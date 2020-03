In Delmenhorst gibt es einen weiteren bestätigten Corona-Fall (Symbolbild). (Daniel Reinhardt/DPA)

In der offiziellen Statistik der Stadt Delmenhorst ist eine neue Rubrik eingeführt worden: „Als nicht erkrankt aus der häuslichen Quarantäne entlassen“ heißt sie. Und immerhin zwei Verdachtsfälle müssen jetzt nicht mehr so strikt wie zuvor zu Hause bleiben. Wobei natürlich auch für sie wie für alle anderen gilt: Wer sich nicht anstecken möchte und wer das Coronavirus nicht weiter verbreiten möchte, reduziert seine Kontakte auf das absolute Minimum und begibt sich selbst in häusliche Isolation.

Am Freitag, 20. März, hat die Stadt Delmenhorst um 14.30 Uhr ihre neuen Zahlen veröffentlicht. Demnach ist bei einem weiteren Patienten gegenüber Donnerstag das Coronavirus nachgewiesen worden, es gibt jetzt also acht bestätigte Fälle in der Stadt. Dieser achte Patient befand sich bereits vor der Diagnose in Quarantäne, weil er Kontakt mit einem zuvor bestätigten Verdachtsfall hatte; er konnte in dieser Zeit also keine weiteren Menschen anstecken. Sieben der acht Patienten haben sich außerhalb der Stadt angesteckt. In einem Fall, der sich am 19. März bestätigt hat, ist der Infektionsweg noch nicht geklärt.

Weiterhin muss nur ein Patient im Krankenhaus, aber nicht auf der Intensivstation, betreut werden. Am Freitag waren 44 Menschen vom Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne geschickt worden, am Donnerstag waren es noch 33 (und nicht wie irrtümlich wegen eines Übertragungsfehlers berichtet 19). Im Diagnostikzentrum sind demnach in der ersten kompletten Woche des Betriebes 237 Menschen untersucht worden.