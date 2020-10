Nachtwächter Jan Tut hätte es derzeit schwer, in sein Horn zu blasen. Mit einer Ausweitung der Maskenpflicht reagierte Delmenhorst im Oktober auf die steigenden Corona-Zahlen. (MÖLLERS)

Der Oktober ist der Monat, in dem sich Kürbisse in hässliche Fratzen verwandeln und Kinder nach einem schaurig schönen Kostüm für Halloween suchen. Und im Corona-Jahr 2020 sind es genau diese vier Wochen, in denen die rasante Verbreitung des Virus Politik und Gesellschaft wieder das Fürchten gelehrt hat. Die Konsequenz ist ein erneutes Runterfahren von vielen Bereichen der Gesellschaft, in denen zwischenmenschliche Kontakte zu Ansteckungen führen können. Kitas, Schulen und weite Teile der Wirtschaft sollen davon aber möglichst ausgenommen bleiben. Für Branchen wie die Gastronomie waren die Entscheidungen vom Mittwoch aber wie ein tiefer Schlag in die Magengrube. Wie konnte es so weit kommen?

Am 1. Oktober war die Welt in Delmenhorst aus heutiger Sicht noch in Ordnung. Die Stadt zählte bis dahin in sieben Pandemie-Monaten 194 Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 19,5. Einen Monat später hat sich die Zahl der Ansteckungen fast vervierfacht (siehe Grafik). In 726 Fällen konnte inzwischen das Virus nachgewiesen werden. Bis zum 22. Oktober schoss auch die auf 100 000 Einwohner berechnete Inzidenz rasant nach oben und erreichte mit 236,6 einen Spitzenwert. Seitdem zeigt die Tendenz hier leicht abwärts, am Freitag vermeldete die Stadt eine Inzidenz von 182,9.

Wie sehr Corona die Bürger an der Delme in Atem hält, zeigt auch der Blick auf die Menschen in angeordneter Quarantäne. Hier sind nicht nur die Infizierten selbst erfasst, sondern auch enge Kontaktpersonen. Am 1. Oktober war die Zahl für das Gesundheitsamt mit 92 noch relativ überschaubar. Die Quarantänezahl hat sich im Oktober mehr als versechsfacht und lag am Freitag bei 632.

Am Mittwoch zeigten sich viele Bundesländer mit niedrigen Infektionszahlen solidarisch, indem auch sie den vom 2. November an geltenden Regeln zustimmten. Delmenhorst zählt hingegen zu den Regionen, in denen ein Sinken der Infektionszahlen bitter nötig ist, um Leben zu retten.

Stimmen aus Politik und Wirtschaft

Wie Delmenhorst zu den neuen drastischen Corona-Einschränkungen ab November steht, verdeutlichen einige Stimmen aus Politik und Wirtschaft.

Axel Jahnz, Oberbürgermeister (SPD):

„Die Maßnahmen hat die Stadt zunächst einmal entgegenzunehmen und entsprechend umzusetzen. Für die Gastronomie bedeutet die Schließung einen schweren Einschnitt. Die Erfahrungen im Rahmen der Kontrollen haben gezeigt, dass bis auf wenige „Ausreißer“ die Hygieneregeln eingehalten und gute Konzepte entwickelt wurden. Ich begrüße, dass die Kanzlerin offengelassen hat, nach 14 Tagen je nach Entwicklung neu zu justieren. Solche Entscheidungen zu treffen, macht sich in der Politik niemand leicht. Dahinter stehen außerordentlich schwierige Prozesse in der Abwägung. Dabei ist völlig klar, dass die Bevölkerung unterschiedlicher Meinung ist. Manche halten die Maßnahmen für zu schwerwiegend, andere für viel zu gering. Nun gilt es jedoch, die getroffenen Regelungen einzuhalten.“

Tarik Cirdi, Riva-Inhaber und Gastronom:

„Wir sind uns unserer Verantwortung in der aktuellen Situation bewusst. Für uns hat die Gesundheit der Gäste und der Mitarbeiter höchste Priorität. Die Hygienekonzepte und die Erfassung der Kontaktdaten zur Nachverfolgung von Infektionsketten haben gut funktioniert. Unsere Branche hat die Maßnahmen im Frühjahr 2020 respektiert und in einem großen Kraftakt umgesetzt. Wir appellieren an die Regierenden, sorgfältig abzuwägen. In den Gastronomiebetrieben hätten Infektionsketten nachverfolgt werden können. Die zusätzlichen Maßnahmen für den November und gegebenenfalls darüber hinaus sind überzogen. Selbst das RKI hat festgestellt, dass die Gastronomiebranche kein Infektions-Hotspot ist.“

Hermann Thölstedt, Bürgermeister (CDU):

„Ich stimme der Regierungserklärung zu den verschärften Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern zu, da es keine lokale Zuordnung der Infektionsherde gibt. Es sind sicherlich für viele Bürgerinnen und Bürger und für die gesamte Wirtschaft ohne Frage sehr weitgreifende Maßnahmen. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Maßnahmen bereits zwei Wochen vorher beschlossen worden wären, dann hätte man die enorm gestiegenen Corona-Infektionszahlen vielleicht schon im Vorfeld eindämmen können.“

Christian Wüstner, Kaufmannschaft Innenstadt:

„Mit den Regeln können wir erst einmal gut leben. Wir blicken aber sorgenvoll auf die Schließung der Gastronomie. Das wird in der Innenstadt zu einem großen Kundenrückgang führen. Die große Frage ist, ob es dann noch möglich ist, kostendeckend zu arbeiten. Die Kundenfrequenz ist schon drastisch zurückgegangen, seitdem Delmenhorst ein Corona-Hotspot ist.“

Sina Dittelbach, Wirtschaftsförderung:

„Bei den anhaltend hohen Infektionszahlen ist ein Handeln sicherlich nötig und richtig. Zu begrüßen ist, dass der Handel mit den vorhandenen Hygienekonzepten und der Begrenzung der Kundenanzahl weiterhin geöffnet bleiben kann. Besonders hart trifft es die Gastronomie und weiterhin die Kulturschaffenden sowie die Schausteller. Wir hoffen, dass die angekündigten Corona-Hilfen schnell und unbürokratisch den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Zudem ist es wichtig, dass die Delmenhorster Bürgerinnen und Bürger den Einzelhandel und die Gastronomie vor Ort unterstützen.“