Cordula Fitsch-Saucke verlässt nach 20 Jahren das Max-Planck-Gymnasium. (INGO MÖLLERS)

Am Ende, ganz am Schluss, gab Cordula Fitsch-Saucke eine Seite von sich preis, die wahrscheinlich nur wenige kennen. Selbst die, die viele Jahre eng mit ihr zusammengearbeitet haben, dürften davon nichts geahnt haben. Bevor also Cordula Fitsch-Saucke, im Lehrerzimmerkürzelsprech schlicht FI, ans Rednerpult trat und auf ihre zwei Jahrzehnte am Max-Planck-Gymnasium zurückblickte, spielte die Musikprofilklasse 9d den „Crocodile Rock“ von Elton John. Es war der Musikwunsch von ihr. „Ich habe seit Studienzeiten eine Vorliebe für Elton John“, sagte sie. Sieh an. Überraschung.

Der Maxe-Campus war prall gefüllt am Mittwoch. Denn es ging eine Frau, die nicht nur Generationen von Schülern geprägt hat, immerhin gab sei seit 1998 über 2000 Abiturzeugnisse aus, nein, Cordula Fitsch-Saucke hat das Maxe in besonderer Weise geprägt. Und so saßen im Publikum nicht nur ihre beiden Kinder, die eigens aus Hamburg gekommen waren, sondern auch zahlreiche ehemalige Weggefährten, einige Schüler, vor allem aber auch Kollegen, die den Weg, den die Oberstudiendirektorin jetzt beschreitet, bereits angetreten haben: in den Ruhestand. Ganz offiziell wurde es nach der Rede von Frank Timmermann, Dezernent der Landesschulbehörde: Cordula Fitsch-Saucke unterschrieb, dass sie ihren Dienst am Maxe und am Schüler zum Monatsende quittiert. „Jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück“, sagte der Dezernent.

Cordula Fitsch-Saucke ist ganz ehrlich, wenn man mit ihr über den Ruhestand spricht: Dieser Weg wird kein leichter sein. Vor der Verabschiedung, als Timmermann ankam, witzelte sie noch mit ihm. Ob er die Urkunde wieder mitnehmen solle? Ja, könne er eigentlich. „Ich muss etwas tun, was ich nicht möchte – und Sie möchten es auch nicht“, sagte Timmermann vor der Unterschrift. Es fällt Fitsch-Saucke schwer, ihr Maxe zu verlassen. Sie hat bereits ein Jahr drangehängt, im November wird sie 67 Jahre alt. Aber es gab jüngst einige Änderungen in der Schulleitung, da wollte sie nicht schon weg sein. Theoretisch hätte sie noch zwei Jahre länger machen können, für Beamte in ihrer Position ist das möglich. Aber das wollte sie auch nicht. „Ich merke schon mein Alter“, sagt sie.

„Das Max-Planck-Gymnasium ist meine Schule, ist mein Leben“, eröffnet Fitsch-Saucke den Rückblick auf ein bewegtes Lehrerleben. Sie brennt immer noch für ihren Job. Mit jeder Faser. Das wird in vielen Sätzen deutlich. Wobei das mit der Begeisterung für Schule bei ihr nicht immer so ausgeprägt war. „Ich hatte eine mäßig glückliche Schulzeit“, erinnert sie sich. Sie war eine gute Schülerin, ja. „Aber weil es zu Hause so erwartet wurde.“ Ihr Elternhaus war das, was man gutbürgerlich nennt, der Vater Jurist, im Staatsdienst. Ihre Bildungsbiografie war vorgezeichnet: Abitur, natürlich. Dann ein Jura-Studium. Das wurde nie so explizit ausgesprochen, aber das musste es in ihrer Familie auch nicht. Eigentlich.

