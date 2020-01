Khalid hat Glück. Denn nach Saiful ist er der Nächste. Der nächste Junge aus Afghanistan, der eine professionelle Behandlung in Deutschland bekommt. Genauer gesagt kümmert sich das Delmenhorster Josef-Hospital (JHD) um seine Gesundheit. Es ist die Fortsetzung der Partnerschaft zwischen dem Krankenhaus und die in Oberhausen beheimatete Hilfsorganisation Friedensdorf International. Diese besteht schon sehr lange, so wurden schon 1997 die ersten Kinder aus Angola von Ärzten im Josef-Hospital behandelt. Nach einem Stillstand sind die Kontakte dann 2018 wieder aufgenommen worden. Den Anstoß dafür gab die Assistentin der JHD-Geschäftsführung: Aline Becker, die die Organisation kannte und im Delmenhorster Krankenhaus ebenso für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Für Khalid, er ist wahrscheinlich sechs Jahre alt, ist diese Partnerschaft ein Glücksfall. Auf seine Oberarmschmerzen wirft nun nämlich ein gut ausgebildeter Arzt einen professionellen Blick. Und Markus Phlipp, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie des JHD, hat wohl schon die Ursache für seine Schmerzen gefunden. „Wir haben Khalid hier behandelt und eine Probe entnommen. Jetzt müssen wir sehen, ob sich der Verdacht auf Tuberkulose bestätigt oder ob es sich um einen anderen Infekt handelt“, erzählt Philipp. Er klärt zudem die Frage, inwiefern möglicherweise Bakterien im Spiel sind. Die letztlich gestellte Diagnose und der Verlauf der Behandlung entscheiden dann, wie es mit Khalid weitergeht. Entweder wird er sich in der Obhut der Delmenhorster Ärzte und Schwestern befinden. Wenn es ihm besser geht, könnte er aber auch bis zu seiner Rückkehr in sein Heimatland in den Rehabilitationsbereich nach Oberhausen gebracht werden.

Diese Optionen zeigt Janna Leptien auf. Sie leitet die Koordinierungsstelle Oldenburg der Hilfsorganisation und betont den – bei aller vorhandenen Wärme – doch auch reservierten Umgang mit den Kindern. „Wir versuchen zu sensibilisieren. Sie gehen alle zurück und wir versuchen die Kinder so wenig wie möglich in Deutschland zu behalten. Sie sollen so gut wie möglich reintegriert werden“, berichtet Leptien. Das bestätigt Matthias Viemann, Chefarzt der Kinderklinik im JHD. „Der stationäre Aufenthalt ist nicht zwingend länger, weil sie aus Afghanistan kommen“, sagt er. In der Regel, meint Leptien, lasse sich die Zielsetzung erfüllen. „Die Kinder freuen sich alle auf Zuhause. Wenn die zurückfliegen, dann ist im Flugzeug Party und am Flughafen werden sie dann von ihren weinenden Eltern in Empfang genommen, die sich freuen, dass ihr Kind wieder gesund ist.“

So ähnlich darf man sich das auch bei Saiful vorstellen. Er kam 2019 nach Delmenhorst zu Chefarzt Philipp in die Behandlung, nachdem er mit Problemen an seinem Unterarmknochen zu kämpfen hatte. Es war damals quasi fünf vor zwölf. Ohne die Delmenhorster Ärzte und die Vermittlung der Hilfsorganisation Friedensdorf International hätte er womöglich seinen Arm verloren. Vielleicht hätte die Entzündung in seinem Knochen sogar das Leben des heute zwölf Jahre alten Saiful gefährdet. Nun ist sein Zustand ein anderer. Mehrere Operationen im Josef-Hospital hat er hinter sich, zuletzt stand unter anderem noch das Entfernen der Metallplatte an. Jetzt ist Saiful wieder gesund, urteilt Philipp. „Ich habe ihn mir angesehen. Er kann alle Bewegungen machen, hat keine Schmerzen mehr und seine Narben sind verheilt.“ Das heißt aber nicht, dass Saiful jetzt nicht mehr hierher kommt. So spekuliert der Junge darauf, eventuell komplett nach Deutschland zu kommen. „Er ist sehr wissbegierig, lernbereit und hat verstanden, dass es in Deutschland viele Möglichkeiten gibt“, skizziert Tanja Müller, Kinderkrankenschwester am JHD.

Müller ist diejenige, die einen Einblick in das Verhalten der beiden Kinder aus Afghanistan geben kann. „Grundsätzlich“, sagt sie, „haben sich beide wohlgefühlt und den engen Kontakt zu den Schwestern gesucht.“ Es gab allerdings auch Unterschiede. Bei Saiful sei es demnach zu Beginn so gewesen, dass er sich mehr Gedanken um seine Lebenssituation und sein Zuhause gemacht habe. Er hatte laut Müller aber auch ein Problem mit dem Frauenbild in Deutschland. So sei es für ihn schwer gewesen, Anweisungen von den Schwestern auszuführen. Khalid hingegen hat sich unbedarfter gezeigt. „Er hat die Zeit sehr genossen“, meint Müller. Für sie und die anderen Kinderkrankenschwestern bedeute der Aufenthalt von Kindern wie Saiful und Khalid eine Herausforderung. Dies beginne unter anderem schon mit der Verständigung, die am Anfang mit Händen und Füßen stattfindet. Müller: „Das macht Spaß, aber ist aus Pflegesicht ein immenser Aufwand. Man bleibt oft länger, weil man zum Beispiel noch etwas organisieren muss.“ Christa Ibelings, Stations- und Pflegedienstleitung am JHD, bekräftigt: „Man muss enger begleiten, die Schwestern sind mehr gefordert.“

Letzten Endes haben die Entscheidungsträger am JHD aufgrund der erhöhten Belastung deshalb auch die noch im vergangenen Jahr aktuelle Idee verworfen, noch mehr als ein bis zwei Kinder pro Jahr zur Behandlung ins eigene Krankenhaus zu holen. „Es wird dabei bleiben“, sagt Becker, die aber auch deutlich macht: „Wir stehen im engen Austausch und arbeiten gerne zusammen.“ Die Kooperation zwischen der Hilfsorganisation Friedensdorf International und dem Josef-Hospital Delmenhorst soll also auch zukünftig weiter intensiv gepflegt werden. Ganz zur Freude von kranken Kindern, die dadurch die Chance auf Genesung bekommen.