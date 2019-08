Sie wird von Musik bewegt – also machte Anke Cordes sie zu ihrem Beruf. (Ingo Möllers)

„Ich bin einfach ein Fischkopp. Die Shantys erinnern mich an zu Hause“, sagt Anke Cordes. „Ich kenne Shantys schon aus meiner Kindheit. Ich fand die Seemannslieder immer toll und habe gerne mitgesungen. Die Melodien sind schön und eingängig. Und sie handeln entweder von Fernweh, Sehnsucht und Heimat oder sind etwas ruppiger und drehen sich um Frauen und Alkohol.“ Da passt es doch gut, dass die 31-Jährige seit vergangenem Herbst die neue Chorleiterin der Delme Shanty Singers ist. Mit ihrer Musikausbildung ist sie auch fachlich perfekt darauf vorbereitet. Da freuen sich auch die Damen des Landfrauenchors Ganderkesee und des Thedinghausener Chors „TonArt“ seit einem Dreivierteljahr über ihre Anleitung.

Urspünglich stammt Anke Cordes aus Lübeck. Schon als Kind hat sie gern gesungen und musiziert. Aber für sie ist das nichts Besonderes: „Ich glaube, jeder Mensch ist musikalisch und jedes Kind singt gern, weil es eben eine Art ist, sich auszudrücken. Aber deshalb macht das noch lange nicht jeder gleich zum Beruf“, sagt sie und fügt hinzu: „Jeder Mensch wird von Musik bewegt – der eine mehr, der andere weniger. Mich bewegt sie offenbar so sehr, dass ich schon einen Beruf daraus machen wollte.“

Mit sechs Jahren stieg sie in den Kindergesangsverein „Die jungen Hanseaten“ ein. Knapp zehn Jahre später wurde sie dort Lead-Sängerin und Moderatorin. „Nebenbei hatte ich auch Gesangs- und Klavierunterricht“, erinnert sie sich. „Meine Eltern haben mir das dankenswerterweise immer ermöglicht – und mich zum Üben getriezt“, ergänzt sie schmunzelnd. Mit 18 Jahren wurde sie in den Extrachor der Eutiner Festspiele aufgenommen und blieb sechs Spielzeiten dabei.

Das bedeutete für sie viel Pendelei. Denn eigentlich studierte sie zu dem Zeitpunkt schon Historische Musikwissenschaft in Hamburg. „Mit 18 Jahren habe ich schon früh mein Abitur gemacht. Alle anderen waren etwas älter, und ich dachte, dass ich ja noch etwas Zeit habe, um mir zu überlegen, was ich mal machen will“, erzählt Cordes. „Es war klar, dass ich was mit Musik machen wollte. Ich dachte immer, dass ich mal Gesang studiere und Opernsängerin werde. Ich habe sogar bei einer Aufnahmeprüfung mitgemacht, um das mal auszuprobieren, ohne mich großartig darauf vorzubereiten. Das kann ich niemandem empfehlen“, sagt sie und lacht.

Sie blieb erst einmal bei der Musikwissenschaft, begann sogar ihren Master, „aber dann habe ich gemerkt, dass ich keine Musikwissenschaftlerin sein will – zumindest nicht nur“. Ihr fehlte der Kontakt zu anderen Menschen: „Ich wollte nicht nur in Bibliotheken oder im Keller sitzen und vor mich hingrübeln.“ Cordes nahm einen zweiten Anlauf für eine Gesangskarriere, meldete sich für einige Aufnahmeprüfungen an – „und dieses Mal hatte ich mich auch vorbereitet, aber ich wurde abgelehnt“.

Also zog sie nach Essen und studierte Musikpädagogik. „Da gibt es viele Wege, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, und ich habe selbst eine ziemlich gute Gesangsausbildung erhalten“, zählt Cordes die Vorteile ihrer Entscheidung auf. Nebenbei gab sie an einer privaten Musikschule in Gelsenkirchen Gesangsunterricht. „Und ab und zu hatte ich eine Mugge“, sagt sie und erklärt sofort: „Das ist 'Musik gegen Geld'. Ich bin in Ensembles aufgetreten, habe aber auch etwas solistisch gemacht.“

Nach dem Studium hat sich ihr Leben mehr oder weniger ergeben. Als sie eines Tages mit dem Bus von Essen zu einer Freundin in Hamburg unterwegs war, fuhr der Bus durch Bremen. „'Warum nicht?', habe ich da gedacht“, erzählt sie. „Ich kannte die Stadt ein wenig durch eine andere Freundin und hatte die spontane Idee, hierher zu ziehen.“ Das war vor fast zwei Jahren. „Natürlich wäre es klüger gewesen, in Essen zu bleiben. Da hatte ich ein Netzwerk“, sagt sie, nur um hinzuzufügen: „Aber so ist das Leben nun mal nicht.“

Mit all ihrem Hab und Gut in Bremen angekommen, wollte sie freiberuflich durchstarten. Ihre erste Anfrage ließ auch nicht lange auf sich warten – nur kam sie ausgerechnet aus Gelsenkirchen. „Das Musiktheater wollte mich als Aushilfe. Da war ich schon stolz und habe das Pendeln gerne auf mich genommen“, berichtet Cordes.

Doch nach und nach kamen in Bremen die ersten Privatschüler. Und dann erzählte ihr ein Bekannter und Nachbar, Max Börner, dass er einen Nachfolger für seine Chorleiterstellen sucht. Sie war zunächst unsicher, ob sie das gut kann. „Aber an der Uni hatte ich auch ein bisschen Ensemble-Leitung gemacht, da wollte ich es wenigstens einmal ausprobieren“, sagt sie. Also schaute sie einfach mal bei den Delme Shantys vorbei. „Und ich habe mich mit den Mädels und den Jungs vom Orchester gleich super verstanden“, erinnert sie sich strahlend.

Nach und nach löste sie ihren Vorgänger ab, „das war ein fließender Übergang“. Doch seit Oktober ist sie die alleinige und offizielle Chorleiterin. Mit dem etwas höheren Alterspektrum der Chordamen hat Cordes kein Problem: „Die Mädels sagen oft: 'Jetzt musst Du Dich mit uns alten Hühnern abgeben.' Aber mir kommt das gar nicht so vor, weil sie in ihrer Chordynamik so lebendig und lustig sind. Und sie bringen eine große Gelassenheit mit. Deshalb können auch immer alle sagen, was sie denken.“

Während sie sich mit den Delme Shanty Singers dem maritimen Repertoire widmet, ist die Mischung beim Landfrauenchor Ganderkesse eine andere: „Kirchlich, aber nicht klassisch, eher angepoppt und etwas volkstümlich“, versucht Cordes das Repertoire zu erläutern. Sie selbst hört privat „einen schlechten Mix aus Indie und Alternative der letzten 15 Jahre“. Da singt sie dann gerne laut mit – „vor allem im Auto auf der Landstraße“. Da kann sie dann mal ganz für sich sein. „Das brauche ich als Ausgleich, denn mein Beruf geht ja sehr ins Private hinein. Zu Hause unterrichte ich und arrangiere Stücke. Da muss ich auch mal den Kopf dicht machen und etwas alleine machen – zum Beispiel häkeln, stricken, Fitness oder an der Konsole spielen“, sagt sie.