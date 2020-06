Hartmut Nordbruch mit dem Ehrenamtspreis der Stadt, den er für seinen unermüdlichen Einsatz für das Breite Bündnis gegen Rechts erhalten hat. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Hartmut Nordbruch hat in seinem Leben viele Ehrenämter bekleidet, er war Vormund und Schöffe, gründete den Verein zur Förderung der Jugend, engagierte sich in der Bürgergemeinschaft Heidkrug. Aber als Sprecher des Breiten Bündnisses gegen Rechts – Delmenhorst bleibt bunt wirkte er seit 2010 in besonders nachhaltiger Weise. "Kampf gegen Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus, Engagement gegen menschenverachtendes Denken und Handeln in unserer Stadt war seine Sache", sagt sein langjähriger Wegbegleiter Jürgen Schulenberg. 2012 erhielt das Breite Bündnis den Ehrenamtspreis, 2013 wurde es in der Kategorie Helden des Alltags von der Stiftung Deutscher Bürgerpreis ausgezeichnet. 2018 wurde Hartmut Nordbruch "Ehrenamtlicher des Jahres“ in seiner Heimatstadt. Damals versprach er in seiner Dankesrede „Wir werden weitermachen“. Hartmut Nordbruch ist am 7. Juni, vier Tage nach seinem 87. Geburtstag, nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Schulenberg: "Das Breite Bündnis gegen Rechts trauert um den jahrelangen unermüdlichen Motor und bedankt sich bei Harmut Nordbruch mit: ‚Ja, wir machen weiter‘."