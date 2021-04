Ein Wald kann nicht nur CO2 binden, sondern ermöglicht auch kleine Entdeckungen wie diesen sprießenden Pilz. (Janina Rahn)

Im Kampf gegen den Klimawandel ist das Pflanzen neuer Bäume ein simples, aber ebenso sehr effektives Mittel. Der Natur gelingt es nämlich von selbst, das von der Menschheit ausgestoßene CO2 in wachsenden Pflanzen zu binden. Auch Delmenhorst, immerhin eine selbst ernannte „Klimamusterstadt“, hat dieses Mittel nun für sich entdeckt und will auf 8,5 Hektar Land einen „Klimawald“ pflanzen. Einen entsprechenden Antrag der SPD-Ratsfraktion hatte die Stadtverwaltung „grundsätzlich positiv“ aufgenommen und ihn in einen konkreten Fahrplan hin zum neuen Wäldchen verarbeitet. Diesem stimmte der Umweltausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig zu. Die Wahl fiel auf ein Stück Land im städtischen Besitz zwischen Stickgras und Varrel direkt an der Bundesstraße 75 (siehe Grafik).

„Die Herausforderung bei einem solchen Vorhaben sind die begrenzten finanziellen und personellen Kapazitäten“, heißt es in dem vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Mittag gestellten Antrag. Er verweist deshalb auf das Förderprogramm „Waldbau-Richtlinie“ der Niedersächsischen Landwirtschaftskammer, welches für die Neuaufforstung von Laubwäldern eine Förderung von bis zu 100 Prozent in Aussicht stellt. Darin sieht auch die Verwaltung die beste Möglichkeit der Finanzierung. Wenn auch der Stadtrat dem Vorhaben seinen Segen gibt, wird die Stadt einen entsprechenden Förderantrag stellen.

Keine Kooperation mit Stiftung

Als Alternative oder Ergänzung hatte Mittag auch einen spendenfinanzierten Weg über die „Stiftung Klimawald“ ins Spiel gebracht, die in der Gemeinde Arpsdorf bereits einen Wald gepflanzt hat. Hiermit könnte die Stadt laut SPD auch Engpässe bei den personellen oder organisatorischen Kapazitäten umgehen. Doch dieser Idee erteilte die Verwaltung eine klare Absage. „Die Übertragung städtischer Flächen auf die Stiftung stellt in rechtlicher Hinsicht eine Schenkung dar“, heißt es in der Sachdarstellung. Dafür sei laut Kommunalverordnung eine besondere Begründung nötig, die in diesem Fall aber nicht vorliege.

Klimawald Delmenhorst 8,5 Hektar an Bundesstraße 75 (WK/ Majetic)

Trotzdem will die Verwaltung die Möglichkeit nutzen, mit zweckgebundenen Spenden die Finanzierung des Vorhabens zu erleichtern. Für den Wald soll die Stadt jährlich bis zu 20.000 Euro angenommen dürfen. Per zusätzlichem Ratsbeschluss wäre aber auch mehr möglich. Sollte die Aufforstung der 8,5 Hektar allein durch das Förderprogramm des Landes gesichert sein, könnte das Geld auch bei weiteren Flächen zum Einsatz kommen. Die Verwaltung lässt also durchblicken, dass sie in der Entwicklung von neuen Waldgebieten kein Einzelprojekt sieht.

Aber auch unabhängig von möglichen Spenden führt der geplante Wald an der Bundesstraße 75 dazu, dass die Stadt sich nach neuen Flächen für Aufforstung umsehen muss. Denn bei der Schaffung neuer Baugebiete, wie etwa das südliche Delmodgelände, entstehen sogenannte Kompensationsansprüche. Der Grundgedanke: Wo eine wachsende Stadt der Natur an der einen Stelle Flächen nimmt, müssen an einer anderen Stelle neue Flächen für die Natur entstehen. Für das Delmodgelände liegt dieser Bedarf bei einem halben Hektar, für die Sanierung der Delmeverwallungen fällt ein weiterer Hektar an. Hierfür muss die Stadt dann auf neue Kompensationsflächen zurückgreifen. „Diese Flächen stehen dann in der Regel der Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung“, geben die Städteplaner zu bedenken.

„Klimawandel vor der eigenen Haustür begegnen“

Weil alle Fraktionen den von der Verwaltung vorgeschlagenen Weg unterstützen, blieb eine Debatte im Fachausschuss aus. Lediglich Harald Schneewind (Grüne) ergriff das Wort: „Zu diesem Thema hatten wir schon Anträge gestellt. Ich freue mich, dass nun auch andere Parteien diesen Weg mitgehen.“

Einen Zeitplan, bis wann die Finanzierung durch das Förderprogramm geklärt sein könnte oder wann gar der erste Baum gepflanzt wird, hat die Verwaltung noch nicht genannt. Der nächste Schritt ist nun ein Beschluss des Stadtrats, der am 5. Mai das nächste Mal zusammenkommt. Der Schulterschluss von Politik und Verwaltung am Dienstag hat aber bereits jetzt einen Kernsatz aus dem Antrag der SPD unterstrichen: „Die Begegnung mit den Herausforderungen des Klimawandels beginnt nicht nur in der weiten Welt, sondern auch vor der eigenen Haustür in unserem Delmenhorst.“