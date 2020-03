Ein Wolf streift zwischen Huchting und der Wesermarsch hin und her, auch in Hasbergen wurde er gesichtet. (Swen Pförtner/DPA)

Drei Schafe waren tot, zwei so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden mussten. Das war die Bilanz am Sannauer Helmer. Nur etwa anderthalb Kilometer weiter ein ähnliches Bild: ebenfalls fünf Tote Schafe. Los ging es aber schon am Sonnabend, in Huchting, als ein Schäfer in Huchting vier gerissene Lämmer entdeckte. Ob es sich um einen Tierriss handelte, ist noch unklar. Sicher ist nur: Der Wolf ist jetzt auch auf Delmenhorster Stadtgebiet gesichtet worden. In Schohasbergen.

Marc Stubbemann war gerade auf seinem Feld unterwegs, um zu striegeln. Es war Sonnabendmittig, so gegen 12 Uhr. „50 Meter vor meinem Trecker lief er lang“, erzählt der Hasberger Landwirt. Stubbemann zückte sein Smartphone und schoss ein Bild. Zu sehen ist ein recht verwaschenes graues Etwas. Seinem Schönemoorer Kollegen Christian Meyer gelangen deutlichere Bilder, er filmte den Wolf, der ihm ebenfalls vor den Trecker lief. Stubbemann beobachtete, wie sich der Wolf Richtung Uhlenbroker Weg gen Bremer Grenze bewegte. Er streift demnach also regelmäßig in Richtung Bremen.

Stubbemanns halten zwar keine Schafe, aber Milchvieh. „Für die Weidetierhaltung ist das nicht gut“, sagt er. Selbst wenn der Wolf kein Tier reiße, verschrecke er doch zumindest die Herde. „Das macht es für uns schwieriger, mit den Tieren zu arbeiten.“ Schutzzäune haben er und seine Hasberger Kollegen nicht aufgestellt. Eigentlich haben sie das auch nicht vor. Stubbemann vermutet, dass der Wolf schon längere Zeit auch durch den Nordosten der Stadt streift. „Vor etwas vier Wochen waren unsere Kühe alle recht aufgeregt.“ Es war gegen 18 Uhr. Als Stubbemann nachschaute, hatten sich alle Tiere in einer Seite des offenen Stalls zusammengestellt und starrten auf die Felder. „Ich vermute, dass der Wolf damals schon durch die Landmark gezogen ist.“

Das passt auch zu den Meldungen, die die Wolfsberater in der Region seit mehreren Monaten aus der Wesermarsch bekommen haben. Immer wieder gab es Sichtungen, nur eben keine bestätigten. Aber es war den Fachleuten schon klar, dass es wohl kein Irrtum sein konnte. In der Vorwoche meldete ein Schäfer dann drei verletzte Tiere, eines musste eingeschläfert werden. Vieles sprach auch in dem Fall für eine Wolfsattacke, ein bestätigendes Laborergebnis steht noch aus. Zumal es auch nicht der erste Wolf in der Region ist. Im vergangenen Jahr wurde, wie berichtet, ein Wolf bei Grüppenbühren überfahren. In Groß Ippener wurde der Wolf schon gesichtet, vor ein paar Jahren streifte ein Einzelgänger auf seiner Wanderschaft sogar durch eine Wildeshauser Siedlung.

Die Region mit ihren Deichschäfereien an Weser und Ochtum ist für den Wolf natürlich optimal, zumal die Schutzzäune fehlen. Besser gesagt: der wolfsabweisende Grundschutz, wie es so schön im Amtsdeutsch heißt. Der ist für eine Deichschäferei unpraktikabel, schließlich sollen die Tiere ja wandern und so auch die Befestigung der Deiche sicherstellen. „Aber wer keinen Schutzzaun gebaut hat, bekommt auch keine Entschädigung“, sagt Helmut Blauth, Kreisjägermeister in Delmenhorst und Vizepräsident der Landesjägerschaft. Blauth sagt deswegen auch ganz klar: „Deiche müssen wolfsfreie Zone sein.“ Das lässt sich mithilfe der Jägerschaft allerdings nur durchsetzen, wenn die Regierung den Wolf beziehungsweise die Wölfe zum Abschuss frei gibt.

Ob es sich tatsächlich nur um einen Wolf handelt oder eventuell zwei Einzeltiere, müssen allerdings erst DNA-Analysen zeigen. Ob das Tier, das laut Blauth wahrscheinlich gerade Anschluss und einen Partner suche, um ein eigenes Rudel zu gründen, zudem trotz des reichlich gedeckten Tisches in der Region bleibt, muss sich auch erst noch zeigen. Denn Wölfe sind sehr mobil. Deswegen könnte es auch wiederum gut sein, dass alle Risse des Wochenende auf das Konto eines Tieres gehen. Die betroffenen Schafherden weideten alle locker im Radius eines Wolfes.

Dass der Wolf sich so nah an die Trecker von Stubbemann und Meyer herangetraut hat, ist laut eines Wolfsberaters auch nicht ganz ungewöhnlich. Vielleicht handele es sich um ein recht junges Tier, das erstens noch keine schlechten Erfahrungen mit Menschen gemacht habe und zweitens einfach noch neugierig sei und deswegen keinen größeren Bogen um Mensch und Maschine mache. Allerdings spreche die große Statur des Tieres wiederum dafür, dass er vielleicht auch älter sein könnte. Aber auch das lässt sich über die wenigen vorhandenen Bilder nicht schlüssig erklären. „Das Verhalten ist also nicht ungewöhnlich, es besteht kein Grund zur Panik“, erklärt der Wolfsberater der Jägerschaft.

Landwirt Marc Stubbemann bewertet den Wolfsschutz durchaus kritisch. Würde er Schutzzäune ziehen, verhinderte das wiederum den Wildwechsel anderer Tiere. Warum das Wohl des einen Tieres über das anderer gestellt werde, könne er nicht ganz nachvollziehen. Auch Helmut Blauth lässt Kritik an der niedersächsischen Wolfspolitik anklingen, auch wenn er nicht als Wolfsgegner falsch verstanden werden will. „Aber mit der niedersächsischen Wolfsdichte streben wir mittlerweile Weltrekordniveau an.“