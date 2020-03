In Delmenhorst hat es von Mittwoch zu Donnerstag einen weiteren bestätigten Corona-Fall gegeben (Symbolbild). (Sven Hoppe/DPA)

Von Mittwoch- bis Donnerstagmittag hat es laut Mitteilung der Stadt Delmenhorst erneut nur einen weiteren bestätigten Corona-Patienten in der Stadt gegeben. Die offizielle Zahl der Menschen, die in der Stadt nachweislich an Covid-19 erkrankt sind, beträgt demnach 14 (Stand Donnerstag, 26. März, 13.50 Uhr). Drei dieser Fälle gelten bislang als geheilt (bei ihnen waren also zwei Abstriche innerhalb von 48 Stunden negativ), sodass noch elf Patienten akut erkrankt sind.

Bislang sind alle Delmenhorster Fälle glimpflich verlaufen, im Krankenhaus wird aktuell kein Patient behnadelt. In häuslicher Quarantäne, die vom Gesundheitsamt angeordnet wurde, befinden sich aktuell 66 Menschen. Die Zahl der im Delmenhorster Diagnostik-Zentrum per Abstrich untersuchten Verdachtsfälle stieg derweil von Mittwoch auf Donnerstag auf insgesamt 372 Fälle, ein Plus von 24 Tests.