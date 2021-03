Das Blühstreifenprogramm läuft sehr gut in der Gemeinde Hude. (Markus Scholz/dpa)

„Das ist wirklich spitze“, lobte Grünen-Fraktionschefin Karin Rohde in der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt Landwirt Renke Dählmann und Pflanzenbauberater Jan Juister. Sie möchte sich „herzlich bedanken für das tolle Engagement“ der beiden, sagte auch Kerstin Turowski vom Nabu. Ein besonderer Dank gehe an alle Landwirte, die sich am Blühstreifenprogramm beteiligten und sich kümmerten. „Ich bin begeistert“, erklärte auch Heiko Aschenbeck (SPD). Bernhard Wolff (CDU) sprach von einem „Leuchtturmprojekt“ in Hude.

Das Blühstreifenprogramm, das die Gemeinde Hude aufgelegt hat, wird von allen Seiten als Gewinn angesehen. 25 Hektar stellten im vergangenen Jahr beteiligte Landwirte und Grundstückseigentümer gegen Entschädigung zur Verfügung, wie Landwirt Renke Dählmann berichtete. Auf 102 Parzellen seien verschiedene Blühmischungen ausgesät worden. Verstärkt seien auch mehrjährige Saaten zum Einsatz gekommen. Das teurere Regio-Saatgut werde dabei an Standorten verwendet, wo es auch Sinn mache. Es gebe immer noch sehr viel zu lernen. Aber es mache großen Spaß.

Renke Dählmann koordiniert das Ganze mit einem Computersystem, in das alle Flächen akribisch eingepflegt sind. Immer wieder wird nach Verbesserungsmöglichkeiten und möglichen Verknüpfungen geschaut, um einen Biotopverbund herzustellen. Als Pflanzenbauberater und Gästeführer steckt Jan Juister ebenfalls sein ganzes Herzblut in das Projekt. Er ist immer wieder auf den Flächen unterwegs, um zu schauen, welches Saatgut am besten funktioniert. Und er betreibt Öffentlichkeitsarbeit bei Touren, die er anbietet.

Auch Juister bezeichnete die Bereitschaft der hiesigen Landwirte zum Mitmachen als äußerst positiv und lobte die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der Landwirtschaftskammer und dem Biotopfonds der Jägerschaft. Auch die Leuphana-Universität sei bei einigen Flächen mit im Boot. Es werde derzeit noch viel probiert, um den richtigen Weg zu finden. Er werde immer größerer Fan von mehrjährigen Blühflächen, sagte Juister. Die große Frage sei, inwieweit auch eine Pflege, zum Beispiel durch Mahd, erfolgen müsse, um die starke Verunkrautung, die die Blühpflanzen oft behindere, einzudämmen.

Juister freute sich, dass es auch gelinge, sogenannte öffentliche oder gewerbliche „So-da-Flächen“, die sonst nicht genutzt würden, wie zum Beispiel am Parkplatz Huder Bach, attraktiv für Insekten zu gestalten. Er sprach auch von einem Kooperationsprojekt mit der Firma Amazone.

Und es sind nicht nur die Insekten, die profitieren. Gerade in den Außenbereichen steigt auf solchen Flächen die Vielfalt an Bodenbrütern und Wild. Es mache einfach Spaß, das zu beobachten, sagte Renke Dählmann. Für Anregungen und konstruktive Kritik sei man immer offen. Er hofft, auch in diesem Jahr wieder viele Grundstückseigentümer zu finden – trotz der Differenzen zwischen Landwirten und Naturschützern. „Wir versuchen, das zu glätten“, erklärte Dählmann. Er freut sich, dass es so viele positive Reaktionen gibt.