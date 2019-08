Delmenhorst. Ein Industriebetrieb im Ruhrpott: Die Arbeiter, Männer und Frauen, stehen am Stahlofen und fertigen in der Produktionshalle metallische Teile an. Staub, Qualm und Hitze sind auf den Filmaufnahmen in Schwarz-Weiß zu erahnen. Ton gibt es keinen, es handelt sich um einen Stummfilm. Zwischen einzelnen Szenen erläutern Schrifttafeln das Geschehen.

„Diese Aufnahmen entstanden in der Gutehoffnungshütte Oberhausen“, erklärt Manfred Dührkop. Der Realschullehrer im Ruhestand war lange Jahre Leiter der Delmenhorster Stadtbildstelle. Der Stummfilm stammt aus dem Jahr 1917 und zeigt die Produktion von Granatenhülsen. Damals tobte der Erste Weltkrieg, die Zeichen einer sich anbahnenden Niederlage des Deutschen Kaiserreichs verdichteten sich zu diesem Zeitpunkt bereits. Ob die Granatenproduktion aus Propagandagründen oder zu Dokumentationszwecken gefilmt wurde, lässt sich heute nicht mehr sagen. Zweifelsfrei handelt es sich jedoch um ein faszinierendes Zeitdokument.

„Wir haben den Film damals vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe gekauft, weil wir in Delmenhorst ebenfalls so eine Granatenproduktion hatten“, erklärt Dührkop. Ausschnitte dieses Stummfilms und weitere ausgewählte Schätze aus dem städtischen Fundus historischer Filme wird er am Sonntagvormittag im Rahmen der Reihe „Delmenhorster Lieblingsobjekte“ vorstellen. Zur Auswahl gehören beispielsweise auch zwei Verkehrserziehungsfilme. „Der erste stammt von 1935 und zeigt das unzerstörte Bremen, der zweite ist von 1953 und handelt von einer Fahrt von Bremen nach Delmenhorst“, sagt Dührkop. Ein für Delmenhorster ebenfalls hochinteressantes zeitgenössisches Dokument stellt der Film „Schulleben“ dar, der Eindrücke aus den Schulen Anfang der 1950er-Jahre vermittelt. Ausführlich dargestellt ist auch ein Einmarsch der Schulklassen in das damals neu hergerichtete Stadion an der Düsternortstraße. „Das ist ein großes Stück Delmenhorster Erinnerungskultur“, schwärmt Dührkop.

Jahrelang war er dafür verantwortlich, Acht- und 16-Millimeter-Filme – viele kamen auch aus Privatbesitz – auf neue Medienformate umzukopieren, um die Inhalte für die Nachwelt zu bewahren. „Zuerst haben wir die Filme auf VHS-Kassetten umgespielt. Ende der 1990er wurde dann auf ein digitales Format umkopiert.“ Dührkop plädiert, das alte Filmmaterial auch nach dem Digitalisieren aufzubewahren. „Das muss aber sachgerecht gelagert werden“, fügt er hinzu und bezweifelt, dass die Stadt daran größeres Interesse habe. „Da wurde Filmmaterial auch schon als Sondermüll entsorgt“, beklagt er.

In den 1950ern sah ein Filmset nicht viel anders als heute aus. (INGO MOELLERS)

Der ehemalige Leiter der Delmenhorster Stadtbildstelle wirbt dafür, sich die archivierten Filme anzuschauen. „Man kann verfolgen, wie sich die Stadt im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat“, sagt Dührkop. Alle Filme, die er am Sonntag in seinem Vortrag zeigen wolle, seien in der Stadtbücherei auszuleihen.



Manfred Dührkop (69)

war zwölf Jahre lang als Leiter der Delmenhorster Stadtbildstelle tätig. Zu seinen Aufgaben gehörte die Beschaffung und Pflege von audiovisuellen Medien für die Bildungseinrichtungen der Stadt.