„Nach dem Abitur war ich froh, dass meine Schulzeit endlich vorbei war“, sagt sie. Was nicht der Schule anzulasten war. Eher den ständigen Umzügen der Familie, alle zwei, drei Jahre eine andere Stadt. „Mir ist das immer schwer gefallen“, erzählt sie. Und immer, wenn sie endlich angekommen war, zog die Familie weiter. „Eines wusste ich aber nach dem Abi sicher: Ich werde kein Lehrerstudium beginnen.“ Ganz von den Familientraditionen machte sie sich dann doch nicht frei, sie immatrikulierte sich an der Georg-August-Universität in Göttingen, wie der Papa, ein liebenswerter Mensch, wie sie sagt, aber schon auch Patriarch, ein Mann mit Prinzipien, preußischen Tugenden. Nur: Ihr Weg führte sie nicht an die juristische Fakultät, sondern sie wählte Philologie: Germanistik, Politikwissenschaften, Philosophie. „Ich war naiv. Und neugierig.“ Sie wollte die Welt kennenlernen.

Ihr Vater nahm es hin, gab ihr ein Jahr. Doch sie verliebte sich in die Gedankenwelten, die sich ihr während des Studiums eröffneten. Das erste Staatsexamen legte sie mit Auszeichnung ab. Das zweite auch. Obwohl sie erst kein Referendariat absolvieren wollte. Doch zumindest davon ließ sie sich überzeugen, dass man auf einem Bein doch nicht stehen könne. Solche Schlaumeier-Sprüche halt, die man sich anhören muss, wenn man noch nicht genau weiß, wohin einen das Leben so führt. „Ich landete auf Platz 90 der Landesliste. Auf Nachfrage wurde mir gesagt, dass ich so in drei Jahren eine Stelle bekommen könne“, erinnert sie sich an eine Zeit ohne Lehrermangel. „Als ich im Ministerium nachfragte, wurde mir geraten, umzuschulen. Phonotypistinnen würden gesucht.“ Selbst wenn es Fitsch-Saucke aus der Erinnerung erzählt, merkt man, dass sie damals wohl nur schwerlich die Contenance behalten hat.

„Ich habe mir dann einen Schuljob gesucht“, erzählt sie. Zwar hatte ihr Vater sicherheitshalber eine Praktikumsstelle im Finanzamt Delmenhorst besorgt, aber das kam für sie nicht in Frage. Sie nahm für acht Wochen eine Vertretungsstelle am Hindburggymnasium Oldenburg (heute: Herbartgymnasium) an, dann ging sie 1977 für ein Jahr ans Gymnasium an der Willmsstraße. Sie, die junge Frau aus dem Studium – „kurzer Rock, rote Lippen, lange Haare, immer fröhlich“ – traf da auf eine Garde Veteranen, „alte Haudegen“, wie sie sagt. Aber sie liebte es. Und nachdem sich Oberschulrat Horst-Dieter Köster eine Stunde bei ihr angeschaut hatte, meinte er: „Suchen Sie sich den erstbesten Referendariatsplatz – und danach melden Sie sich wieder bei mir.“

Sie nahm ihn beim Wort. „Ich habe einen Platz bekommen. In Bremen.“ Ausgerechnet. Sie gibt zu, dass sie durchaus ein bisschen versnobbt war, damals. Und das Bremer Schulsystem hatte einen ähnlichen Ruf wie heute. Aber wie das so ist, wenn ein wacher und hungriger Geist auf seine Vorurteile trifft: „Ich habe nicht einen Tag bereut“, erzählt Fitsch-Saucke. „Ich habe eine unglaublich gute Ausbildung genossen.“ Sie erinnerte sich danach daran, was Köster ihr einst angeboten hatte. Sie stand also in seinem Büro. „Ich bin dann leider nicht wieder ans Willms gekommen, sondern nach Ganderkesee.“ Ein neu gegründetes Gymnasium, ein junges Kollegium, Aufbruchstimmung, Freiraum. Das gefiel ihr. Cordula Fitsch-Saucke tobte sich aus.

