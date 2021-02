Die kleinen Meerforellennachkömmlinge haben in der Welse ein neues, wenngleich kaltes Zuhause gefunden. (INGO MÖLLERS)

Einen Sonnabendmorgen kann man angenehmer verbringen, als bei frostigen Temperaturen im eisigen Wasser der Welse zu stehen. Nicht so einige Mitglieder der Fischereivereine Delmenhorst und Harpstedt. Sie sind zu dem kleinen Flüsschen an der Delthuner Straße in Ganderkesee gefahren, um dort Meerforellenbrütlinge auszusetzen. Denn Fischnachwuchs nimmt keine Rücksicht auf das Wetter. Und die gut 10.000 kleinen Meerforellen müssen dringend ins natürliche Gewässer zurück.

Am Morgen hatten Ralf Gottwald, Vorsitzender des Angelvereins Harpstedt, Werner Husak, stellvertretender Vorsitzender des Fischereivereins Delmenhorst, und ihre Fischereikollegen die Brütlinge aus dem Bruthaus in Oldenburg abgeholt. Neben den beiden Fischereivereinen aus Delmenhorst und Harpstedt gehört auch der Fischereiverein Twistringen der Besatzgemeinschaft an.

Jetzt stehen Gottwald, Sascha Feldmann und Jens Jürgens – mit Wathosen und langen Stiefeln ausgerüstet – mitten in der eisigen Welse. In zwei großen Plastiksäcken tummelt sich der Forellennachwuchs. Vorsichtig legt Gottwald einen der Säcke ins Wasser. „Wir machen das, damit sich die Wassertemperaturen angleichen. Im Bruthaus sind es etwa sieben Grad, die Welse ist kälter“, erklärt Werner Husak, der von der Brücke aus das Geschehen beobachtet.

Die Fischeier hatten die Mitglieder der Fischereivereine vor Wochen den weiblichen, laichfähigen Meerforellen entnommen. Diese werden beim Elektrofischen kurz betäubt. „Dann streichen wir ihnen sanft über den Bauch, damit der Rogen austritt“, beschreibt Husak den Vorgang. Gleiches geschieht mit den geschlechtsreifen Männchen, den Milchnern. Ihnen wird der Samen entnommen. Rogen und Samen werden dann gemischt, die befruchteten Eier im Bruthaus aufgesetzt.

Seit November sind die Aktiven der drei Fischereivereine nun schon mit den Besatzmaßnahmen beschäftigt. „Das wird auch noch bis Anfang März gehen“, sagt Husak. Insgesamt werden dann etwa 180.000 Salmoniden-Brütlinge ausgesetzt sein. Neben den Meerforellen auch Lachse. Die Wiederansiedlung des Lachses ist eines der Hauptanliegen der Fischer, die deshalb das Projekt „Rettet den Delme-Lachs“ initiiert haben. Vor langer Zeit waren die Lachse in den hiesigen Gewässern weit verbreitet. Doch die Begradigung der Flüsse, der Einbau von Querbauwerken wie Staustufen und vor allem die Gewässerverschmutzungen entzogen den Fischen die Lebensgrundlagen.

1982 begannen die ersten Bemühungen, den Lachs und auch die Meerforellen wieder anzusiedeln. Mit großem Engagement kümmern sich die Angler der Fischereivereine seitdem um den Gewässer- und Artenschutz. So wurden alleine im Bereich Delmenhorst über 1000 Tonnen Kies in die Delme eingebracht, um Laichbänke anzulegen. Diese Kiesbänke sind jedoch nicht nur für die Fische – wie Lachs und Meerforellen – überlebenswichtig. Auch andere Fischarten und Amphibien tummeln sich dort.

Ufergehölze werden von den Anglern ebenfalls angelegt, weil diese im Zuge der Begradigungen oftmals beseitigt wurden. Die ins Wasser ragenden Wurzeln sichern jedoch nicht nur den Uferbereich, sie sind auch wichtige Lebensräume für verschiedene Tierarten.

Das ehrenamtliche Engagement im Natur- und Umweltschutz erfährt aber immer wieder herbe Rückschläge. So wie zuletzt durch den Brand auf dem Plexi-Möller-Gelände an der Oldenburger Straße in Delmenhorst. Durch das Löschwasser gelangten giftige Stoffe in die Welse. Mit langfristigen Folgen, denn die Schadstoffe lagern sich auch in den Kiesbänken ab.

Die drei Fischereivereine halten dennoch an ihrem ehrgeizigen Vorhaben fest, Lachs und Meerforelle wieder in den heimischen Gewässern anzusiedeln. Sie arbeiten weiterhin Hand in Hand für die Verbesserung der Fließgewässer und den Artenschutz. „Bei der Meerforelle haben wir schon gute Erfolge, der Lachs könnte noch besser sein“, sagt Werner Husak. Um den Erfolg zu steigern, werden gelegentlich junge Lachse im Abwanderungsstadium, sogenannte Smolts, in Dänemark eingekauft und in Welse oder Delme ausgesetzt.

Die kleinen Meerforellen haben am Sonnabend den Umzug vom Bruthaus ins offene Gewässer übrigens gut überstanden. Ein Opfer gab es dennoch. Die Stiefel von Jens Jürgens quittierten während der Besatzaktion ihren Dienst: Die Sohle löste sich und der Angler spürte die direkte Kälte der Welse.