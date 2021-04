Anwohnerin Heidi Mansfeld zeigt Udo Heinen und Vertretern von SPD und Grünen die gefährlichen Stellen an der Schierbroker Straße. (INGO MÖLLERS)

Die Schierbroker Straße in Hoykenkamp zu queren, ist für Fußgänger und Radfahrer bislang durchaus gefährlich. Denn die Verkehrssituation ist an dieser Stelle recht unübersichtlich. Laut Einwohneraussagen des angrenzenden Wohngebietes sei gerade für die kleinen Schulkinder die momentane Wegführung problematisch. Ein erweiterter Gehweg soll das jetzt ändern. Bei einem Termin vor Ort besuchte Udo Heinen, Bürgermeisterkandidat von SPD und Grünen, die Bürgerinitiative Am Randgraben, um sich über den aktuellen Stand des Projekts an der Schierbroker Straße zu informieren.

Wenn die neun Grundschulkinder des Wohngebiets sich morgens auf ihren Schulweg zur Grundschule Heide machen, hinterlasse es manchmal schon ein „ganz mulmiges Gefühl“, berichtete Anwohnerin Heidi Mansfeld. „Wir sind als Eltern anfangs mitgegangen, um die Sicherheit zu garantieren. Nun bekommen es die Kinder alleine hin“, erklärt sie. Obwohl der Schulweg zur nächsten Grundschule nicht weit sei, bleibe bei den Eltern trotzdem ein Unbehagen zurück.

Grund dafür sind vor allem die Verkehrsverhältnisse der Landstraße (L 867) und die schmalen Gehwege. „Lieferwagen, Traktoren und Lastwagen – die sind ja alle schon morgens unterwegs, und die fahren nicht 50 Stundenkilometer“, betonte Mansfeld. Zudem sei gerade bei schlechtem Wetter oder wenn die Sonne blende, die Einfahrt der zwischen 2015 bis 2020 entstandenen Siedlung als solche teilweise sogar zu spät zu erkennen.

Der Gehweg auf der Seite des Wohngebiets ist sehr schmal, sodass die Kinder zunächst die Schierbroker Straße überqueren, wenn sie morgens zur Schule gehen. Danach kreuzen sie die Straße „Auf dem Hohenborn“, gehen auf einem breiten Gehweg bis zum Gasthaus Menkens, um dort bei einer Bedarfsampel erneut die Straßenseite zu wechseln. „Deswegen war unser Vorschlag, dass der Gehweg verbreitert wird oder dass wir eine Überquerungshilfe brauchen“, sagte Mansfeld.

Nach Angaben von Sabine Finke, Fachdienstleiterin für Straßen und Verkehr, habe sich die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auch schon bereit erklärt, zugunsten einer Verbreiterung des Gehwegs auf einen Teil der Fahrbahn zu verzichten. Der Fußweg soll nun ab der Bushaltestelle Am Remel bis hin zum Schulweg von der bisherigen Breite von rund 1,5 Metern auf eine annähernd regelkonforme Gesamtbreite verbreitert werden.

„Die Gemeinde hat auch schon den Planungsauftrag an ein Ingenieurbüro erteilt“, berichtete SPD-Ratsfrau Marina Münstermann nach eigener Recherche bei Fachdienstleiterin Sabine Finke. Anschließend gehe das Vorhaben an die zuständige Landesbehörde, die das Projekt absegnen müsse. „Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass der Startschuss nach vier Jahren endlich mal fällt“, kommentierte SPD-Ortsvereins-Vorsitzende Stephan Bosak die langsamen Mühlen der Verwaltung. Trotzdem seien die Anwohner froh, dass endlich ein Ende in Sicht sei: „Uns geht es ja nicht nur um unsere eigenen Kinder“, betonte Heidi Mansfeld. Bei dreißig Kindern in der gesamten Siedlung würden schließlich noch einige Grundschüler nachfolgen.