Ein Bild aus idyllischeren Tagen im Landschaftspark des Wolleparks, der wie auch der Bremer Bürgerpark von Wilhelm Benque gestaltet worden sein soll. Die alten Qualitäten sollen nun wieder stärker betont werden. (Nordwestdeutsches Museum für Industriekultur Delmenhorst)

Natürlich blätterte Olaf Lies noch einmal zurück, wer denn vor ihm da war und sich ins Goldene Buch der Stadt schon eingetragen hat. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen war bereits zu Gast, Stephan Weil steht in dem Folianten oder auch Seine Heiligkeit Patriarch Moran Mor Ignatius Aphrem (Ephräm) II. Karim, Oberhaupt der syrisch-orthodoxen Kirche von Antiochien. Und jetzt auch der niedersächsische Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. Lies nahm sich Zeit, um der Stadt ein paar Worte zu widmen: „Ich danke allen Bürgern und Verantwortlichen für ihren großen Einsatz für ihre Stadt. Delmenhorst ist eine lebens- und liebenswerte Stadt“, schrieb der Minister. Dann unterschrieb er.

Zuvor signierte er noch etwas anderes. Und das war, so ehrlich sollte man sein, die für die Stadt wohl wichtigere Unterschrift, nämlich die auf dem Fördermittelbescheid des „Investitionspakts Soziale Integration im Quartier“. 445 000 Euro bekommt die Stadt aus Fördertöpfen des Bundes und des Landes. 49 500 Euro muss die Stadt selbst beisteuern. Das Geld soll in den Wollepark fließen, und zwar buchstäblich in den Park. Das Projekt heißt „Spiel-Raum Wollepark – Ort interaktiver Integrationsangebote“. Über mehrere Jahre soll der historische Landschaftspark aufgewertet werden, der einst für die Besitzer der Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei, die Familie Lahusen, wohl vom Bremer Landschaftsarchitekten Wilhelm Benque entworfen wurde. Das Fördergeld soll helfen, den Park lebendiger zu machen, ihn aufzuhübschen, er soll wieder ein Park werden, in dem alle Menschen gern ihre Freizeit verbringen. Die, die im Wollepark in den Hochhäusern leben, die, die auf der Nordwolle in den Einfamilienhäusern leben, und eigentlich alle, die in Delmenhorst leben oder die Stadt besuchen. „Im Moment können sich nicht alle dort angstfrei bewegen“, sagte Stadtplaner Ulrich Ihm. Dabei ist dieser Park eine Perle.

Die Vertreibung des Texaners

Diese Aufwertung war ein Aspekt, den Minister Lies so wichtig fand, weil es damit gelingen könnte, andere Bilder als bislang in den Köpfen der Menschen zu erzeugen. „Wer Wollepark hört, hat nicht den Park vor Augen“, sagte er. Wer Wollepark hört, denkt wahrscheinlich an nicht besonders schöne Hochhäuser, in denen Menschen teils in unwürdigen Verhältnissen lebten, in denen vor der endgültigen Räumung die Gas- und die Wasserversorgung gekappt war. Aber das ist eben ein verzerrtes Bild von dem Quartier, in dem die Stadt seit vielen Jahren sehr aktiv ist, unter anderem mit dem Nachbarschaftsbüro, das eine wichtige Rolle für die Stabilisierung spielt. Die Stadt hat auch viele Missstände einfach weggeräumt, mit der Abrissbirne. Was viel Zeit, Schweiß und Geld gekostet hat. „Wir haben dort einen texanischen Hedgefonds vertrieben“, plauderte Ihm aus dem Nähkästchen. Zigarre rauchend saß dieser Texaner also vor den Stadtverantwortlichen und wollte viel Geld dafür haben, wenn er der Stadt die Blöcke Am Wollepark 1 bis 5 verkaufen sollte. Zu viel. Doch die Geschichte hatte eine Pointe. „Zwei Jahre später bat uns dann sein Vertreter in Deutschland, aus den Häusern aussteigen zu können.“ Ihm freut sich noch heute über diese Episode.

