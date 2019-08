Die Polizei kontrollierte einen 31-Jährigen. (Björn Hake)

Ganderkesee-Bookholzberg. Gleich drei Verstöße deckte die Polizei am Sonnabend gegen 19.40 Uhr auf, als sie einen 31-jährigen Bookholzberger auf der Kanalstraße kontrollierte. Erstens war das Quad, mit dem der Mann unterwegs war, nicht zugelassen, was sich leicht daran erkennen ließ, dass es kein Kennzeichen hatte. Zweitens hätte er selbst mit einem zugelassenen Fahrzeug nicht losbrausen dürfen, denn er verfügte gar nicht über die nötige Fahrerlaubnis. Drittens war er nicht fahrfähig, weil er Drogen genommen hatte. Der Vortest schlug auf Tetrahydrocannabinol (THC), also Cannabis, an. Viertens wurde eine Blutprobe angeordnet, fünftens die Weiterfahrt untersagt.