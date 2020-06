Derzeit ist die Syker Straße bis zu neun Meter breit. Das soll sich ändern. Vor allem auch zugunsten der Radfahrer. (Ingo Möllers)

Eine der größten Hürden auf dem Weg, die Syker Straße endlich zu sanieren und neu zu bauen, war bislang die Politik. Ein besonders hartnäckiges Hindernis saß dabei immer ganz vorne im Planungsausschuss: Heinrich-Karl Albers. „Ich hatte immer zu Herrn Brünjes gesagt: Wenn sie die Syker Straße unter neun Meter Breite bauen, können sie alle Pläne direkt wieder in die Tonne werfen“, sagt CDU-Mann Albers, ehrlich wie er ist. Nun: Das Hindernis ist umschifft, die Syker Straße wird gebaut. 7,15 Meter breit. Der Rat stimmte dem zu. Albers auch.

Als Petra Hintz vom Fachdienst Straßen- und Brückenbau kürzlich in der Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Verkehr die Pläne der Verwaltung den Politikern vorstellte, dankte ihr Albers, einflussreicher Vorsitzender des Ausschusses, für ihre gut ausgearbeitete Präsentation. „Ich wurde überzeugt“, sagte er, warum er seinerseits die Neun-Meter-Straßenbreite-Überzeugung in die Tonne gekloppt hatte, und schwor den Rest der Politik darauf ein, zuzustimmen. „Wir reden hier über eine Sanierung für die nächsten 50 bis 100 Jahre.“

Eines der Hauptargumente, die Albers überzeugt haben dürften, könnte die Finanzierung sein. „Es ist möglich, einen Förderantrag für die Grundsanierung einer überbreiten Fahr­bahn zu stellen“, erläutert die Verwaltung. „Allerdings würde sich die Förderung nicht auf die Sanierung der Nebenanlagen erstrecken, wenn sie hinsichtlich ihrer Breite nicht den Forderungen der RAST 06 entsprechen.“ Unter Nebenanlagen verstehen Stadtplaner zum Beispiel den Rad- und den Fußweg, also alles neben der Fahrbahn. Und auch da soll natürlich alles neu und schick und zeitgemäß gestaltet werden, was ebenfalls erheblich Geld kostet.

Die RAST 06 ist die 2006 veröffentlichte Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen, sozusagen die Bibel für solche Projekte. Und die Verwaltung setzte mit Blick auf die Finanzierung noch einen drauf: „Es ist nachvollziehbar, dass eine derartige Sanierung von der Förderstelle als Verschönerungsmaßnahme gewertet würde, deren Kosten die Stadt zu tragen hätte.“ Das wäre der Todesstoß für das Sanierungsprojekt. Die Stadt könnte dann höchstens die Fahrbahndecke erneuern. Allerdings ist die Straße auch im Untergrund derart kaputt, dass das wirklich nur ein wenig kaschierendes Make-up sein könnte.

Auch gegen die Ausführungen zur Fahrbahnbreite dürften dem Rat wenig Gegenargumente einfallen, denn laut des RAST-Verses zur Straßenbreite wäre alles, was über 6,50 Meter reine Fahrbahnbreite (plus Regenrinnen, die zu 7,15 Meter führen) hinausgeht, überdimensioniert. 6,50 Meter reichen überall in Deutschland aus, vor allem bei den Verkehrsmengen, die jeden Tag über die Syker Straße rollen. Und 6,50 Meter reichen auch bei reichlich Lieferverkehr immer noch aus. Warum das also in Delmenhorst zu klein sein sollte, lässt sich nicht erklären.

„Überlegungen, die derzeitig neun Meter breite Fahrbahn im zweiten Bauabschnitt beizubehalten, führen zu folgenden Konflikten“, erklärt die Verwaltung zudem. Zum Beispiel fehlte dann auf jeder Straßenseite ein knapper Meter für Fuß- und Radweg, dieser würde also nach RAST-Vorschriften viel zu schmal gebaut werden müssen. Und das ausgerechnet, wo Straßenplanung eigentlich darauf abzielt, mehr Fahrradfahrer auf die Straße zu holen und dafür den motorisierten Verkehr im Sinne des Klimaschutzes zu minimieren.

Ein Ziel, das übrigens auch die Delmenhorster Politik verfolgt. Deswegen hat sie 2014 ein Klimaschutzkonzept beschlossen. Und im gleichen Jahr das Ziel, mehr Menschen zum Radfahren zu bewegen, auch im Verkehrsentwicklungsplan festgehalten. Und im Lärmaktionsplan. Und 2016 im Elektro-Mobilitätskonzept. Und 2016 durch die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen/Bremen zementiert. Und 2019 beschlossen, dass Delmenhorst Klimamusterstadt werden soll. Neun Meter breite, nur den motorisierten Verkehr fördernde Straßen, könnten da anderthalb Jahre vor der nächsten Kommunalwahl auch zu einem Glaubwürdigkeitsproblem in einem Themenfeld führen, das für viele Wähler 2021 an der Urne von großer Bedeutung sein könnte.

Ob am Ende wirklich alles so kommt, wie die Verwaltung es plant, muss sich noch endgültig zeigen. Bis September muss der Förderantrag konkretisiert werden, damit das Projekt vom Land gemäß Niedersächsischem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz mitbezahlt wird. Bis zu 60 Prozent des Geldes kommen aus Hannover. Sollten die Mittel nicht bewilligt werden, könnte sich die Stadt die Sanierung, die an die 13 Millionen Euro kosten wird, nicht leisten. Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass es keine Förderung gibt. Nord- und Dwostraße sollten eigentlich auch aufwendig erneuert, an der Kreuzung Dwo- und Nutzhorner Straße sollte sogar ein Kreisel gebaut werden. Damals wurde Delmenhorst gleich zwei Mal nicht in der Landesförderung berücksichtigt. Einen Kreisverkehr soll übrigens auch die Syker Straße erhalten, und zwar an der Kreuzung mit Reinersweg und Nienburger Straße.

Wenn die Förderung genehmigt wird, soll im Juni 2021 mit den Arbeiten begonnen werden. Fünf Jahre sollen sie demnach dauern, Mitte 2026 soll der zweite Bauabschnitt abgeschlossen werden. Lothar Mandalka (FdU) dauert das zu lang. Diese Bauzeit werden viele der an der Syker Straße ansässigen Unternehmen nicht überstehen, lautet sein Argument. Aber Petra Hintz entgegenet, dass es auf keinen Fall schneller gehen werde. „Wir reden hier nicht einfach über ein Stück Straße, das ist ein Monster“, meinte sie mit Blick auf die Dimension der Baustelle. Die übrigens auch nicht die gesamte Syker Straße über die komplette Bauzeit lahm legen wird, sondern sich Stück für Stück verschieben wird.