Doch nur Lehrerin reichte ihr nie. Sie arbeitete im Studienseminar mit, wurde Fachberaterin, tourte durch den gesamten Nordwesten, um Kollegen an anderen Schulen zu begleiten. Die gesamten Abiturvorschläge der einzelnen Schulen landeten auf ihrem Schreibtisch und wurden von ihr gesichtet. „Ich habe vieles gemacht, um über den Tellerrand zu blicken.“ Es war zudem eine gute Lehrzeit für die Schulleitertätigkeit. Als Teil der Schulaufsicht wurde sie ja nicht immer mit offenen Armen an den anderen Schulen begrüßt. Das schult Kompetenzen wie die Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit.

Schließlich wurde sie Ende der 90er-Jahre angesprochen, ob sie sich nicht die Balzer-Nachfolge in Delmenhorst zutrauen würde. Sie sagte zu. Es bedeutete, da sind sich Beobachter heute einig, eine Zeitenwende am Maxe. Die Neue brach verkrustete Strukturen auf, was der Schule gut tat. Auch am Willms gab es seit ein paar Jahren mit Burkhard Leimbach einen neuen Direx, zudem war in Delmenhorst die Integrative Gesamtschule am Start. Es gab einen neuen Wettbewerb zwischen den Schulen, da brauchte es neue Impulse. Die Liste, was in der Amtszeit von Cordula Fitsch-Saucke angeschoben wurde, ist lang. Ein besonderer Moment war sicherlich die Aufnahme ins MINT-EC-Netzwerk, was maßgeblich zur Schärfung des naturwissenschaftlichen Profils der Schule beitrug. Aber da hatte sich die Geisteswissenschaftlerin nie Scheuklappen aufgesetzt. „In den 20 Jahren ist enorm viel passiert. Ich war da zumindest der Motor, was aber nur wegen der engagierten Kollegen funktionierte“, sagt sie.

Das Beste aus den Kollegen herauszuholen, war ihr wichtig. „Sie hat unermüdlich das Gespräch mit Kollegen gesucht“, sagt ihr Stellvertreter Andreas Langen. Weil es ihr einfach wichtig war. Auch für Schüler und Eltern hatte sie immer ein offenes Ohr. Sie wird als gute Zuhörerin geschildert, eine, die kritisch hinterfragt – so wie sie es ihren Schülern als oberste Maxime immer vermittelt hat –, die aber auch immer lösungsorientiert diskutiert. Auch Frank Timmermann, der Dezernent, lobte diese Fähigkeit: „Besonders beeindruckt hat mich Ihre Menschlichkeit.“ Es ging Fitsch-Saucke darum, dass das Wohl eines Kindes im Mittelpunkt steht. „Das ist doch das Herzstück einer Schule: die Schüler“, sagt sie. Auch wenn es als ultimative Bestrafung für die, die über die Stränge geschlagen hatten, stets hieß: „Jetzt geht es zu FI.“ Es folgten ernste Gespräche. Cordula Fitsch-Saucke ist da sehr klar, streng, an ihr haftet ein bisschen der Ruf der Eisernen Lady. Aber sie war nie laut und immer aufrichtig. Wer nach einer Standpauke das Direktorenzimmer verließ, wurde immer mit einem Handschlag verabschiedet.

Doch es gab auch dunkle Kapitel in ihrer Laufzeit. Schüler, die nach Krankheit verstarben, der plötzliche Tod von Kollegen. Und 2013 die Diagnose: Krebs. Was ihr damals half? Ihr Maxe. „Ich wusste, ich komme zurück“, sagt sie. Obwohl sie eine schwere Therapie vor sich hatte, arbeitete sie weiter. „Der Kopf funktionierte ja.“ Da ist sie preußisch, ganz wie ihr Vater. Sie telefonierte fast täglich mit ihrem Stellvertreter, erstellte Statistiken, plante das Abitur 2014. Am 2. Juni kehrte sie zurück an die Schule, saß in den mündlichen Abi-Prüfungen. „Das war wie eine Wiedergeburt.“