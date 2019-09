Die Brandschutzexperten Andreas Händler und Helmut Punke (von links) erinnern an die Wichtigkeit von Rauchwarnmeldern. (Martina I. Meyer)

Delmenhorst. In diesem Jahr ist Freitag, der 13., kein Unglückstag, sondern ein Unglücks-Verhütungstag – zumindest aus Sicht der Feuerwehr. Denn auf diesen Freitag, 13. September, fällt der bundesweite Rauchmeldertag.

Statt mit Aberglauben hat er mit Wissen zu tun: Zum Beispiel, warum Rauchmelder wichtig sind, wo sie vorhanden sein müssen und wie sie am besten angebracht werden. „Rauchwarnmelder sind in Deutschland seit Anfang der 1990er-Jahre bekannt“, sagt Helmut Punke, der beim Delmenhorster Fachdienst Feuerwehr für die Brandschutzerziehung verantwortlich ist.

In Niedersachsen müssen alle Neubauten seit dem 1. November 2012 mit Rauchmeldern versehen sein, seit 1. Januar 2016 alle Bestandsbauten. Seitdem müssen alle Schlaf- und Kinderzimmer und alle Flure mit Fluchtwegcharakter laut Landesbauordnung mit Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. „Im Treppenhaus sind Rauchmelder besonders wichtig, da dort ein Kamineffekt entstehen kann“, erklärt Punke. Auch wenn die Expertenmeinungen auseinandergehen, legt Punke nahe, ebenfalls in der Küche einen Rauchmelder anzubringen – jedoch nicht über direkt über der Küchenzeile. „Küchen gehören in den Wohnungen zu den häufigsten Brandorten“, weiß der Brandschutzexperte.

Rauchmelder mit Qualitätssiegel

Punke empfiehlt, Rauchmelder mit dem Qualitätssiegel „Q“ zu installieren. Das Siegel ist ein markenunabhängiges Gütezeichen für Rauchmelder, die insbesondere auch für den Langzeiteinsatz geeignet sind. Die Geräte zeichnen sich durch eine permanente Betriebsbereitschaft und eine nachgewiesene Lebensdauer der Batterie von zehn Jahren aus. Laut Punke sollte man einen Rauchmelder nicht mit Druckluft oder einem Staubsauger reinigen, da dadurch die empfindlichen Sensoren beschädigt werden könnten. Außerdem rät er, vor und nach einer Urlaubsreise eine Funktionsüberprüfung vorzunehmen. „Sonst kann es sein, dass eine schwache Batterie während des Urlaubs den Geist aufgibt und es niemand bemerkt.“

2018 sei die Delmenhorster Feuerwehr in 35 Fällen ausgerückt, nachdem sie aufgrund eines Rauchmelderalarms gerufen worden war, berichtet Punke. In zehn Fällen habe es tatsächlich gebrannt, daneben habe es zwölf technische Defekte und 13 Fehlalarme gegeben. „Bundesweit hat es im vergangenen Jahr 400 Brandtote gegeben, darunter waren überdurchschnittlich viele Kinder und Senioren“, sagt der Brandschutzexperte. Mit funktionierenden Rauchmeldern hätten viele dieser Todesfälle vermieden werden können, ist sich Punke sicher.

Punke regt ebenfalls die Verwendung sogenannter „Kinderfinder“-Aufkleber an, die bei der Feuerwehr Delmenhorst erhältlich sind. Diese fluoreszierenden Aufkleber sind ein Hinweis für Kinderzimmertüren – sie zeigen den Einsatzkräften im Brandfall, wo sich Kinder aufhalten könnten. Da Brandrauch stets nach oben steigt, sollte der „Kinderfinder“ im unteren Drittel der Tür angebracht werden.

„120 Sekunden, um zu überleben“

Nicht nur das Vorhandensein von Rauchmeldern ist wichtig, sondern auch das Wissen, was bei einem Alarm zu tun ist. Denn dann bleiben nur noch rund zwei Minuten für die Selbstrettung. Viele Menschen reagieren aber falsch, laufen etwa in ein verrauchtes Treppenhaus und bringen sich so in noch größere Gefahr.

Die knappe Zeitspanne für das richtige Verhalten im Ernstfall stand Pate für die neue Kampagne „120 Sekunden, um zu überleben“. An dem bundesweiten Schülerwettbewerb können sich Teams von der siebten bis zur zehnten Klasse beteiligen. Ziel ist, sich mehr Wissen zum Thema anzueignen und es außerdem auch anderen zu vermitteln – also selbst eine kleine Kampagne zu starten. „Es wäre toll, wenn eine Delmenhorster Schulklasse mitmachen würde“, findet Punke, der die Schüler bei ihrem Projekt auch unterstützen würde. Den Gewinnern des Wettbewerbs winken 5000 Euro; bestimmt werden sie durch ein Publikums-Voting. „Mit dem Preisgeld könnte man eine tolle Klassenfahrt machen“, wirbt Punke für eine Teilnahme. Infos unter www.120sek.de.