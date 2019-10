Ein Haus mit vielen Riegeln

Franziska Janetzko (links) verkörperte die Freundin Mavis; Tante Looloo mimte Johanna Liebeneiner. (TAMMO ERNST)

Agatha Christie hat einmal von sich gesagt, seit Lucrezia Borgia sei sie die Frau, die am meisten Menschen umgebracht habe – allerdings mit der Schreibmaschine. Die berühmteste Krimi-Autorin aller Zeiten verstand es wie keine zweite, spannende Geschichten mit hintergründigen Charakteren zu spinnen, weshalb zahlreiche ihrer Werke auch seit jeher als Vorlage für erfolgreiche Filme und Bühnenstücke dienten. Eine solche Adaption ihrer Kurzgeschichte „Philomel Cottage“ von 1934 fand am Dienstagabend nun im Kleinen Haus Delmenhorst unter dem Titel „Der Fremde im Haus“ in einer Produktion der Theatergastspiele Fürth großen Publikumszuspruch.

Die Exposition ist schnell erzählt: Ein Lottogewinn von zwei Millionen Pfund, den sie sich mit ihrer besten Freundin Mavis (Franziska Janetzko) teilt, veranlasst Cecily Harrington (Sarah Elena Timpe) dazu, ihren Verlobten Nigel zu bitten, die gemeinsame Hochzeit zu verschieben. Die „adrette Sekretärin“, wie sie sich selber nennt, will nun endlich leben „bis ich alt, grau und tot bin". Das gefällt vor allem Cecilys einziger Verwandter Tante Looloo (Johanna Liebeneiner) gar nicht. Sie, Mavis und Nigel (Markus Baumeister) fallen aus allen Wolken, als Cecily schließlich die Verlobung löst, nachdem sie einen Fremden kennenlernt. Bruce Lovell (Saša Kekez) stellt sich bei ihr als Nachmieter vor, flirtet sie vom ersten Augenblick an, bestärkt sie in ihrem Zweifel an Nigel und packt die junge Frau bei ihrer „Gier nach Leben, nach Abenteuer, nach Freiheit“ um ihr schließlich zu gestehen, er habe sich in sie verliebt. Eine halbe Stunde und ein Mittagessen im Savoy später hat sie seinen Heiratsantrag angenommen. Sechs Wochen später lebt das junge Paar gemeinsam in einem Traum-Cottage. So weit, so Boulevard.

Doch da das alles zu schön ist, um wahr zu sein und den Zuschauern ja auch etwas anderes versprochen wurde, begann nun für Cecily der Psychothriller, der sich bereits in den ersten beiden Szenen mehr oder weniger subtil andeutete. Etwa, wenn der Fremde bei seinem ersten Auftritt zu dramatischer Musik mit in die Stirn gezogenem Hut im Dunkeln in der Tür stand. Oder ein Zeitungsartikel mit dem Foto eines Mörders („groß, dunkelhaarig, gut aussehend“) auftauchte, den Bruce Lovell in einem unbeobachteten Moment, hässlich lachend, verschwinden ließ.

Bis zur Pause wurde der Thriller für die Zuschauer dann mehr und mehr zur Gewissheit: Am Anfang waren es noch der Gärtner Hogson (Michael Kausch), der in der scheinbar trauten Zweisamkeit des Landhäuschens, abgelegen und ohne Mobilfunknetz, unheimlich erschien; auch die Haustür mit den vielen Riegeln ließ bereits Ungutes erahnen. Doch spätestens in der Szene, in der Bruce mit einem Halstuch hinter seiner Frau Cecily stand, bestätigte sich für das Publikum der unheilvolle Titel des Abends. Anfangs noch hinter ihrem Rücken driftete Bruce von einer Verhaltensauffälligkeit in die nächste ab. Cecily hingegen war bis zur Pause noch völlig arglos und macht sich nur Sorgen um den Gesundheitszustand ihres Ehemannes. Gegen seinen ausdrücklichen Willen bestellte sie den Landarzt Dr. Gribble (Norbert Hecker), der jedoch außer einer myokardialen Schwäche keine Störungen feststellen konnte, derweil die freundliche Idylle sich vor aller Augen in eine Katastrophe steigerte.

Saša Kekez spielte die tickende Zeitbombe Bruce changierend zwischen kleinem Kind und Psychopathen, ein Mr. Hyde, der im nächsten Moment unvermittelt wieder zu Henry Jekyll mutiert, anscheinend harmlos, freundlich und liebevoll. Als Cecily schließlich sein Bild in einem Buch über berühmte Mordprozesse entdeckte und einen vergeblichen Fluchtversuch durch die vorher von Bruce hinter ihrem Rücken sorgfältig verriegelte Haustür wagte, stand nicht nur zu ihrem, sondern auch zum Schrecken der Zuschauer der Fremde dahinter und führte Gattin und Publikum in ein wahnsinniges Finale, dem Cecily nur durch einen Giftmord ihrerseits entkommen konnte.

Der berühmte Berliner Theaterkritiker Alfred Kerr nennt als zweiten von drei Vorzügen eines Kriminalstückes: „das Publikum wird gespannt – als Entspannung vom Daseinsernst.“ In dieser Hinsicht bot der Dienstagabend den Zuschauern im Kleinen Haus eine zweieinhalbstündige spannende Unterhaltung. Aber war es in der Inszenierung von Thomas Rohmer auch ein klassischer Agatha-Christie-Krimi? Nein. Ja! Also jein.