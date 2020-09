Zwei Täter sind am Sonntagmorgen am Parkplatz eines Getränkemarktes an der Syker Straße bei einem Einbruch in einen geparkten Transporter überrascht worden. Der 61-jährige Besitzer des Fahrzeugs erwischte zwei Männer gegen 7 Uhr beim versuchten Diebstahl von Elektrowerkzeugen und überwältigte einen der Straftäter, während der zweite die Flucht ergriff. Da nach Angaben der Beamten gegen den Tatverdächtigen bereits zwei Haftbefehle wegen anderer Straftaten vorlagen, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem zweiten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen. Der Gesuchte hat dunkle Haare, ist sehr schlank und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Bremer Straße.