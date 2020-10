Direkt unter einer amerikanischen Eiche am Sperberweg haben Vertreter des Nabu, des Fuhrenkamp Schutzvereins und der Gemeinschaft Klimaschutz Ganderkesee am Donnerstag dagegen protestiert, dass die Gemeinde beabsichtigt, 25 mindestens 40 Jahre alte Bäume zu fällen. (Ingo Möllers)

Seit mehreren Jahren ringen die politischen Gremien in der Gemeinde Ganderkesee um eine praktikable Lösung, wie erhaltenswerte Bäume auf privatem Grund geschützt werden können. Mitten in diese Diskussion ist die Verwaltung jetzt mit einem Vorhaben geplatzt, 25 mindestens 40 Jahre alte Bäume, die am Sperberweg, am Anemonenweg sowie an der Platanen- und Akazienstraße auf öffentlichem Grund stehen, zu fällen, weil ihr Wurzelraum zu klein geworden ist und sich daraus Defizite in der Vitalität ergäben. Nicht einmal eine Verkehrsgefährdung geht zurzeit von den betreffenden Bäumen aus. Mit Blick auf die Baumschutz-Debatte halten Vertreter des Nabu, des Fuhrenkamp Schutzvereins und der Gemeinschaft Klimaschutz Ganderkesee die in Aussicht gestellten Fällungen für ein „verheerendes Signal“ und fordern stattdessen, ein Sanierungskonzept für die Bäume zu entwickeln.

„Wenn 25 gesunde Bäume auf öffentlichem Grund gefällt werden, brechen alle Dämme“, glaubt Manfred Bestenbostel von der Gemeinschaft Klimaschutz Ganderkesee. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern fordert er, dass die Verwaltung vielmehr mit gutem Beispiel vorangehen und ein Sanierungskonzept entwickeln solle. Dazu wäre es allerdings nötig, Straßen zu entsiegeln, um die Standortbedingungen der Bäume zu verbessern und einen positiven Einfluss auf den Wasserhaushalt und das Mikroklima zu erreichen. So könne der Sperberweg etwa in eine Spielstraße umgewandelt werden, schlägt Bestenbostel vor. Auch in der Vorlage der Verwaltung ist der Erhalt der Bäume durchaus noch eine Option. Die Experten im Rathaus kommen unter dem Strich allerdings zu dem Schluss, dass die entsprechenden Maßnahmen zwar die Vitalität der Bäume verbessern würden, „jedoch wegen des unverhältnismäßigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses nicht das geeignete Mittel“ seien.

Der Kommunalservice Nordwest hat ausgerechnet, dass für eine Sanierung der 25 Bäume rund 125 000 Euro aufgewendet werden müssten. Derweil diskutieren die politischen Gremien gerade über eine Richtlinie, die vorsieht, dass die Gemeinde private Eigentümer bei Pflegemaßnahmen an geschützten Bäumen mit bis zu 3000 Euro pro Kalenderjahr unterstützen soll. „Und wir können überhaupt nicht nachvollziehen, warum dieses Geld bei Bäumen auf privatem Grund zur Verfügung stehen sollte, im öffentlichen Raum aber nicht“, erklären Michael Müller, Vorsitzender des Fuhrenkamp Schutzvereins, und der örtliche Nabu-Vorsitzende Hans Fingerhut. Sicherlich wären die Kosten nicht innerhalb eines Jahres zu stemmen, doch sei es vorstellbar, die Sanierungsaktion über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren zu strecken. „Und eine Ersatzbepflanzung kann den Verlust von 40 Jahre alten Bäumen nicht wettmachen. Das ist geradezu lächerlich“, schimpft Müller.

Tatsächlich zeichnet sich ab, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 8. Oktober, in der Mensa des Schulzentrums am Steinacker die genannte Richtlinie tatsächlich als Kompromissvorschlag auf den Weg bringen könnte. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses haben dem Modell in dieser Woche schon einmal zugestimmt. Danach sollen Eigentümer dann in den Genuss einer finanziellen Förderung kommen, wenn sie sich langfristig zur Erhaltung der Bäume verpflichten. Am Anfang des Schutzverfahrens steht dann ein Antrag des Eigentümers und nicht mehr die Anordnung der Verwaltung. Die letzte Entscheidung über den Schutzstatus soll der Rat treffen.

Michael Müller und Hans Fingerhut bleiben jedoch skeptisch, ob diese freiwillige Form des Baumschutzes am Ende tatsächlich ausreicht. „Die bloße Annahme, dass Eigentümer schon verantwortlich handeln werden, trägt erwiesenermaßen nicht“, argumentieren sie. Am Ende stehe immer das private Interesse an erster Stelle. So fordern sie weiter einen strukturierten Umgang mit dem Thema: „Es müssen Kriterien für schützenswerte Bäume entwickelt werden, die dann zum Maßstab für ihre Entnahme oder ihren Schutz dienen“, erklärt Müller. „Ziel ist nicht, die Freiwilligkeit zu erreichen, sondern den Schutz der Bäume.“

Enttäuscht sind Müller und Fingerhut darüber, dass die Verwaltung ein Baumkataster abgelehnt habe, das dokumentiert, ob Eigentümer schützenswerte Bäume nach einer entsprechenden Beratung gefällt haben oder nicht. „Damit hat die Verwaltung einen konstruktiven Weg zu einer Baumschutzsatzung zunächst blockiert“, sagt Fingerhut. Ein solches Kataster würde laut seiner Meinung nach einem Zeitraum von etwa drei Jahren nämlich verlässliche Daten liefern, ob ein freiwilliger Baumschutz tatsächlich zielführend sei. „Wer einen Baumschutz tatsächlich will, kann sich einer Prüfung des Entnahmeverhaltens der Eigentümer nicht verweigern“, meinen Müller und Fingerhut. Und Bestenbostel erklärt vor dem Hintergrund der aktuellen Klimadebatte: „Wenn wir Klimaschutz ernst meinen, dürften wir gar nicht darüber nachdenken, Bäume zu fällen, sondern müssten neue Bäume pflanzen.“