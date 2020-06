Unruhe bei der DWFG, aber eine neue Geschäftsführerin ist gefunden. (DWFG)

Ganz egal, wie gerechtfertigt es war, sich von der neuen Wirtschaftsförderin – die übrigens bei vielen Außenstehenden einen sehr guten, weil anpackenden, forschen Eindruck hinterlassen hat – zu trennen: Dieser Fall bedeutet einen ernst zu nehmenden weiteren Imageschaden für Delmenhorst. Die Frage lautet: Wenn die Stelle nun eventuell neu ausgeschrieben wird, wer soll sich als Wirtschaftsförderer noch bewerben?

Es wird sich herumsprechen, dass in Delmenhorst eine laut murrende Belegschaft ausreicht, um wieder vor die Tür gesetzt zu werden. Jeder, der strukturelle Veränderungen im Sinn hat und diese als Chef zwangsläufig auch einmal gegen eine Mannschaft durchsetzen muss, die es bevorzugen wird, im alten, gewohnten, gemütlichen Trott zu verharren (einfach weil das ein menschlicher Wesenszug ist), sitzt auf einem Schleudersitz. Das Risiko, in Delmenhorst zu verbrennen, wird sich jeder Kandidat sagen, ist immens hoch. Und auch umgekehrt ist das Signal fatal. Die Belegschaft lernt daraus: Wir müssen nur an der richtigen Stelle laut jammern, schon sägen wir am Ast des neuen, vielleicht etwas forscheren Chefs.

Die Frage ist, ob alle Schritte ausgeschöpft wurden, die eine Zusammenarbeit mit Beate Behrens eventuell doch noch möglich gemacht hätten. Wohl kaum, es waren ja gerade einmal zwei Monate Zeit. Es wäre, auch für die Außenwahrnehmung der Stadt, an der Stelle klüger gewesen, die sechs Monate Probezeit auch auszunutzen, eine Mediation zu initiieren, die vielleicht ein Miteinander ermöglicht hätte. Danach hätte man guten Gewissens sagen können: Wir haben alles versucht, aber es hat halt nicht funktioniert. Das wäre geschmeidiger gewesen als die jetzige Ad-hoc-Lösung.

Interessant ist auf jeden Fall die Nachfolgeregelung mit Sina Dittelbach, die rechte Hand von Oberbürgermeister Axel Jahnz. Sie leitet bereits seit Längerem die Stabsstelle Steuerungsunterstützung, hat also Führungserfahrung. Sie ist gebürtige Delmenhorsterin und ein Eigengewächs der Verwaltung. Vielleicht ist sie auch mehr als nur eine Zwischenlösung.