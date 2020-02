„#Beethoven – dat dat dat darf“ heißt das neue Programm des Kölner Kabarettisten Konrad Beikircher. Darin geht es nicht um das Werk des Komponisten, es geht mehr um das tägliche Leben eines frühen Stars. (Grafik: Sven Knoch)

2020 ist Beethoven-Jahr, 250 Jahre Ludwig van, sozusagen. An dem Bonner Großkomponisten kommt auch der Kölner Kabarettist Konrad Beikircher nicht vorbei, der sein Programm „#Beethoven – dat dat dat darf“ am Sonntag, 1. März um 20 Uhr in der Divarena an der Gustav-Stresemann-Straße 1 vorstellt. Einlass ist ab 19 Uhr.

Beikircher und Beethoven, das ist eine persönliche Geschichte, wie der Kabarettist ausführt: „Mit drei Jahren habe ich die erste Schellackplatte auf den Küchenboden fallen lassen: Beethovens Klaviersonate ‚Pathétique‘, gespielt von Wilhelm Kempff. Alle fielen ins Koma, ich hab's überlebt. Mein Leben lang hat er mich seitdem begleitet, Ludwig der Große“, teilt Beikircher mit. Allerdings geht es in der Delmenhorster Divarena nicht primär um die Musik, die jeder kennt. Es geht viel mehr um den Privatmann Beethoven, der laut Beikircher alles andere als ein Fackelträger abendländischer Moral gewesen sei: „Der Schwerenöter war hinter Frauen her, aber hallo! Meistens aber erfolglos. Er jonglierte mit dem Geld, dass es jeden Hütchenspieler begeistert hätte, er schrieb immer wieder Rheinlieder und versteckte sie in berühmten Kompositionen, weil der Rhein in Wien kein Schwein interessierte, er war verlobt mit einer Bonnerin, die ebenfalls in Wien lebte, er war ein Helikopteronkel wie er im Buch steht, er hat Fürsten erpresst, und der Trinker Beethoven war ein launiger Griesgram, der allein mit seinem Lachen Geld hätte verdienen können, so laut und ansteckend war es.“

Karten gibt es auch beim DELMENHORSTER KURIER

Tickets gibt es entweder montags bis freitags jeweils von 10 bis 13 Uhr und noch mal von 15 bis 17 Uhr direkt beim Team der Divarena, das in den Räumen von Diva-Bau an der Willy-Brandt-Allee 1 sitzt, oder online auf www.divarena.de oder in allen Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket, also auch beim DELMENHORSTER KURIER, Lange Straße 41.