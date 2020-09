Dass es einmal 46 Dienstjahre bei der Polizei werden, hatte Rolf Quickert selbst nie geahnt. (INGO MöLLERS)

Schon als Kind wollte Rolf Quickert Polizist werden. Bereits damals verfügte der heute 63-Jährige über einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Dass es dann einmal tatsächlich 46 Dienstjahre werden würden, hatte er seinerzeit vermutlich nicht geahnt. Vielen Menschen im Landkreis Oldenburg ist er als Präventionsbeauftragter und Verkehrssicherheitsberater bekannt. Am 1. Oktober tritt Quickert nun seinen Ruhestand an. Vor ein paar Tagen ließ er im Beisein von Gerke Stüven, Leiterin des Polizeikommissariats Wildeshausen, und seiner Nachfolgerin im Präventionsteam, Ann-Kathrin Wiedenfeld, seine Dienstzeit Revue passieren.

Am 1. Oktober 1974 trat Quickert in die Dienste der Polizei Niedersachsen. Erste Station war die Polizeischule im Schloss in Bad Iburg. Die Aufnahmeprüfung sei damals genauso schwierig gewesen wie heute. „18 waren wir beim Test, nur sechs sind durchgekommen“, erinnerte sich Quickert. Kindheit und Jugend erlebte er in Schüttorf im Landkreis Grafschaft Bentheim.

Seine erste Dienststation nach der Polizeischule war die Ausbildungshundertschaft in Hannover. „Danach wollte ich eigentlich zurück in den Landkreis Grafschaft Bentheim. Damals war das aber nicht so einfach möglich wie heute, wo die Kolleginnen und Kollegen eher heimatnah eingesetzt werden“, erzählte Quickert. Am 1. Oktober 1976 sei er nach Wildeshausen versetzt worden. „Gleich der erste Eindruck der Stadt hat mir gut gefallen, ich habe mich sofort wohlgefühlt.“ Schnell habe er in Wildeshausen Anschluss gefunden, was ihm durch seine sportlichen Aktivitäten als Handballer erleichtert wurde. Auch seine Ehefrau Petra lernte er kennen. Das Paar hat zwei erwachsene Söhne und wurde kürzlich – am 7. September – zum ersten Mal Großeltern.

Quickert wurde zunächst im Sicherheits-, Ordnungs- und Verkehrsdienst (SOV) eingesetzt. „Dort lernt man am meisten, alles was man für den späteren Werdegang benötigt“, blickte er zurück. Zwischen 1983 und 1994 versah er seinen Dienst in der Polizeistation Ganderkesee. Damals hatte er auch die ersten Umweltdelikte zu bearbeiten. Das Thema interessierte ihn, Quickert absolvierte entsprechende Ausbildungen. 1994 wechselte er dann zur gerade entstandenen Umweltgruppe nach Wildeshausen. Es folgte der Kommissarlehrgang, wieder in Bad Iburg. Nach einem Abstecher zurück in den Einsatz- und Streifendienst war Quickert danach wieder mehrere Jahre als Umweltsachbearbeiter tätig.

2006 schließlich fragte ihn der damalige Kommissariatsleiter Günter König-Kruse, ob er die Präventionsarbeit der Polizei in Wildeshausen aufbauen wolle. „Günter König-Kruse wusste, dass ich durch den Handballsport Kontakt zu allen möglichen Gruppen hatte.“ Und so war Quickert von heute auf morgen Sachbearbeiter Prävention im Bereich Verkehr. „Die Präventionsarbeit ist bei der Polizei hoch angesiedelt“, betonte er.

Quickert initiierte den Fußgänger-Führerschein an den Grundschulen, gab Seminare an den Berufsbildenden Schulen des Landkreises für junge Fahrer. Dabei hatte er gelegentlich auch Unfallwracks dabei, die den jungen Menschen die Folgen eines solchen Unfalls vor Augen führten. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule gestaltete Quickert die Verkehrserziehung für Geflüchtete, denen die deutsche Straßenverkehrsordnung völlig fremd war. Über die Landesverkehrswacht und den Deutschen Verkehrssicherheitsrat ließ er sich zum Fahrsicherheitstrainer ausbilden. In dieser Funktion veranstaltete er mit der Verkehrswacht und mit Unterstützung Fahrtrainings für Fahranfänger, aber auch für Senioren. „Die Verkehrswacht stellt auch da Equipment zur Verfügung. Wir verfügen über einen Fahrsimulator, und ich kann auch auf einen Überschlagssimulator zurückgreifen“, sagte Quickert. Bei der Verkehrswacht wird er sich auch im Ruhestand weiter aktiv engagieren. Im Mai 2020 hat sich das Ehepaar Quickert zudem ein Wohnmobil zugelegt. Reisen quer durch Europa steht nun nichts mehr im Weg.

Gerke Stüven lobte das Engagement ihres scheidenden Kollegen: „Rolf Quickert war und ist Polizist durch und durch.“ Über 14 Jahre habe er sich für die Präventionsarbeit des Polizeikommissariats verdient gemacht. Ebenso wie Rolf Quickert ist auch Stüven froh, dass diese Arbeit nun nahtlos von Ann-Kathrin Wiedenfeld fortgeführt wird. Die 35-jährige Polizeikommissarin hat ihren Dienst am 1. September angetreten. Bereits im vergangenen Jahr hospitierte sie acht Wochen im Präventionsteam.