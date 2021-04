Er ist der dritte Bewerber in der Klostergemeinde Hude, der sich um das Bürgermeisteramt bewirbt. Und er kommt aus der Gemeinde. Der 63-jährige Dieter Dalle will am 12. September als parteiloser Kandidat antreten. „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen in Hude eine Alternative bei der Wahl des Bürgermeisters haben sollten, und zwar aus den eigenen Reihen“, sagt er.

„Einer von uns. Einer für alle. Dieter Dalle.“ So lautet das Motto des Kandidaten, mit dem er die Wähler überzeugen will. Dalle ist seit mehr als neun Jahren Mitglied des Huder Gemeinderates und begleitet in diesem politischen Ehrenamt die Gemeindeentwicklung. Die Gestaltung der Zukunft mit hoher Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen ist sein Ziel, sagt er.

Dalle war Mitglied der FDP. Um aber ein deutliches Signal zu setzen, dass er sich als Bürgermeister für alle sehe, habe er in Absprache mit der Fraktion die Partei verlassen. Er werde parteiloses Mitglied der FDP-Fraktion bleiben. Ohne eine Partei musste Dalle sich um 160 Unterschriften von Unterstützern kümmern, die für die Bewerbung erforderlich sind. Dalle bezeichnet die Unterschriftensammlung als „kleinen Stimmungstest“. Die vielen positiven Reaktionen hätten ihn bestärkt.

Diplom-Ökonom Dieter Dalle lebt mit seiner Familie seit 2004 in Wüsting, wo er seit 2003 als selbstständiger Vermögensberater tätig ist. Ehrenamtlich engagiert er sich nicht nur seit nunmehr fast zwei Wahlperioden im Gemeinderat. Er war auch mit viel Herzblut, wie er sagt, lange Jahre Vorsitzender der Wüstinger Werbegemeinschaft.

Die Zukunft der Unternehmen in der Gemeinde, die einen sichere Arbeitsplätze böten und zugleich durch Gewerbe- und Einkommensteuer dafür sorgten, dass die Ausgaben der Gemeinde finanziert werden könnten, liege ihm am Herzen. Die Zukunft der Kinder ebenso. Dalle ist langjähriger Fußballtrainer verschiedener Jugendmannschaften in Wüsting. Er engagiert sich im Ausschuss für Jugend, Gesellschaft und Soziales auf Gemeindeebene.

Es gibt viel zu tun

Die Herausforderungen in den nächsten Jahren für die Gemeinde Hude seien groß angesichts der schwierigen Haushaltslage, weiß der Bürgermeisterkandidat. Es gebe viel zu tun an allen Ecken. Dalle nennt viele Stichworte, wie angemessener Wohnraum für alle, gute Kitas, Schulen und Ausbildungsplätze, die Digitalisierung, die Verkehrssicherheit, ein örtliches Klimaschutzkonzept, Kultur und Tourismus, Familienfreundlichkeit, die Bedürfnisse der Senioren, Unterstützung der Wirtschaft und der Landwirtschaft.

Doch was ist den Bürgern wichtig? Das ist eine herausragende Frage für den Bürgermeisterkandidaten. Auf seiner Internet-Seite wir-hude.de, die in Kürze online geht, erhofft er sich viele Antworten. Jeder kann mitmachen.

Dalle selbt definiert die Aufgabe des Bürgermeisters darin, die unterschiedlichen Interessen der handelnden Personen aus Politik, Verwaltung und den in der Gemeinde lebenden Menschen auszugleichen, im Sinne einer Verbesserung der Lebensqualität für jeden Einzelnen.

Das sei ein hoher Anspruch. Er wolle dabei auf einen wertschätzenden Umgang aller miteinander setzen. Rat, Verwaltung und Bürger seien Mitglieder eines Teams. Erfolg habe man nur gemeinsam oder gar nicht. Nur das Reden miteinander verhindere Politikverdrossenheit und schaffe Vertrauen. Und wenn es mal knirscht, weiß Dalle als ausgebildeter Mediator, wie man Gräben wieder zuschüttet. Verlässlichkeit ist ihm ebenfalls wichtig. „Sage, was du tust, und tue was du sagst“, lautet Dalles Devise.

Zur Person

Dieter Dalle ist 1958 in Oldenburg geboren. Er ist verheiratet mit Martina Kleine und hat einen 28-jährigen Sohn und eine 25-jährige Tochter. Nach dem Abitur 1978 war er bei der Bundeswehr. Danach studierte er Wirtschaftswissenschaften an der Universität in Oldenburg. Als Diplom-Ökonom arbeitete er bei der Bayrischen Hypotheken-und Wechselbank AG, später bei der Commerzbank AG. Ab 1993 war er Filialleiter der BfG Bank in Oldenburg. 1998 wechselte er als Geschäftsstellenleiter zur Oldenburgischen Landesbank. Seit 2003 ist er selbstständiger Vermögensberater in Wüsting, wo er seit 2004 mit seiner Familie auch wohnt. Nebenbei hat er eine zweijährige Ausbildung zum Mediator an der Uni Oldenburg absolviert.