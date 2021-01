In normalen Jahren feiern nach dem Umzug mehrere Tausend Menschen im Narrenzelt. (INGO MöLLERS)

Ganderkesee. Der Ausfall des Ganderkeseer Faschings ist nicht nur für Aktive und Besucher schmerzlich, sondern insbesondere auch für die Gastronomen. Für Festwirt Ulf Thiemann wäre dieses Wochenende, an dem normalerweise die ersten Büttenabende und der Kinderfasching stattgefunden hätten, der erste große Umsatzgarant gewesen. Vom Hauptwochenende gar nicht zu reden.

Seit 1972 stellt die Familie Thiemann den Festwirt – inzwischen in zweiter Generation. Sie organisieren nicht nur die Bewirtung der Generalprobe, der vier Büttenabende und des Kinderfaschings, sondern betreiben auch das Narrenzelt auf dem Festplatz an der Raiffeisenstraße. Insgesamt versorgen sie während des Faschings mehrere Tausend Gäste, und das Team wächst dabei teilweise bis auf 150 Mitarbeiter an.

„Die Absage des Faschings ist natürlich ein Schlag ins Kontor. Wir und unsere Kinder sind selbst faschingsaktiv und traurig, dass nun nichts stattfinden kann“, schildert Ulf Thiemann. „Es ist ein seltsames Gefühl, in dieser Zeit nicht zu feiern, sondern ganz normale Wochenenden zu verleben. Seit ich ein Jugendlicher bin, habe ich jedes Jahr beim Fasching mitgearbeitet.“

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht ist der Ausfall für ihn ein Schlag. „Im vergangenen Jahr haben sie uns das Zelt teilweise angezündet, und nun kommt die Pandemie. Außerdem haben wir laufende Kosten, die wir weiter tragen müssen. Da summiert sich einiges auf. Ich schätze, dass wir mehrere Jahre brauchen werden, um den Schaden wieder wettzumachen“, sagt Ulf Thiemann.

Auch der Oldenburger Hof ist bekannt für seine großen Partys am Umzugswochenende. Vor allem am Sonnabend nach dem Umzug ist in der Traditionsgaststätte an der Wittekindstraße jede Menge los. „Wir öffnen alle Räume und es ist immer sehr voll. Die Gäste kommen nach dem Faschingsumzug allmählich zu uns, und die Feier geht bis in die Nacht“, erzählt Gastronom Olaf Stolle.

Am Sonntag geht das närrische Treiben schon morgens weiter. Dann treffen traditionell die Ex-Prinzenpaare zum gemeinsamen Frühstück ein. Auch am Abend findet wieder eine Party statt. Am Rosenmontag steigt die große Abschlussparty im Oldenburger Hof, wo es die Gäste noch einmal ordentlich krachen lassen.

Der Oldenburger Hof gehört zu den gastronomischen Urgesteinen in Ganderkesee. „Früher gab es rund um die St. Cyprian und Corneliuskirche mehrere Gaststätten, in denen man Fasching feiern konnte. Man ging von Lokal zu Lokal und zog quasi um den Ring“, erinnert sich Olaf Stolle. „Unser Restaurant ist das letzte im Ortskern, das von diesen Gaststätten noch existiert.“ Umso härter trifft ihn der Lockdown, der die Großveranstaltung in diesem Jahr verhindert. „Der Ausfall des Faschings ist für uns eine Katastrophe. Das Umzugswochenende ist für uns das umsatzstärkste im ganzen Jahr“, sagt er. „Ich hoffe, dass bald wieder Normalität einkehrt."

Am Faschingssonnabend 2020 startete erstmals die Faschingssause im Ganderkeseer Schützenhof. In der Traditionsgaststätte des Ganderkeseer Schützenvereins am Habbrügger Weg gaben sich die Narren die Klinke in die Hand und tanzten in großer Zahl auf zwei Areas. Das Besondere: Die Veranstaltung war so erfolgreich, dass sich in der Folge die Firma Ganter Event gründete, die den Schützenhof seit Sommer als Pächter betreibt. „Die Schützen suchten einen neuen, verlässlichen Pächter und wir haben gleich gesagt, das machen wir“, erzählt Silvio Voigt, der gemeinsam mit Eike Struck Ganter-Event führt. Beide sind zudem selbst Mitglieder des GGV-Festausschusses. In der Folge verwandelte sich der Schützenhof zu einer Sportsbar mit Bundesliga-Live-Übertragungen.

Trotz des lang dauernden Lockdown für die Gastronomie bleibt Silvio Voigt optimistisch: „Wir tragen im Moment viele laufenden Kosten, zum Beispiel für die Berechtigung, Fußballspiele zeigen zu dürfen, aus eigener Tasche. Aber wir sind guter Dinge, dass wir das wieder reinholen, sobald wir wieder öffnen können.“ Mit viel Energie und guter Laune planen beide jetzt schon für die nächsten Partys. „Wir hoffen vor allem auf den Herbstmarkt als Hauptevent“, sagt er. Wenn alles so klappt, wie es soll, könnte auf dem Gelände des Schützenhofes eine Open-Air-Bühne mit Live-Musik errichtet werden. „Wir wollen auf alle Fälle weiter machen, denn der Zuspruch der Ganderkeseer für unser Angebot ist toll“, freut er sich.