Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano, hier bei einem Konzert im Stuhrer Rathaus, wird am 27. Februar mit der Microphone Mafia auch in Ganderkesee auftreten. (Michael Galian)

Man kann Ganderkesees neuem Kulturmanager Sven Poppe nicht vorwerfen, dass er nicht fleißig gewesen wäre. In den ersten vier Monaten seiner Amtszeit hat er nicht nur ein prall gefülltes Programm im Kulturhaus Müller für die erste Jahreshälfte 2020 auf die Beine gestellt, sondern er setzt dabei auch durchaus erste eigene Akzente. Es war ein überzeugender erster Aufschlag, den Poppe am Mittwoch zunächst der Presse und am Abend auch den Mitgliedern des Ausschusses für Bildung und Kultur präsentiert hat. Es war ein Aufschlag, der sowohl qualitativ als auch quantitativ überrascht – und der nach dem Weggang von Wiebke Steinmetz aufgekommene Zweifel, wie es denn künftig um die Ganderkeseer Kultur bestellt sein würde, im Keim erstickt.

Das Konzert mit der 95-jährigen KZ-Überlebenden Esther Bejarano, die am 27. Februar gemeinsam mit der Kölner Hip-Hop-Band Microphone Mafia ein Konzert in der Mensa am Steinacker gibt, ist genauso dem Themenschwerpunkt zum 75. Jahrestag des Kriegsendes zuzuordnen wie der Auftritt des jüdischen Sängers Dany Bober am 7. Juni im Kulturhaus Müller, an den vor allem Regio-VHS-Leiter Andreas Lembeck intensive Erinnerungen hat: „Den habe ich schon 1983 auf unserer Abi-Abschlussfeier im Emsland erlebt.“ Der Vorverkauf für das Konzert mit Esther Bejarano startet übrigens an diesem Donnerstag.

Poppes erster Coup ist dagegen die Verpflichtung von Comic-Comedian Piero Masztalerz, der am Donnerstag, 14. Mai, eine Live-Cartoon-Show im Kulturhaus Müller präsentieren wird und damit das Kleinkunst-Abo komplettiert. „Er ist der beste in seiner Liga“, verspricht der Kulturmanager, wobei der derbe Humor des Comedians eher auf ein jüngeres Publikum abziele. Völlig neu ist auch das Format „Müller Movie“, in dem Poppe am 23. Juni und am 9. Juli Filmklassiker vorführen will. Welche Filme es zu sehen gibt, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht entschieden. „Das hängt auch ein bisschen von den Lizenzgebühren ab,“, erklärt der Kulturmanager, dem es ganz wichtig ist, dieses Format kostenlos anbieten zu können.

Weitere Konzerte stehen dann am 25. Juni und am 14. Juli im Kalender: Zunächst ist mit dem Piet Gorecki Trio eine Bremer Jazz-Funk-Band zu erleben, die sich an diesem Abend mit dem Saxofonisten Frank Schöttl verstärken wird. Und Sängerin Carla Mantel aus Bremerhaven präsentiert kurz vor den Sommerferien einen Chansonsabend unter dem Motto „Piaf trifft Brel“.

Auch zwei Ausstellungen werde es im ersten Halbjahr 2020 geben, kündigt Poppe an, ohne bereits konkret zu werden. Die erste Werkschau werde sich von Ende Februar bis Ende Mai mit dem Thema „Entartete Kunst“ beschäftigen, eine weitere Ausstellung ist von Anfang Juni bis Ende Juli geplant. Die Öffnungszeiten an den Wochenenden sollen künftig übrigens immer mit einem Kunst-Café verbunden sein.

Konzeptionell will Poppe den Fokus stärker auf die Generation der Unter-50-Jährigen lenken, freilich ohne das Stammpublikum dabei aus dem Blick zu verlieren. Als Beispiele für Veranstaltungen, die sich an eine jüngere Zielgruppe wenden würden, nannte er etwa die Konzerte von Esther Bejerano und Dany Bober, eine Webinar-Reihe zum Thema Nachhaltig Bauen, den Poetry-Slam-Abend, das Gastspiel von Piero Masztalerz sowie das neue Format Müller Movie.

Im Gegenzug hat er aber auch das bewährte Format der Opern-Übertragungen aus der Wiener Staatsoper von vier auf sechs Veranstaltungen ausgebaut. So können Opernfreunde in diesem Halbjahr etwa Werke von Dvorak („Rusalka“), Wagner („Siegfried“ und „Parsifal“), Beethoven („Fidelio“) und Verdi („Ein Maskenball“, „Falstaff“) erleben. Wegen der eher geringen Nachfrage im vergangenen Jahr hat Poppe die Zahl der Kulturabende dagegen von vier auf zwei reduziert. In dieser Rubrik findet sich neben dem Gastspiel von Dany Bober nun noch ein Abend mit der Schauspielerin Cornelia Gutermann-Bauer, die am 7. Mai unter dem Motto „Das wahre Leben ist doch anders“ eine Liebeskomödie frei nach Anton Tschechow präsentiert. Die bewährten Formate wie Kunst- und Reisevorträge, Kulturkino, Philosophie-Vorlesungen, plattdeutsche Nachmittage und Kreativ-Angebote für Kinder wie die „Akademie Klecks“ runden das Programm ab.

Organisatorisch möchte Poppe die Gastronomie und den Service während der Veranstaltungen ausbauen. So sollen im Vorverkauf bestellte Tickets künftig etwa verschickt werden, um die Abendkasse zu entlasten. Dabei ist es dem Kulturmanager ein Anliegen, dass die Ticketpreise bei Einzelveranstaltungen möglichst nicht teurer als 15 Euro sein sollen. Bei der Terminplanung hat er sich auch bemüht, keine Veranstaltung in Ferienzeiten oder auf Brückentage zu legen. „Da erreicht man erfahrungsgemäß deutlich weniger Leute“, erklärt er. Darüber hinaus sollen sich an Veranstaltungsabenden immer mindestens drei Ansprechpartner vor Ort um das Wohl der Gäste kümmern. Bislang waren es meistens nur zwei.

Am Rande der Programmvorstellung konnte Lembeck stolz verkünden, dass das Kulturhaus Müller seit dieser Woche auch offiziell als Einsatzort für Bundesfreiwilligendienstleistende anerkannt sei. Junge Leute, die eine berufliche Laufbahn im Veranstaltungsmanagement anstreben und zwischen Schule und Studium ein bisschen in die Kulturarbeit hineinschnuppern wollen, seien deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Und wenn die Position besetzt sei, werde das Kulturhaus Müller– zumindest für einige Präsenztage – auch tagsüber wieder regelmäßig geöffnet sein, kündigte der Regio-VHS-Chef an.

Auch die Internetseite des Kulturhauses Müller will Poppe im Laufe des Jahres neu und benutzerfreundlicher gestalten. So sollen dort künftig etwa auch Tickets gebucht werden können. Überhaupt ist es Poppes Ziel, das Online-Marketing zu intensivieren. Das halbjährlich erscheinende Kulturprogramm werde es zwar vorerst weiterhin auch in gedruckter Form geben, aber keine Flyer mehr zu einzelnen Veranstaltungen oder Veranstaltungsreihen. Neuigkeiten will er künftig auch über einen Newsletter kommunizieren. Und auch darüber hinaus hat der 32-Jährige noch einige Ideen. Wobei es ist ihm aber ein Anliegen ist, „die Stellschrauben langsam zu verändern“.