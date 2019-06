Natalia Yavuzcan backt leidenschaftlich gern und hat ihr Hobby nun zum Beruf gemacht. (Fotos: INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Im Pförtnerhäuschen auf dem Fabrikhof der ehemaligen Nordwolle-Kämmerei konnte man über etliche Jahre im „Café im Kunsthandwerk“ Kuchen und Kaffee genießen und sich dabei unter kunsthandwerklich gefertigten Dingen wie Schmuck, Wohndekorationen oder Kleidung umschauen. Im September 2018 hat schließlich Natalia Yavuzcan das Café übernommen und führt es seitdem unter dem Namen „Café Chateau“. „Ich koche und backe sehr gerne, und daher war ich begeistert von der Idee, ein Café führen zu können“, erzählt Yavuzcan.

Die neue Café-Inhaberin kommt aus Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, wo sie Soziologie studiert hat. Nach ihrem Abschluss wollte sie ihre Deutschkenntnisse verbessern und besuchte daher 1998 eine Sprachschule in Bremen. Über Freundinnen lernte sie in Delmenhorst ihren Mann kennen und zog 2000 der Liebe wegen schließlich nach Delmenhorst. „Zuerst fand ich Delmenhorst im Vergleich zu meiner quirligen Heimatstadt etwas zu ruhig“, erzählt Natalia Yavuzcan. „Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt und fühle mich in Delmenhorst sehr wohl. Insbesondere das Nordwolle-Gelände gefällt mir sehr, denn hier gibt es viel Abwechslung.“ Man könne dort gut Spazieren gehen und Ruhe in der Natur suchen, auf der anderen Seite gebe es aber auch Einiges zum Anschauen wie das Museum – und im Turbinenhaus finden viele Veranstaltungen statt. „Hier ist immer etwas los!“

Das Café auf der Nordwolle hat die Georgierin ganz nach ihren Vorstellungen neu gestaltet und renoviert, sodass die Räume nun in Beerentönen wie aubergine und rosé erstrahlen. Dekorationen wie Glasanhänger in den Fenstern, Vasen mit Blumen oder Sträuchern und Windlichter tragen ihr Übriges zum Ambiente bei. An den Wänden des Cafés gibt es immer wieder neue Bilder zu entdecken: Die verfügbare Fläche nutzt eine Malerin, um ihre Werke auszustellen, die sich auch käuflich erworben lassen.

Ihre Kundschaft besteht vielfach aus Mitarbeitern der umliegenden Bildungsträger oder Firmen, die im Café ihre Pause verbringen, sowie aus Anwohnern des weitläufigen Nordwolle-Geländes und aus den Personen, die zuvor schon Kunden des Kunsthandwerk-Cafés waren. Die Vorbesitzerinnen schauen übrigens auch häufig vorbei.

Den Namen „Café Chateau“ hat Yavuzcan aufgrund des Gebäude-Äußeren gewählt. Denn das Café ist im ehemaligen Nordwolle-Pförtnerhäuschen aus dem 19. Jahrhundert untergekommen, das durch seine Fachwerkbauweise mit Erker, kleinen Anbauten und hohen Decken die neue Betreiberin an ein kleines Schloss erinnert hat.

Im Vorraum des Cafés stellt Natalia Yavuzcan die Ergebnisse ihrer Backkünste aus: Schokoladen- oder Buchweizentorte, Apfelkuchen, aber auch kleine Snacks wie Pizza, Salat oder Börek – alles backt die Café-Betreiberin selbst: „Ich greife gerne auf Familienrezepte aus meiner Heimat Georgien zurück, berücksichtige aber auch die orientalische und natürlich die deutsche Küche“, erzählt sie. Zweimal pro Woche biete sie außerdem ein oder zwei Suppen an. „Eine vegetarische ist immer dabei.“

Eine Hilfe beim Verkauf bekommt die Café-Betreiberin von ihrer Tochter, die sich gerade auf ihr Freiwilliges Soziales Jahr vorbereitet. Ihr Mann unterstützt sie bei handwerklichen Arbeiten und kümmert sich um den hinter dem Café liegenden Sommergarten, der bei schönem Wetter zum Sitzen im Freien einlädt. In den großen alten Bäumen dort hängen mehrere von Vögeln bewohnte Nistkästen, die ihr Ehemann selbst anfertigt und sie mit bunten Farben und Motiven bemalt, etwa mit den Wahrzeichen der Stadt: dem Rathaus oder der Markthalle. Um das Café herum finden sich auch bearbeitete Steine mit Gebäude- oder Personenreliefs des Steinmetzes.



Das Café hat von Sonntag bis Donnerstag täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet, am Freitag von 8 bis 14 Uhr. Neben Kuchen und Kaffee werden dort auch verschiedene Frühstücksvariationen, kleine Imbisse oder Suppe angeboten. Im Café Chateau können auch Geburtstage oder ähnliche Feiern veranstaltet werden. Die Café-Besitzerin stellt sich dann auf die Wünsche ihrer Auftraggeber ein.