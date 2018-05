Viele Bürger im Landkreis Oldenburg sehen die Gelben Säcke als Ärgernis. (dpa)

Er reißt schon beim Abreißen von der Rolle. Wirft man eine scharfkantige Verpackung hinein, bohrt sich das nächste Loch in die filigrane, pergamentartige gelbe Haut. Der erste Müll quillt heraus. Spätestens wenn man den vollen Sack aus seiner Verankerung zerrt, reißt er ein drittes Mal. Über den Gelben Sack haben sich im Landkreis Oldenburg sicher schon viele Bewohner geärgert. Doch nun können sie sich Hoffnung machen, dass der Ärger bald vorbei ist. Denn die Kreisverwaltung erwägt, eine Gelbe Tonne einzuführen. Diese Empfehlung gibt zumindest der Gutachter Christoph Tiebel vom Ingenieurbüro „Atus“, das von den Experten im Kreishaus beauftragt wurde, ein neues Abfallwirtschaftskonzept zu entwerfen. Über diesen Entwurf wird der Umwelt- und Abfallausschuss des Landkreises Oldenburg an diesem Dienstag, 8. Mai, um 17 Uhr in einer Sondersitzung noch einmal sprechen.

4500 Tonnen pro Jahr

Im Landkreis Oldenburg werden sogenannte Leichtverpackungen alle 14 Tage im Gelben Sack abgeholt. Pro Haushalt sollen es etwa 2,5 Säcke mit rund drei Kilogramm sein. Aufs Jahr gerechnet kommen so knapp 4500 Tonnen Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Metall und Verbundstoffen zusammen, wie dem Entwurf zum neuen Abfallwirtschaftskonzept zu entnehmen ist. Die Entsorgung ist dabei nicht Sache der öffentlichen Hand, sondern ist privatwirtschaftlich über die Dualen Systeme organisiert. Im Landkreis Oldenburg kümmert sich die Firma Remondis um das Einsammeln der Gelben Säcke und bringt diese in Sortieranlagen, wie etwa nach Bassum-Kastendiek.

Mehr zum Thema Neue Serie "Alles Müll, oder?!" Zwischen Ökonomie und Ökologie Keiner will ihn, jeder macht ihn: Müll. In der neuen Serie "Alles Müll, oder?!" stellen wir die ... mehr »

„Dieses Thema hat nichts mit dem Landkreis zu tun. Der wurde immer nur informiert, wenn sich etwas ändert. Das nannte sich dann Abstimmung“, erläuterte Tiebel in der letzten Sitzung des Abfallwirtschaftsausschusses im April. Doch diese Abstimmung werde mit dem neuen Verpackungsgesetz, dass zum 1. Januar 2019 in Kraft tritt, knackiger. Denn der Landkreis könne dann zumindest gestaltend eingreifen. „Die wichtigste Frage ist: Tonne oder Sack?“

Für und Wider

Beide Varianten haben laut Tiebel ihre Vor- und Nachteile. Für die Gelben Säcke spreche, dass sie flexibel gelagert werden können und die Menge des angefallenen Verpackungsmaterials die Zahl der Säcke pro Abfuhr bestimmen kann. Nachteilig seien die leichte Reißbarkeit, die Geruchsbildung bei Lagerung im Haus und die Windempfindlichkeit, wenn Säcke für die Abfuhr am Straßenrand liegen. Umgekehrt ist es bei einer Tonne. Diese reiße nicht und sei einfach zu handhaben. Allerdings benötige man dafür einen Stellplatz. Das sei vor allem in Städten, die dicht besiedelt sind, ein Problem. „Das ist aber im ländlichen Raum eher kein Problem“, fügte der Gutachter hinzu. Deshalb würde er bei Leichtverpackungen durchaus zu einem Wechsel auf Behälter mit 240 Litern raten. „Überlegen Sie sich, was Sie wollen“, sagte Tiebel und empfiehlt, die Bürger im Landkreis Oldenburg mittels einer repräsentativen Umfrage in diese Entscheidung mit einzubeziehen. In Niedersachsen ist der Gelbe Sack in vielen Gebieten Standard. „Es gibt aber einen deutlichen Trend zur Behälterabfuhr“, heißt es seitens des Gutachters.

Mehr zum Thema Alle Ausgabestellen in allen Stadtteilen Hier können Sie in Bremen Gelbe Säcke bekommen Der Bremer Gelbe-Sack-Entsorger RMG hat ein neues Verfahren für die Ausgabe der Müllbeutel. Die ... mehr »

Als Beispiel wird der Landkreis Aurich angeführt, in dem Leichtverpackungen seit 2015 in Tonnen abgefahren werden. Die Landkreise Diepholz und Emsland wollen demnächst auf Tonne umstellen. Und bei einer Online-Befragung im Landkreis Fiesland sprachen sich 48 Prozent der Teilnehmer für die Gelbe Tonne aus, lediglich 20 Prozent votierten für den Gelben Sack.

Tonne oder Sack

Ob die Bürger im Landkreis Oldenburg die Sache ähnlich wie die Friesländer sehen, wird die Umfrage zeigen. Wie genau diese aussehen wird, ist noch unklar. Klar ist nur, dass die Kreistagsabgeordneten im Umwelt- und Abfallausschuss den Vorschlag einer Bürgerbeteiligung mehrheitlich befürworten. Auch die Kreisverwaltung begrüßte den Vorschlag. „Eine Umfrage halte ich für sinnvoll. Die Verwaltung wird hier in sich gehen“, versprach Landrat Carsten Harings. Eine glasklare Antwort wird es dabei allerdings nicht geben. Denn schon unter den Kreistagsabgeordneten gingen die Meinungen – ob Tonne oder Sack – auseinander. So äußerte beispielsweise Andrea Oefler (SPD) Bedenken, dass sie mit einer solchen Tonne überhaupt hinkommen würde. Die FDP-Fraktion spricht sich hingegen für eine Umstellung von einem Sack auf einen Abfallbehälter aus. In einem Antrag vom 29. April zeigt sich Marion Daniel, Fraktionsvorsitzende der FDP, allerdings besorgt, dass „möglicherweise Dinge in der Tonne entsorgt werden, die dort nicht hinein gehören“.

Deshalb beantragt die FDP zu prüfen, ob es möglich ist, statt einer gelben Tonne eine Klarsichttone mit gelben Deckel zu nehmen, „da der Inhalt so von außen sichtbar ist.“ Von einer Online-Umfrage oder Telefoninterviews der Bürger hält die FDP hingegen nichts. Das sei nicht zielführend. Nun bleibt abzuwarten, was die Sitzung des Umwelt- und Abfallausschusses am Dienstagabend bringt.