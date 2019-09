Enno Konukiewitz. (Möllers)

Delmenhorst. Die Personalien sind keine Überraschung, aber es hat eine Weile gedauert, bis sie offiziell wurden: „Der Unterbezirk der Delmenhorster SPD und die SPD-Stadtratsfraktion freuen sich, in der kommenden Ratssitzung am Mittwoch, 4. September, Gabi Baumgart als Ratsvorsitzende und Enno Konukiewitz als Bürgermeister dem Rat zur Wahl vorschlagen zu können“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Fraktion und Partei, unterzeichnet von Fraktionschefin Bettina Oestermann und dem derzeit kommissarischen Unterbezirksvorsitzenden Hasan Bicerek.

Die Neubesetzung wurde nötig, weil Antje Beilemann, die bisherige Inhaberin beider Ämter, vor gut zwei Wochen zurückgetreten ist. Die Kritik an ihr als Patientenfürsprecherin wurde seinerzeit fraktionsintern genutzt, um mangelndes Vertrauen bei der weiteren Zusammenarbeit zur Sprache zu bringen. Antje Beilemann legte daraufhin, wie berichtet, nicht nur ihren Sitz im Verwaltungsausschuss nieder, sondern stellte auch die beiden Ehrenämter als Bürgermeisterin und als Ratsvorsitzende zur Verfügung.

Gerade für den Bürgermeister-Posten gab es wohl zwei Interessenten, so sollen sowohl Enno Konukiewitz als auch Gabi Baumgart mit dieser Aufgabe schon länger geliebäugelt haben. Dass sich am Ende Konukiewitz durchsetzte, soll auch damit zusammenhängen, dass Gabi Baumgart bei der Arbeiterwohlfahrt Delmenhorst beschäftigt ist, in der wiederum Antje Beilemann im Vorstand als Beisitzerin aktiv ist. Um dort potenzielle Konfliktherde auszuschließen, wurde überlegt, dass Gabi Baumgart den etwas weniger öffentlichkeitswirksamen Posten als Ratsvorsitzende übernimmt, ist hinter vorgehaltener Hand aus der Fraktion zu hören.

Im offiziellen Statement der Partei heißt es: „Gabi Baumgart ist engagiertes Mitglied der Fraktion, Mitglied des Fraktionsvorstands und Vorsitzende des Bildungsausschusses. Es ist schön, dass Gabi Baumgart als Ratsvorsitzende künftig Herrn Oberbürgermeister Axel Jahnz, Herrn Thölstedt von der CDU und unserem Fraktionskollegen Enno Konukiewitz auch für repräsentative Ereignisse zur Seite steht”, wird Bettina Oestermann zitiert. Auch Hasan Bicerik äußert sich demnach “erfreut über die beiden Personalien„: „Das statutengemäß einzuholende Meinungsbild des Parteivorstands ergab für beide Personalien eine einstimmige Zustimmung. Wir freuen uns darauf, als Partei mit den beiden auch in ihren neuen Funktionen gut und konstruktiv zusammenzuarbeiten.“