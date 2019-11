Lilo Wanders (links) spielte Albin, den Lebensgefährten von Clubbesitzers Georges (Gregor Eckert). Vor allem nach der Pause lief das Ensemble geschlossen zu absoluter Hochform auf. (INGO MöLLERS)

Seit Jahrzehnten begeistert der „Käfig voller Narren“ – sei es nun als Theaterstück, als Film oder als Musical – die Zuschauer. Da machte auch die Neubearbeitung des Travestiestückes von Florian Battermann, die die Komödie am Altstadtmarkt aus Braunschweig am Donnerstag im Kleinen Haus präsentierte, keine Ausnahme. Das Verwirrspiel im Wohnzimmer des Schwulenpaares Georges und Albin um Ausgrenzung, Moral, Toleranz und Vergänglichkeit verliert wohl – leider – nie seine Aktualität.

Battermann, der auch für die Regie verantwortlich zeichnet, hat den Klassiker des Franzosen Jean Poiret, der 1973 in Paris uraufgeführt worden ist und seine deutschsprachige Erstaufführung 1985 im Berliner Theater des Westens erlebte, kräftig bearbeitet und ihn in die heutige Zeit gebracht. Das tut dem Stück zweifellos gut. Anspielungen auf aktuelle oder noch bestens bekannte Politiker oder Ereignisse brachten jede Menge Lacher. So jagte der Vergleich von Lilo Wanders alias Albin, die in der Szene in ein lachsfarbenes Chanelkostüm gekleidet war, mit der stets makellos gekleideten Madame Macron eine laute Lachsalve durch den gut gefüllten Saal.

Die Regie ließ keine Längen aufkommen und ging gleich zu Beginn in die Vollen. Mit Georges‘ Spruch in Richtung Albin: „Früher hattest du wenigstens Schultern wie ein Hasenrücken und jetzt ist es Wackelpudding“, war nach noch nicht einmal zwei Minuten Stimmung auf den Rängen. Litt die Inszenierung vor der Pause ein wenig darunter, dass Gregor Eckert als Georges seinen Text manchmal in so einem Höllentempo abfeuerte, dass es mitunter schwerfiel, ihm zu folgen, war doch immer mit geschickt gesetzte Highlights dafür gesorgt, dass die Stimmung nicht abfiel. Ein Garant für Spaß war Gurmit Bhogal. Er spielte sich in Windeseile als Koch Jakob in die Herzen der Zuschauer. Seine Figur hatte Battermann zu einer richtigen Type herausgearbeitet. Der spindeldürre Bhogal zelebrierte jeden seiner kurzen knapp bekleideten Auftritte. Die Kostüme und die bewusst akzentuiert schwulen Bewegungen – waren es nun die glitzernd gestreiften Shorts, der schwarze Flatterumhang um die Hüfte oder Bhogals gekonnt ungelenke Versuche mit Schuhen zu laufen – hatten Klasse.

Die Rolle des gerne jammernden Albin war eine Paraderolle für Lilo Wanders, die aus dem Charakter herausholte, was herauszuholen war. Klasse wie sie sich im dunklen Anzug und mit Kulturstrick ziemlich wortkarg beinahe erstickt fühlte, um sich dann kurze Zeit später im Chanelkostüm beim Familienessen mit Wonne mit haarsträubenden Wendungen um Kopf und Kragen zu quasseln.

Die Lacher auf seiner Seite hatte ebenfalls Andreas Werth als Mercedes, die im wahren Leben über Tag als Müllfahrer das Geld für die bald siebenköpfige Kinderschar verdient, die aber des Nachts als verhinderter Dragqueenstar nicht in den Club hereinkommt. Michael Jäger als Georges Sohn Laurent und Hannah Baus als dessen Verlobte Muriel gaben ein entzückendes junges Paar ab. Als scheinheilig entlarvten Isabella Nagy als Madame Dieulafoi und Hannes Ducke als ihr politisch hochambitionierter Ehemann ihre Charaktere. Traten sie erst als strenge Hüter von Sitte und Moral auf, wechselten sie schnell die Seiten, als es darum ging, dass sie in der Presse in ungutem Licht erscheinen könnten. Am Ende mischte Astrid Straßberger als Laurents Mutter Simone auch noch kräftig mit im immer wilder werdenden Treiben von Verwirren, Verwechseln und sich Verplappern.

Stetig steigendes Tempo

Battermann hat das Kultstück mit sich immer weiter steigerndem Tempo und einem guten Blick für erheiternde Details in Kostümierung (Daniela Eichstaedt), Bühnenbild (Uli Wolff) und Spiel inszeniert. War die Stimmung vor der Pause schon gut, drohte sie in der zweiten Hälfte überzuschwappen. Alles schien außer Rand und Band zu geraten. Das Publikum wurde von einem Lacher zum Nächsten gejagt und erlebte ein furioses Finale. Bis auf Gurmit Bhogal warf sich das komplette Ensemble in Kleider aus den Zwanzigern und tanzte – mal mehr, mal weniger gekonnt – Charleston. Das sich bestens unterhalten gefühlte Publikum spendete am Ende langanhaltenden Applaus, wobei es mit anschwellenden Phonzahlen für Lilo Wanders und Gurmit Boghal seine Lieblinge des Abends besonders belohnte.