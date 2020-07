Bei weiteren Corona-Screenings im Landkreis Oldenburg ist nur ein weiterer Fall aufgetreten. (Symbolbild) (Britta Pedersen/DPA)

Landkreis Oldenburg. Nachdem sich in einem Wildeshauser Schlachtbetrieb die Corona-Fälle gehäuft haben, hat das Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg auch die Mitarbeiter von Senioren- und Pflegeheimen in der Stadt Wildeshausen und der Gemeinde Großenkneten getestet. Dabei ist nun eine Infektion festgestellt worden, teilt die Kreisverwaltung mit. Dieser positive Covid-19-Test ist in der Belegschaft eines Senioren- und Pflegeheimes in Wildeshausen aufgetreten. „Es handelt sich dabei um eine Betreuungskraft ohne körpernahe Tätigkeiten, die nicht in der Pflege zum Einsatz kommt, dennoch aber ständig Schutzkleidung getragen hat“, teilt Landkreissprecher Oliver Galeotti mit.

Bei den ermittelten Kontakten aus dem beruflichen Umfeld erfolgt an diesem Dienstag ein Abstrich auf das Coronavirus. Ergebnisse liegen vermutlich am Mittwochabend, spätestens Donnerstag vor. Alle weiteren insgesamt über 390 Testergebnisse aus dem Screening von Seniorenheimen sind negativ.

Nach der Häufung von Corona-Fällen in dem Wildeshauser Schlachtbetrieb sind vergangene Woche auch insgesamt 43 Kinder von infizierten Mitarbeitern getestet worden. Davon fielen fünf Tests positiv aus, 37 Tests waren negativ. Weil der Abstrich eines der 43 Kinder im Labor nicht auswertbar war, musste dieser am Freitag wiederholt werden. Das Testergebnis liegt inzwischen vor: Es ist negativ, teilt die Kreisverwaltung mit.

Ebenso negativ seien außerdem die Testergebnisse einer Lerngruppe von zehn Schülern aus der Stadt Wildeshausen ausgefallen. Diese mussten getestet werden, da ein positiv getestetes Kind noch mögliche Kontakte zu eben dieser Lerngruppe hatte. Die in diesem Zusammenhang auch getesteten sechs Erwachsenen aus dem Umfeld der Schule sind ebenfalls allesamt negativ, erklärt Landkreissprecher Oliver Galeotti. Die übrigen vier positiv getesteten Kinder hatten nach den Erkenntnissen der Kreisverwaltung keine bekannten Kontakte zu anderen Kindern außerhalb ihres Hausstandes und verbleiben weiter in Quarantäne.