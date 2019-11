Felle in allen Musterungen und Schattierungen gibt es in der Wollscheune. (Ingo Möllers)

Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere: In den 1970er-Jahren waren Schafsfelle ein absolutes Muss. Man drapierte sie in der Wohnung, man legte sie auf den Autositz, man ließ sein Kind darauf schlafen, man kleidete sich sogar damit. Doch wie das mit der Mode so ist, verschwanden die Felle nach einiger Zeit weitestgehend von der Bildfläche. „Aber jetzt kommen sie wieder. Sie sind wieder richtig modern“, sagt Christel Müller, Inhaberin der Wollscheune Wildeshausen.

Müller weiß, wovon sie spricht. Sie sitzt ja schließlich an der Quelle. „Mein Mann ist seit über 50 Jahren im Fellgeschäft. Er hat vor 54 Jahren in Neuseeland gelebt und als Wollkaufmann für eine Gerberei gearbeitet“, erzählt sie. „Er hat dann eine Vertretung des Unternehmens in Bremen übernommen und war der erste, der in Europa Babyfelle verkauft hat“, fügt sie hinzu. Von Bremen wechselte Peter Müller mit seiner Vermittlung nach Wildeshausen. Inzwischen hat Sohn Andreas die Vermittlung des Vaters übernommen. „Er macht jetzt das, was mein Mann all die Jahre zuvor gemacht hat“, sagt Christel Müller. Zudem eröffnete er vor elf Jahren die Wollscheune. Doch es wurde ihm beizeiten zu viel, weil der Großhandel immer arbeitsreicher wurde. So übernahmen seine Eltern wiederum seinen Laden. „Wir kaufen jetzt die Felle von unserem Sohn“, sagt die Inhaberin.

In erster Linie gibt es in der Wollscheune Schafsfelle in allen Farben und Musterungen aus Neuseeland, Australien und Skandinavien, aber auch Kuhfelle. Hinzu kommen medizinische Felle und Babyfelle, für deren Verarbeitung so wenig Chemie wie möglich verwendet wurde. Es gibt Heilwolle, Wollwickel, Märchenwolle zum Filzen, Wolle zum Stricken, Wollsocken, Schuhe und Jacken aus Wolle, Sattelbezüge fürs Fahrrad, ganze Hocker und Kissen und sogar ein Schaukelschaf. Und auch für die Körperpflege kann man sich in der Wollscheune eindecken: mit Schafsmilchseifen.

Es liegt nahe, dass das Hauptgeschäft in den kälteren Monaten stattfindet, was Christel Müller bestätigt. „Viele kaufen dann Felle für den Kinderwagen oder fürs kühle Ledersofa, aber auch einfach als Deko fürs Zuhause. Generell sind unsere Kunden hauptsächlich Menschen, die einfach Wert auf Naturfasern legen“, erzählt Christel Müller. Und die Kundschaft kommt dafür gern relativ weit gefahren: „Die wenigsten stammen aus Wildeshausen. Unsere Kunden kommen viel aus der Richtung Oldenburg und Vechta – aber auch aus dem Ruhrgebiet. Hauptsächlich haben wir eine treue Stammkundschaft.“

Der Nachteil an dem Geschäft ist die gute Qualität der Ware. „Eigentlich hat man viel zu lange etwas von seinem Fell. Man muss sich nicht so schnell ein neues kaufen“, sagt Christel Müller und lacht. Die Felle pflegen sich eben selbst. Und wer doch einmal nachhelfen muss, kann dies mit speziellem Lammfellshampoo machen. „Dann kommen die Locken des Schafs wieder schön durch. Das sieht aus wie eine Dauerwelle“, erklärt Christel Müller schmunzelnd.

Die Mode wiederholt sich bekanntlich stets. Und auch, wenn das beim Fell etwas länger gedauert hat, verhält es sich damit letztlich doch genauso. „Ihren Boom hatten die Felle in den Siebzigern. Da waren auch bunte Felle sehr gefragt. Jetzt werden vor allem Felle als Deko für die Wohnung gekauft – aber auch für die Gartenmöbel, damit man noch draußen sitzen kann, wenn es schon kühl ist“, erklärt Christel Müller. Und seit ein paar Jahren ist das Stricken wieder angesagt, vor allem unter jungen Frauen und Müttern. „Die legen vermehrt Wert auf Schafswolle. Die eignet sich besonders für warme Strümpfe“, ergänzt sie.