Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen in Delmenhorst steigt weiterhin sehr langsam. (Symbolbild) (DPA)

Delmenhorst. Ein weiterer Mensch in Delmenhorst ist an Covid-19 erkrankt, ausgelöst durch das neue Coronavirus. Insgesamt gibt es damit laut der neuen veröffentlichen Zahlen der Stadtverwaltung inzwischen 13 bestätigte Infektionen (Stand Mittwoch, 13.50 Uhr). Die Zahl der bislang drei wieder Genesenen hat sich dagegen nicht verändert, somit sind aktuell noch zehn Menschen in der Stadt infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 61 Personen. Getestet worden sind bislang im Diagnostik-Zentrum insgesamt 348 Menschen auf das Virus.