wie er offiziell genannt wurde, mittlerweile von Gestrüpp umgeben und mit verblassenden Graffiti überzogen. In diesem 40 Meter langen und 1,75 Meter breiten Bauwerk konnten die Anwohner bei Bombenangriffen Schutz suchen. Zwei Bankreihen mit nummerierten Plätzen standen bereit. „Dieser MD war für 75 Menschen ausgelegt. Das muss eine fürchterliche Enge gewesen sein“, sagt Boese.

Der ehemalige Delmenhorster Stadtdirektor unterhielt sich mit Anliegern über diesen Schutzraum, darunter befanden sich auch Zeitzeugen, die sich daran erinnerten, wie sie als Kinder nach dem Krieg dort spielten. In der Nachkriegszeit sei der MD von Trompetenspielern als Proberaum genutzt worden, und Siedlergemeinschaften hätten dort ihre Feste gefeiert, erzählten ihm die Nachbarn. Heute liegt das Gebäude brach und wird nur noch als wilde Müllabladestelle genutzt – ein „vergessener Ort“, über den Boese einen Vortrag in der Reihe „Delmenhorster Lieblingsobjekte“ halten wird.

Die Delmenhorster Luftschutzbauwerke ließen Boese keine Ruhe. Um den Bauwerken näher auf die Spur zu kommen, besuchte er das Stadtarchiv. Der Jurist staunte nicht schlecht, als er zu diesem Thema einen ein Meter hohen Aktenberg hingestellt bekam. Mit viel Akribie arbeitete sich Boese durch die historischen Dokumente und befasste sich auch intensiv mit der Chronik des ehemaligen Stadtarchivars Edgar Grundig.

Als Erstes überraschte ihn dabei die geschichtliche Dimension dieses Themas. Bereits wenige Monate nach der Machtergreifung der Hitlerfaschisten 1933 fanden die ersten Ausbildungslehrgänge zum Luftschutz statt – sechs Jahre vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. 1934 gab es die ersten Verdunklungsübungen, 1935 erließ der „Reichsminister der Luftfahrt“ Hermann Göring ein „Luftschutzgesetz“, das alle Deutschen zu Dienst- und Sachleistungen für den Luftschutz verpflichtete. Im Zuge dieses Gesetzes gab es 1937 verschiedene Entrümpelungsaktionen: Brennbares musste von den Dachböden der Häuser verschwinden. Boese stellt fest: „Die Zeichen standen schon frühzeitig sehr deutlich auf Krieg.“ Dieser begann dann mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939.

Eine zweite Sache, die ihn verwunderte: Im Volksmund werden und wurden die Luftschutzbauwerke „Bunker“ genannt, doch im Gegensatz zu vielen bombensicheren Schutzbauten in Bremen waren die in Delmenhorst lediglich trümmer- und splittersicher. In der Fachsprache sei daher auch nur von „Deckungsgräben“ und „Schutzräumen“ die Rede gewesen. Als Beispiel nennt er den Volltreffer auf die Luftschutzeinrichtung an der Dwostraße, den niemand der Schutzsuchenden überlebte. „Die ganze Sicherheit war nur vorgegaukelt“, schimpft Boese.

Von den 84 der Massiven Deckungsgräben, die es einst in Delmenhorst gab, existieren heute nur noch fünf Stück. Boese schlägt vor, den MD hinter dem Annenheider Bahnhof als einen Teil deutscher Zeitgeschichte für nachfolgende Generationen zu erhalten. „Schön wäre es, wenn aus diesem MD eine Außenstelle des Museums würde, mit gelegentlichen Öffnungen wie bei der Museumsmühle Hasbergen“, sagt der ehemalige Stadtdirektor. „Es wäre bundesweit der erste museal erhaltene MD.“

Ob die Stadt seiner Empfehlung folgt, ist noch ungewiss. Beschlossene Sache hingegen ist, dass – auf Boeses Anregung hin – zwei neue Türen installiert werden, um ein unkontrolliertes Betreten des Bauwerks zu verhindern. Auch der illegal entsorgte Abfall soll bald vom Gelände entfernt werden.

Mit unserer Serie „Delmenhorster Lieblingsobjekte“ begleiten wir die gleichnamige Veranstaltungsreihe im Nordwolle-Museum. Einmal im Monat berichtet ein Delmenhorster Bürger dabei über ein Objekt in der Stadt, das ihm persönlich am Herzen liegt. Beginn ist am Sonntag, 26. Mai, um 11 Uhr im Stadtmuseum, Am Turbinenhaus 10. Der Eintritt beträgt vier Euro, ermäßigt drei Euro. Kinder bis sechs Jahren können kostenlos zuhören.

Zur Person

Norbert Boese (78)

ist ehemaliger Oberstadtdirektor von Delmenhorst. Elf Jahre lang bildete er gemeinsam mit dem damaligen Oberbürgermeister Jürgen Thölke die Doppelspitze der Stadt – bis 2001, als das Amt des Oberstadtdirektors abgeschafft wurde. Seitdem ist der promovierte Jurist in Bremen als Rechtsanwalt tätig.