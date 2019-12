Furore machte Georg Müller mit seinem Werk "Feldeinfriedungen Europas". (Möllers)

Ganderkesee. Der Ganderkeseer Pilz- und Wallhecken-Experte Georg Müller ist am Sonntag nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 69 Jahren gestorben. Für Furore in der Fachwelt sorgte Müller 2013 mit seinem 1280 Seiten starken, zweibändigen Werk über die „Feldeinfriedungen Europas“, das nicht nur er selbst als „Lebenswerk“ bezeichnete, sondern das ihm internationale Anerkennung einbrachte. Unter anderem verlieh ihm die britische „National Hedgelaying Society“ (mit Schirmherr Prince Charles) eine Mitgliedschaft auf Lebenszeit, die Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (Vereinigung der Niederländischen Kulturlandschaft, VNC) verlieh ihm als erstem Nicht-Niederländer die „Goldene Mispel“.

Bereits in den 1980er-Jahren hatte Müller damit begonnen, die Wallhecken in der Gemeinde Ganderkesee zu kartieren und seine Erkenntnisse 1989 erstmals in einem Buch veröffentlicht. Für sein „Opus magnum“ hat er schließlich 20 000 Kilometer Feldeinfriedungen in 32 europäischen Ländern dokumentiert – Trockenstrauchhecken, Flechtzäune, Holz- und Steinzäune, Wallhecken sowie Trockensteinmauern.

1990 und 1991 war der streitbare Natur- und Umweltaktivist kurzzeitig Mitglied des Ganderkeseer Gemeinderates. Immer wieder meldete er sich in Naturschutzfragen zu Wort und wies auf Missstände hin, so etwa beim Umgang mit Ackerrandstreifen oder bei Baumfällungen der Niedersächsischen Landesforsten im Bürsteler Fuhrenkamp. Auch als Pilzkenner und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Mykologie war der Ganderkeseer ein gefragter Ansprechpartner, etwa im Falle von Vergiftungen.

Müllers Drängen hat nicht zuletzt dazu beigetragen, dass die Gemeinde Ganderkesee auch in jüngster Zeit mehrere Kilometer neuer Wallhecken angelegt hat. Um seine Arbeit zu würdigen, hat die Verwaltung im Herbst 2017 sogar die Errichtung eines Hecken-Zentrums angeregt, in dem die unterschiedlichen Heckenstile dokumentiert werden sollten. Nachdem es innerhalb der Politik aber unter anderem Unstimmigkeiten in der Standortfrage gab, ist das Projekt erst einmal wieder in der Schublade verschwunden. Und ob es mit dem Hecken-Zentrum auch ohne Müllers Anschubenergie noch etwas wird, darf gegenwärtig durchaus als fraglich gelten.