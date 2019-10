Ein Parkhaus für das Krankenhaus

Um Parkplätze für das neue JHD zu schaffen, soll noch in diesem Jahr mit den vorbereitenden Arbeiten für ein Parkhaus begonnen werden. Dafür muss zunächst das Gebäude der ehemaligen Kinderklinik abgerissen werden. (Janina Rahn)

Noch Ende dieses Jahres sollen am Josef-Hospital Delmenhorst erste sichtbare Arbeiten im Zuge der Neubau-Planung erfolgen. Im November oder Dezember soll der Gebäudetrakt der alten Kinderklinik, die zwischenzeitlich als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden war und derzeit leer steht, abgerissen werden, um Platz für ein neues Parkhaus zu schaffen. Denn da der Neubau des Klinikums ja, wie berichtet, auf der Fläche des derzeitigen Parkplatzes entstehen soll, muss erst anderweitig für Ersatz gesorgt werden, bevor die eigentlichen Arbeiten für den Neubau losgehen können. Die entsprechenden Haushaltsmittel hat der Verwaltungsausschuss am Mittwoch bereits zur Verfügung gestellt.

Rund vier Millionen Euro sind insgesamt für das neue Parkhaus inklusive Abriss vorgesehen, das von der zur Stadtwerkegruppe (SWD) gehörenden Delmenhorster Parkhausgesellschaft gebaut werden soll. Rund 370 bis 400 Parkplätze sollen künftig auf dem Gelände des Krankenhauses zur Verfügung stehen, davon wird gut die Hälfte im Parkhaus Platz finden. Außerdem sind weitere Stellflächen vor dem neuen Parkhaus für Kurzzeitparker geplant, wie Hans-Ulrich Salmen, Chef der SWD, am Donnerstag in einer Pressekonferenz erklärte.

Die Entscheidung für den Standort des Parkhauses links vom Höger-Bau fiel unter anderem deswegen, weil man möglichst wenig Eingriffe in die Natur auf dem teils stark bewachsenen Gelände vornehmen wolle, erklärte Salmen. Zusammen mit dem unter Denkmalschutz stehenden Höger-Bau in der Mitte und dem neuen Krankenhaus rechts ergebe sich so mit dem neuen Parkhaus auch eine gute Platz-Situation. Bei der Art des Parkhauses orientieren sich die Planer an dem, was sie schon kennen: „Wir werden analog zum City-Parkhaus bauen“, berichtete Salmen. Es wird Elektro-Ladesäulen geben wie im City-Parkhaus und auch das Leitsystem und die Schranken werden ähnlich aufgebaut sein. „Besucher werden dann schon an der Wildeshauser Straße darüber informiert, ob das Parkhaus voll ist oder ob es noch freie Plätze gibt“, erläuterte Salmen.

Auch die sogenannte Split-Level-Technologie mit den versetzten Ebenen soll beim neuen Parkhaus zur Anwendung kommen. In die Tiefe wird das Gebäude aber nur wenig gehen, weil das bei dem Erdboden dort ansonsten schnell teurer werden würde. Wie viele Ebenen es letztendlich sein werden, ist noch unklar. Das hängt letztlich vom genauen Bedarf an Parkplätzen ab.

Allerdings wird das Parkhaus am JHD wohl deutlich kleiner ausfallen als das City-Parkhaus, schließlich sind nicht ansatzweise so viele Plätze vorgesehen wie in dem Bau am Stadtwall. Auch bei der Farbgestaltung soll das JHD-Parkhaus etwas dezenter in Erscheinung treten, derzeit ist eine Außenfassade in Anthrazit geplant. „Es soll kaum bemerkbar vom Höger-Bau oder Krankenhaus aus sein“, erklärte der SWD-Chef.

Derzeit gibt es auf dem Krankenhausgelände knapp 300 Parkplätze, die immer gut ausgelastet sind, wie jeder weiß, der schon einmal dort gewesen ist. Mit dem neuen Parkhaus ist also auch eine Aufstockung der vorhandenden Stellflächen verbunden. „Derzeit wird der genaue Bedarf ermittelt“, erklärte JHD-Geschäftsführer Florian Friedel. Und auch die Parkerei in den angrenzenden Straßen soll mit dem Parkhaus verhindert oder zumindest reduziert werden. Denn deswegen habe es schon öfter Beschwerden von Anwohnern gegeben, erklärte Oberbürgermeister Axel Jahnz. Neben neuen Parkplätzen wolle man auch eine vernünftige Regelung des öffentlichen Nahverkehrs in dem Bereich sowie bessere Voraussetzungen für den Radverkehr schaffen.

Die insgesamt 370 bis 400 Parkplätze, die künftig zur Verfügung stehen sollen, werden aber nicht alle im Parkhaus und auf dem Platz davor sein. In die Zählung fließen auch bereits bestehende Stellflächen wie der Wald-Parkplatz weiter hinten auf dem Gelände mit ein. Im neuen Parkhaus sollen rund 200 Parkplätze zur Verfügung stehen, eine Aufstockung ist laut Salmen nach oben hin aber noch möglich. „Es ist noch erweiterbar, sodass wir jederzeit flexibel sind“, erklärte er. Denkbar wäre auch, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Parkhauses zu installieren.

Bis zum ersten Quartal 2021 soll das neue Parkhaus dann fertig sein, damit im Anschluss mit dem Neubau des Krankenhauses begonnen werden kann. Allerdings fehlt dafür noch der offizielle Förderbescheid vom Land, denn von den insgesamt rund 168 Millionen Euro Gesamtkosten will Niedersachsen 150 Millionen Euro zusteuern. Derzeit arbeite man mit Hochdruck am Feinschliff der Planungen, erklärte Jahnz.

Dafür haben sich alle Verantwortlichen zusammengetan. „Wir wollen alles, was eine Rolle spielt, mit einbringen“, sagte Jahnz. Wie etwa den Naturschutz oder auch die Straßenplanung, insbesondere was die Pläne für das neue Parkhaus mitsamt Zu- und Abfahrten angeht. Wenn der Fördermittelbescheid da ist und es an die Umsetzung des Krankenhaus-Neubaus geht, soll auch die Nachnutzung des Höger-Baus konkretisiert werden. „Beim Auszug des Krankenhauses muss das Konzept stehen“, sagte Jahnz. Ideen dafür gibt es laut dem Oberbürgermeister bereits viele. So könnte etwa ein Teil der Verwaltung vom Krankenhaus in den Räumen untergebracht werden. „Da muss man aber erst mal gucken, was zu sanieren ist und was dort überhaupt möglich ist“, erklärte Jahnz.