Petra Witte (Mitte) spielt in dem Stück "Ein Festival der Liebe" unter anderem neben Heiko Petershagen und Fentke Stolle. (Martina I. Meyer)

Vor 25 Jahren leuchteten ihre Augen nicht so, als sie über die bevorstehende Premiere sprach. Petra Wittes Einstieg bei der Niederdeutschen Bühne – heute Niederdeutsches Theater Delmenhorst (NTD) – war, wie sie es selbst formuliert, „schwer“. Harro Albers, der damals beim Musical „Dat Veilchen von St. Pauli“ die Regie verantwortete, war bekannt für seine hohen Ansprüche. Damit führte er die Anfängerin bis an ihre Grenzen. Doch so leicht wollte die gebürtige Immeranerin nicht aufgeben und freut sich nun, ein Vierteljahrhundert später, auf die Premiere ihres Jubiläumsstückes.

Damit schließt sich ein Kreis. Denn wieder spielt die Musik eine große Rolle, was ganz im Sinne Wittes ist, die früher bei den Fischer-Singers und der Singgemeinschaft Immer aktiv war. Der Hamburger Berufsregisseur und Opernsänger Philip Lüsebrink hat für das NTD „Ein Festival der Liebe – Eine Musikrevue der bunten 70er Jahre“ geschrieben, die unter seiner Regie am Sonnabend, 12. Oktober, um 20 Uhr im Kleinen Haus uraufgeführt wird.

Dabei waren Wittes Gedanken hinsichtlich ihres Jubiläumsstückes erst in eine ganz andere Richtung gegangen. „Ich hatte ein reines Frauenstück im Blick“, verrät die 51-Jährige. „Aber das war nicht zu besetzen.“ Dann erzählte ihr NTD-Vorsitzender Dirk Wieting, dass Lüsebrink ein Musikstück schreiben werde. „Das passte“, findet Witte. „Ich bin froh, dass es so gekommen ist. In der Revue ist alles drin.“ Und außerdem sei das Stück, „das eine kleine Geschichtsstunde durch die 70er" sein werde, genau das, was für sie ein Theaterstück sein sollte: „Es kommt nicht darauf an, wie lang es ist, sondern wie bunt.“

Petra Witte ist noch aus einem weiteren Grund glücklich. Sie wird zusammen mit ihren beiden Patenkindern Fentke und Tomke Stolle auf der Bühne stehen. „Das freut mich total.“ Die Drei haben seit dem Probenstart Mitte Juli zusammen mit Heino und Dieter Brackhahn, Tammo Albers, Heiko und Jule Petershagen, Franz Pache, Dirk Wieting sowie den beiden NTD-Neulingen Till Cordes und Austen Dobrin-Stein sehr viel Spaß. Philip Lüsebrink, den Witte als Allroundtalent bezeichnet, sei ein Regisseur, der genau wisse, wo er hinwolle – das aber mit viel Freude. Was aber nicht heiße, dass der gebürtige Bremer nicht auch mal, wenn es angebracht sei, deutliche Worte finde.

Die Berufsregisseure seien es, von denen sie in ihrer 25-jährigen Zeit beim NTD am meisten gelernt habe. „Sehr wichtig war Thomas Willberger“, der ihr Lieblingsstück „Nix as Kuddelmuddel“, einen Blick hinter die Theaterkulissen, inszeniert hat. „Von ihm habe ich viel über die Komödie gelernt“, erzählt die Jubilarin. „Er hat gesagt, man muss auf der Bühne ernst sein, erst dann wird es für das Publikum lustig.“

Ein anderer Profi dagegen erteilte der Jubilarin eine Lektion. „Bei den Proben im Kleinen Haus konnte ich meinen Text immer noch nicht sicher und da habe ich zu Recht einen Anschiss vor versammelter Mannschaft bekommen“, erinnert sich die Technische Zeichnerin, die am nächsten Tag Urlaub genommen hat, um ihren Text zu lernen und seitdem nie wieder in so eine Situation geraten ist. „Theater ist Verabredung, wenn ich hänge, hängen die anderen.“

Frau für alle Fälle

Die begeisterte Schützin und Sommerbiathletin, die es bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften Anfang September auf den vierten Platz in ihrer Altersklasse schaffte, hat sich beim NTD schon fast überall betätigt. „Petra ist die Frau für alle Fälle“, sagt der NTD-Vorsitzende Dirk Wieting. Witte war schon Spielervertreterin, Pressewartin, Bühnenbildnerin und -malerin und sitzt auch im Soufflierkasten. Eine Aufgabe, die ihrer Meinung nach anstrengender als das Spielen ist. „Als Souffleuse musst du die ganze Zeit hochkonzentriert sein. Wenn du spielst, hast du immer mal wieder Pausen.“ Auch ins Regiefach schnupperte Petra Witte als Assistentin von Dirk Wieting bei „Kerls döör un döör“ hinein und stellte fest: „Das ist nichts für mich. Wenn ich ein Stück lese, kann ich es mir ganz schlecht auf der Bühne vorstellen. Außerdem ist die Regie ein Fulltimejob. Seit ich das gemacht habe, ziehe ich vor den Regisseuren den Hut.“

Ihre ersten Theaterversuche unternahm Petra Witte bei der Landjugend in Ganderkesee. „Weil ich dort die Älteste war, musste ich immer alte Damen oder Ähnliches geben. Dann hatte ich den Wunsch, Jungmädchenrollen zu spielen und habe mich deshalb beim Niederdeutschen Theater beworben.“ Den Kontakt stellte Heino Brackhahn her, den die Jubilarin vom Schießen her kannte.

Des Plattdeutschen war sie nicht mächtig. „Mein Vater ist nur mit der plattdeutschen Sprache aufgewachsen und hatte dann Probleme in der Schule. Darum haben meine Eltern mit mir und meinen zwei Schwestern nur Hochdeutsch gesprochen“, erzählt die 51-Jährige, die dennoch ständig Platt gehört hat, weil sich die Eltern und die Großeltern, die mit auf dem Bauernhof lebten, nur auf platt unterhielten. Sie bedauert es sehr, dass der plattdeutschen Sprache „eine ganze Generation verloren gegangen ist, die nun fehlt, um dieses Kulturgut an die nächste Generation weiterzugeben.“ Petra Witte hat die Befürchtung, dass dafür Theater allein nicht ausreicht.

Dafür ist sie sich sicher, dass alle die, die auf der Bühne stehen, mehr oder weniger große Rampensäue sind. Da nimmt sie sich selbst nicht aus und gibt zu, dass ihr der Applaus wichtig ist. Auch freut sie sich darüber, wenn die Leute sie ansprechen. Dann aber nicht unbedingt auf ihre Leistung, sondern darauf, dass ihnen das Stück gefallen hat. Auf derartige Gespräche hofft die Jubilarin auch wieder nach dem 12. Oktober.

Zur Sache

„Ein Festival der Liebe“

Karten für die zwölf Vorstellungen, die bis zum 8. Dezember im Kleinen Haus gegeben werden, gibt es bei der Konzert- und Theaterdirektion im Kleinen Haus, Telefon 0 42 21 / 1 65 65, bei allen Nordwest-Ticket-Vorverkaufsstellen, also auch beim DELMENHORSTER KURIER, Lange Straße 41, und unter www.ntd-del.de.