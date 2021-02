Ein Blick in das Ansgarihaus in Bremen: Das Co-Working-Space des Anbieters Spaces bietet einen Platz im Großraumbüro und separate Räume. (Frank Thomas Koch)

Im Superwahljahr scheint sich bisher alles um die Pandemie zu drehen. Aber es gibt ein weiteres Thema, das für jedes Wahlprogramm gesetzt sein dürfte: Digitalisierung. Die Bits und Bytes revolutionieren schon seit Jahren die Arbeitswelt. Eine Blüte dieser Entwicklung sind sogenannte „Co-Working-Spaces“. Sie versprechen ein komfortables Arbeitsumfeld für Menschen, die kaum mehr als einen Laptop und ein Handy zum Arbeiten brauchen. Alexander Mittag, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, will diesen Trend der Arbeitswelt nach Delmenhorst holen. Ein „Delmenarium“ soll die Innenstadt für junge, kreative Köpfe attraktiv machen.

„Für Freiberufler ist es oft unwirtschaftlich, ein eigenes Büro anzumieten. Manche benötigen dies vielleicht nur zwei Tage pro Woche“, sagt Mittag. Auch in der Gründungsphase eines kleinen Unternehmens sei es oft eine große Hürde, Büroräume anzumieten und auszustatten. „Junge Menschen brauchen die Möglichkeit, sich auszuprobieren“, meint Mittag. Hier sei ein Co-Working-Space eine Lösung, weil dort ein Büro auch nur tage- oder wochenweise gebucht werden könne. Für den Sozialdemokraten ist das „Delmenarium“ – so seine eigene Wortschöpfung – eine Idee für die Ära nach Corona: „Viele Menschen haben in der Pandemie die Erfahrung gemacht, wie schwierig es ist, im Homeoffice Privatleben und Beruf zu trennen. Viele Wohnungen geben es einfach nicht her, einen Schreibtisch einzurichten.“

Ein Blick nach Bremen zeigt, was Mittag in etwa im Sinn hat. Dort setzt ein privater Anbieter die Idee zum Beispiel im Ansgarihaus am Hanseatenhof um. Das eigene Büro kostet dort 240 Euro pro Monat. Wer fünf Tage einen Platz zum Arbeiten braucht, zahlt 90 Euro. Der Anbieter wirbt mit schnellem WLAN, einem Freizeitbereich und Konferenzräumen, die Nutzer nach Bedarf buchen können.

Alexander Mittag (SPD) wünscht sich ein "Delmenarium" in der Innenstadt. (FR)

Teil des Konzepts ist auch ein sozialer Gedanke. Freiberufler sind oft Einzelkämpfer ohne einen festen Kreis an Kollegen, die am Montag die Erlebnisse des Wochenendes austauschen. Und wo Kreative aus unterschiedlichen Branchen gemeinsam Kaffee trinken, können auch innovative Ideen entstehen. Diese Hoffnung motiviert zumindest viele Kommunen, die flexiblen und modernen Großraumbüros mit Steuergeldern zu bezuschussen.

Auch Mittag hat bereits in diese Richtung gedacht. In seinem Antrag für den Stadtrat nennt er das Förderprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“, welches im ersten Schritt eine externe Beraterleistung zahlt. Bei der Umsetzung des Co-Working-Space trägt das Land danach bis zu 90 Prozent der Gesamtkosten. „Mein Ziel ist es, dass die Planungen in diesem Jahr über die Bühne gehen“, sagt Mittag. Einen ersten Antrag hatte er vor rund einem Jahr eingebracht. Eine Beratung im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen blieb bisher aber aus. Deshalb ist Mittag selbst aktiv geworden und hat unter anderem das Gespräch mit der Delmenhorster Wirtschaftsförderung (DWFG) gesucht. Mittag schlägt nämlich ein Co-Working-Space in Trägerschaft der DWFG vor.

Ralf Hots-Thomas, Geschäftsführer der DWFG, ist von der Idee grundsätzlich überzeugt: „In einer digitalen Welt bringt ein solcher Raum innovative Menschen zusammen.“ Allerdings müsse ein Co-Working-Space in ein Gesamtkonzept integriert werden, um Ressourcen besser zu bündeln. Die Idee von Mittag könne bei mehreren bereits laufenden Prozessen eine Rolle spielen. Zum einen arbeitet die DWFG an einem neuen Gesamtkonzept für die Nutzung von Gewerbeflächen. Auch das Projekt „City-Campus“ könnte für den DWFG-Chef ein „Delmenarium“ beinhalten. Die Idee, ein großes Weiterbildungszentrum in die Stadt zu holen, treibt der Förderverein der örtlichen Wirtschaft voran. Die konkreten Planungen erarbeitet Jennifer Burdorf unter dem Dach der DWFG. Auch das Modellprojekt einer „Smart City“ könnte sich mit dem Potenzial eines Co-Working-Space befassen (mehr dazu im nebenstehenden Text).

„Es ist möglich, die Idee in kleinteiligen Räumen smart und charmant umzusetzen“, sagt Hots-Thomas. Für ihn wären schon fünf Arbeitsplätze ein Anfang, Mittag spricht in seinem Antrag von mindestens zehn. Hots-Thomas hofft auf eine Sogwirkung: „Es ist in jedem Fall eine Chance, junge Gründer in die Stadt zu locken.“

Auf dem Weg zur „Smart City“

Um die Digitalisierung in Delmenhorst mit neuen Ideen und Konzepten voranzutreiben, will sich die Stadt für das Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities“ bewerben. Das Bundesinnenministerium hat Kommunen bis zum 14. März zur Bewerbung für den dritten Durchlauf aufgerufen. Insgesamt stehen Fördermittel in Höhe von 300 Millionen Euro bereit. Auf Initiative der Grünen hat sich der Stadtrat im April 2020 für eine Teilnahme ausgesprochen. Im Dezember dann der konkrete Arbeitsauftrag aus dem Rat: Ein Arbeitskreis soll im Frühjahr 2021 die Bewerbung einreichen. Verteilt auf drei Jahre sind im Haushalt der Stadt 500.000 Euro verplant, um den Eigenanteil von 35 Prozent leisten zu können. Die erste Staffel des Programms förderte 13 Modellprojekte, im September 2020 wählte das Innenministerium dann 32 weitere Kommunen aus.

