Klaus Dirks (am Mikrofon) mit seiner Band Mob Rules im Proberaum auf dem Nordwolle-Gelände. (INGO MÖLLERS)

Klaus Dirks ist ein Spätzünder. Der Frontmann der in Heavy-Metal-Kreisen gefeierten Band Mob Rules fand erst vergleichsweise spät den Weg ins Rampenlicht.

„Erst mit Anfang Zwanzig habe ich meine ersten Schritte im Bereich der Musik gemacht“, erzählt Dirks. Schon damals war er großer Fan von Heavy-Metal-Musik; Iron Maiden und Queensryche zählten ebenso zu seinen Lieblingsbands wie die Metaller von Crossroads aus seiner Heimatstadt Wilhelmshaven. Letztere habe er bei Auftritten in der Region oft live gesehen: Lange Haare, Muskelshirts und sägende E-Gitarren beeinflussten Dirks nachhaltig.

Damals reifte der Wunsch in ihm, selber Sänger einer Metal-Band zu werden. Optimale Voraussetzungen brachte Dirks nicht mit: Er konnte weder ein Instrument spielen noch Noten lesen, gesangliche Erfahrungen etwa aus einem Schulchor hatte er auch nicht. Trotzdem tat er sich mit einigen – ebenfalls überschaubar qualifizierten – Kumpels zusammen, um sich im Rock-Musizieren auszuprobieren. „Dieser Versuch war von keinem großen Erfolg gekrönt“, sagt der Endvierziger heute und lacht.

Trotzdem träumte Dirks weiter vom Rampenlicht. Nachdem er durch Zufall mitbekommen hatte, dass der Sänger der von ihm verehrten Band Crossroads Gesangsunterricht gab, stand er prompt bei ihm auf der Matte. „Ich wollte einfach mein Talent ausloten“, erinnert sich Dirks. Der Gesangslehrer bescheinigte ihm tatsächlich, stimmliches Potential zu besitzen. Ein Jahr lang lernte Dirks Atemtechniken und Stimmbildung, erweiterte sein Klangvolumen und seinen Tonumfang. Schließlich vermittelte der Gesangslehrer ihn an eine Wilhelmshavener Metal-Band, die einen Sänger suchte.

Die Chemie unter den Rockmusikern stimmte, die ersten Songs wurden geschrieben, und für den Bandnamen entschied man sich, den Titel des zehnten Studioalbums von Black Sabbath zu übernehmen: Mob Rules. Es folgten erste Auftritte, zunächst als Vorband für Oldenburger Lokalgrößen, mit überaus positiver Publikumsresonanz. „Zu dieser Zeit hatte ich noch großes Lampenfieber“, berichtet Dirks über seine Anfänge als Frontmann, „und damals haben wir noch Hard Rock gespielt.“ In der Folgezeit habe sich die Band weiterentwickelt: „Wir sind atmosphärischer geworden, haben mehr Tiefgang in den Songs“, umschreibt Dirks die Wandlung in Richtung melodischem Heavy Metal. Die Band ging ins Tonstudio, nahm in Eigenregie eine EP mit vier Liedern auf und schickte sie an verschiedene Plattenlabels. Das Hamburger Independent-Label Limb Music zeigte sich interessiert, forderte mehr Songs an und gab „Mob Rules“ schließlich den ersten Plattenvertrag. Das Debütalbum „Savage Land“ erschien 1999, fünf Jahre nach der Bandgründung.

„Auf das Album waren wir sehr stolz, und es hat sich auch gut verkauft“, sagt Dirks zufrieden. Die Tourneen wurden ausgedehnter, die Auftrittsorte größer, und die Bandmitglieder mussten sich überlegen, wie sie mit dem anwachsenden Erfolg umgehen sollten. „Es gab auch Überlegungen, alles auf eine Karte zu setzen und den Lebensunterhalt nur noch mit dem Musikmachen zu bestreiten“, denkt Dirks an diese Zeit zurück. Das Risiko, dann am Existenzminimum dahinzusiechen, wie man es bei anderen, vergleichbaren Bands beobachtet hatte, sei ihnen jedoch zu groß gewesen, sagt der Frontmann.

Mob Rules entschied sich, die Musikkarriere nebenberuflich zu betreiben. Dirks begann eine Laufbahn in der aufstrebenden Mobilfunkbranche, in der er heute noch tätig ist. Dem Banderfolg tat dieser Entschluss keinen Abbruch: Die Metalcombo spielte mehrfach auf dem Wacken Open Air, tourte mit Größen wie Helloween, Lordi und Amon Amarth und war Opener unter anderem für die Scorpions. Auch im Privatleben gab es Veränderungen: Dirks heiratete und verlegte seinen Lebensmittelpunkt von Wilhelmshaven nach Delmenhorst.

Dirks‘ persönliches Highlight in der Bandgeschichte? Die Begegnung mit dem Rocksänger Ronnie James Dio, für den Mob Rules als Support Act aufgetreten war. „Ein sehr herzlicher und bescheidener Mensch“, sagt Dirks über den 2010 verstorbenen Heavy-Metal-Pionier. Neun Alben hat die niedersächsische Metalcombo inzwischen herausgebracht, mit der letzten Veröffentlichung gelang 2018 auch ein lang gehegter Wunsch: Erstmals landete ein Mob-Rules-Album in den deutschen Charts – „Beast Reborn“ erreichte Platz 37. Auch in dieser Hinsicht ist Dirks mit seiner Band gewissermaßen Spätzünder, was den Sänger aber in keinster Weise stört: „Die Band erlebt sozusagen ihren zweiten Frühling, und wir haben noch viel vor“, sagt er, 2020 komme etwa das neue Album heraus. Ans Aufhören denkt Dirks noch lange nicht, auch wenn er zugibt, dass die Bandarbeit zuweilen sehr anstrengend sei. Seine Stimme baue – dank richtig erlernter Gesangstechnik – jedenfalls nicht ab, sondern werde mit den Jahren sogar eher besser. „Da habe ich wirklich Glück“, sagt Dirks.

Der Sänger hat dieses Jahr mit Mob Rules 25-jähriges Bandjubiläum gefeiert. Dirks staunt selber, was im vergangenen Vierteljahrhundert im Musikbusiness alles passiert ist. Bei der Bandgründung 1994 sei das Internet noch so gut wie unbekannt gewesen, heute bestimme es den Alltag der Menschen und damit auch ihren Musikkonsum. „Über das Internet ist Musik heutzutage jederzeit verfügbar, man nimmt sie aber auch nur noch oberflächlicher wahr“, sagt er nachdenklich. Die Zeit sei hektischer geworden, weniger Leute würden sich die Zeit nehmen, ein Musikalbum vom Anfang bis zum Ende durchzuhören.

Gleichzeitig gebe die Digitalisierung der Band neue Möglichkeiten beim Merchandising und bei der Veröffentlichung von einzelnen neuen Songs per Webstreaming. Daher sieht Dirks die „modernen Zeiten“ auch nicht allzu kritisch: „Man hat ohnehin keine andere Wahl, als sich den veränderten Gegebenheiten anzupassen und für sich das Positive herauszuziehen“, resümiert er.