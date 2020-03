Der erste Delmenhorster-Corona-Fall ist vor allem ein Fall für die Statistik. (Symbolbild) (Jean-Christophe Bott/DPA)

Delmenhorst. Jetzt ist er offiziell da: Delmenhorst hat seinen ersten bestätigten Corona-Fall, wer sich die offizielle Statistik des Landesgesundheitsamtes anschaut, entdeckt ihn. Zwischen drei Fällen in Celle und einem Fall in Oldenburg steht er. Aber es ist, sozusagen, ein reiner Fall für die Statistik. Was auch auf der Internetseite erklärt wird.

Es handelt sich bei dem Corona-Patienten „um einen Anfang Februar aus China ausgeflogenen Deutschen, der nach seiner Rückkehr in Frankfurt positiv getestet wurde. Die Person konnte bereits Mitte Februar aus der Quarantäne in Frankfurt entlassen werden, nachdem das Sars-CoV-2 nicht mehr nachgewiesen werden konnte. Da die Person in Delmenhorst wohnhaft ist, wird dieser Fall Niedersachsen zugeordnet, er hat sich aber über den gesamten Zeitraum seiner Erkrankung nicht in Niedersachsen aufgehalten.“ Und damit selbstredend auch nicht in Delmenhorst, also konnte er vor Ort auch nicht andere Menschen mit dem Virus infizieren.

An diesem Freitag soll eigentlich auch bekannt gegeben werden, wo die spezielle Anlaufstelle in Delmenhorst zur Corona-Diagnostik angesiedelt werden soll. In diesem Zentrum sollen alle Verdachtsfälle überprüft und die Abstriche genommen werden.

