Der Prozess könnte trotz umfangreicher Anklage ein schnelles Ende nehmen. (Frank Thomas Koch)

Ein schönes Leben kann mitunter viel Geld kosten. Aber das schöne Leben kann auch jäh enden, wenn man sich vor Gericht dafür verantworten muss. Vor dem Landgericht in Oldenburg müssen sich seit gestrigem Dienstag zwei Männer verantworten. Insgesamt 49 Straftaten zwischen November 2017 und August 2018 werden ihnen zur Last gelegt. Drei dieser Taten haben die beiden Angeklagten mutmaßlich gemeinsam begangen, so der Staatsanwalt.

Es begann schon groß: Mit gefälschten E-Mail-Adressen wurden im Herbst 2017 Rechnungen an zwei Unternehmen geschickt. Jeweils rund 17.000 Euro sollten für angeblich erbrachte Leistungen überwiesen werden. In einem Fall gelang der Betrug und das Geld war da. Nun sollte es ausgegeben werden, für Kleidung, für Schuhe, für ein schönes Leben. Allerdings so, dass nicht umgehend aufflog, dass das Geld unehrlich verdient wurde. Die Masche: andere Identitäten, andere Adressen, gestohlene Kreditkartennummern und ein Komplize bei einem Paketdienst, der eingeweiht gewesen sein soll. So legt es die Staatsanwaltschaft den beiden Angeklagten zur Last.

Die Große Strafkammer drängt auf ein schnelles Prozessende. Doch wer welche Taten überhaupt begangen haben soll, muss am zweiten Prozesstag an diesem Donnerstag, 6. Mai, aufgeklärt werden. Das Beweisstück: ein gemeinsam genutzter Laptop.