Die Umsetzung des Projektes „Spiel-Raum Wollepark“ wird sich über mehrere Jahre hinziehen, sagte der Erste Stadtrat Markus Pragal. Das liegt an der besonderen Herangehensweise: Die Bewohner des Quartiers sollen nämlich permanent mit einbezogen werden, erste Diskussionen hat es auch schon gegeben, erste Projekte wurden bereits formuliert. „Wir wollen denen nichts von oben vorsetzen und erwarten dann, dass sie von Montag bis Sonntag da stehen und klatschen“, sagte Ihm.

„In der bisherigen Diskussion hat sich gezeigt, dass Bewegung und Begegnung im Vordergrund stehen sollen“, erklärte Quartiesmanagerin Pia Weber. Als die Verwaltung der Politik das Projekt im April zum ersten Mal vorgestellt hat, zeigte sich das unter anderem an einer Station: Es soll ein Sportangebot unter dem Motto „Fitness statt Gewalt“ entstehen, ein sogenanntes „hood training“. „Verstetigt werden soll das Projekt mit der Ausbildung eigener Trainer vor Ort“, erklärte die Stadt der Politik. Kooperationspartner in diesem Fall wird die „Hütte“ sein, also das Jugendhaus Sachsenstraße. „Der Standort ist so gewählt, dass durch die Nutzer eine soziale Kontrolle geschaffen wird, die den nicht gewünschten Gruppen von Alkoholkonsumenten oder einen Drogenhandel im Bereich der Grundschule keinen Raum mehr bieten“, heißt es weiter. Der Sportbereich soll allein 40 000 Euro kosten.

Ein Pavillon und eine Brücke zur Insel

„Wir geben den Jugendlichen damit ein Ziel, wenn sie in den Park gehen“, erklärte Ulrich Ihm die Intention. Und auch wenn es nicht darum geht, mit dem Fördergeld einfach etwas zu bauen, ist der sichtbare Fortschritt auch wieder ein wichtiges Mittel in der Gemeinwesenarbeit und für das Quartiersmanagement, sagte Pia Weber: „Über diese sichtbaren Veränderungen können wir dann auch in weitere Diskussionen einsteigen.“ Weitere Ideen, was in den Park gebaut werden kann: Hochbeete auf der nördlichen Rasenfläche, um dort die Aufenthaltsqualität zu erhöhen; am Übergang zur Parkschule ist ein Pavillon angedacht, der als Treffpunkt fungiert oder auch von der Schule als überdachtes grünes Klassenzimmer genutzt werden kann; die Insel im See soll wieder über eine Brücke zu erreichen sein. Darüber hinaus plant die Verwaltung, die Wege im Landschaftspark zu überarbeiten, auch damit sich Fußgänger und Radfahrer zukünftig weniger in die Quere kommen. Zudem soll es einen barrierefreien Zugang geben.

Ihm war es wichtig zu betonen, dass die intensive Arbeit in den vergangenen Jahren schon viele Erfolge gebracht hat: „Wir haben diesen Bereich stabilisiert, wir haben Missstände beseitigt, wir haben die Bewohner aktiviert.“ Was eben nur ging, weil die Stadt als Kooperationspartner das Nachbarschaftsbüro hatte. Und darin schwang auch die Botschaft mit: Wäre nicht schon sehr viel Geld in das Quartier Wollepark geflossen, sähe es dort ganz anders aus. Auch wenn es in der jüngeren Vergangenheit zu Fehlentwicklungen kam. Kristallisationspunkt dafür waren die beiden Häuser Am Wollepark 11 und 12, denen wegen ausstehender Zahlungen im sechsstelligen Bereich ja nicht nur Gas und Wasser abgedreht wurden. Dort hatten sich auch zahlreiche Kriminelle angesiedelt, die Polizei musste dort massiv vorgehen, um die Strukturen wieder aufzubrechen. Und es gab dort unsägliche Lebensverhältnisse, weil einzelne Zimmer in Wohnungen noch wieder an sechs oder acht Menschen untervermietet waren, die dort, an unwürdige Arbeitsvertäge gefesselt, in erbärmlichen Zuständen lebten. „Das waren Zustände wie im 19. Jahrhundert“, sagte Ihm. Doch die Landesregierung will nach der Sommerpause endlich das Wohnraumschutzgesetz verabschieden, versprach Lies. Was auch immer ein Ziel von Oberbürgermeister Axel Jahnz war. „Mit so einem Gesetz können wir auch endlich als Kommune handeln“, unterstrich Ihm, wie wichtig wäre, mehr als nur Sozialarbeit zu leisten.