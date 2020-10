Im Prozess um den Tod eines pflegebedürftigen Mannes im Dezember 2015 hat der zweite Verhandlungstag am Oldenburger Landgericht ein Schlaglicht auf die Versäumnisse einer ehemaligen Mitarbeiterin der Diakonie geworfen. Die heute 65-jährige Rentnerin war eigentlich nur als Zeugin geladen. Die Befragung legte allerdings offen, wie wenig sich die gelernte Krankenschwester um den verwahrlosten Zustand des 75-jährigen Delmenhorsters geschert hatte. „Die Ermittlungen gegen Sie wurden aus für mich unerklärlichen Gründen eingestellt. Eigentlich sollten Sie hier heute mit auf der Anklagebank sitzen“, sagte Alaettin Keles, Strafverteidiger des Hauptangeklagten.

In der pflegerischen Obhut des heute 44-jährigen Angeklagten war der schwer hilfsbedürftige Vater von Sanitätern und Polizisten in einem desolaten Zustand vorgefunden worden. Die Kopfhaut hatte sich durch Schimmel mit dem Kissen verbunden, an Wunden war es zu Madenbefall gekommen, hilflos lag der Mann im Bett in den eigenen Exkrementen. Nach der Überführung in ein Krankenhaus verstarb er binnen weniger Tage. Die Staatsanwaltschaft sieht darin einen Totschlag des Sohnes. Zum Prozessauftakt musste er per Polizei dem Gericht vorgeführt werden (wir berichteten).

Die Aussagen von zwei Polizisten verdeutlichten, dass die haltlosen Zustände in dem Reihenhaus bereits Monate zuvor bekannt waren. Im Zuge von Ermittlungen im Zusammenhang mit Kinderpornografie lag im März 2015 – neun Monate vor dem Tod – ein Durchsuchungsbefehl vor. „Erst als wir den Schlüsseldienst holten, öffnete uns der Mann die Haustür“, erinnerte sich der 49-jährige Polizeibeamte vor Gericht. „Das Obergeschoss war komplett vermüllt, die Sanitäranlagen im Badezimmer waren nicht mehr funktionstüchtig“, berichtete er. Vergleichsweise ordentlich habe es allerdings im Eingangsbereich und in dem Zimmer ausgesehen, in dem der Vater sein Bett hatte. Bevor der Angeklagte die Beamten in das Zimmer des Vaters ließ, versprühte er eilig etwas Duftspray, um den Geruch von Inkontinenz zu überdecken. „Uns war sofort klar, dass in diesem Haus keine vernünftige Pflege möglich war. Ich war mir mit meinem Kollegen einig, dass wir die Umstände umgehend melden müssen“, betonte der Polizist vor Gericht.

Und das tat sein Kollege am Folgetag dann auch. In einer mit Fotos versehenen E-Mail an das Gesundheitsamt schrieb der Beamte: „Es ist eine schnellstmögliche Überprüfung nötig.“ Doch zu dieser kam es nie. „Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass dieser Besuch des Gesundheitsamts nie stattgefunden hat – überrascht Sie das?“, fragte Bernd Fiessler, der den wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagten rechtlichen Betreuer verteidigt. „Das ist traurig. Ich war davon ausgegangen, dass das Gesundheitsamt weiter tätig wird“, antwortete der ebenfalls befragte 59-jährige Polizist. Auch er war bei der Durchsuchung des Hauses dabei. Zunächst hatte es auch Ermittlungen gegen eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamts gegeben. Diese verliefen allerdings im Sande und führten nicht zu einer Anklage.

Neben dem Gesundheitsamt kontaktierte die Polizei auch die Diakonie. Im Zimmer des pflegebedürftigen Vaters hatten die Beamten einen Brief des Wohlfahrtverbands gefunden, der auf den Besuch einer Mitarbeiterin hindeutete. Auch dort berichtete die Polizei von den desolaten Verhältnissen.

Von der Diakonie hatte über einen Zeitraum von sieben bis acht Jahren eine gelernte Krankenschwester quartalsweise die Pflegesituation überprüft. Heute ist die Frau 65 Jahre alt und im Ruhestand. Vor Gericht beschrieb sie ihren Aufgabenbereich bei der Diakonie als Beraterin der pflegenden Angehörigen, die bei Bedarf mit Rat und Tat unterstützen konnte. Strafverteidiger Fiessler hakte aber nach und fragte, warum die Beratung denn nötig sei. „Der Besuch alle drei Monate ist nötig, damit das Pflegegeld ausgezahlt wird“, antwortete die ehemalige Mitarbeiterin der Diakonie.

Zuvor hatte die Zeugin angegeben, ihr ganzes Berufsleben als Krankenschwester gearbeitet zu haben, insgesamt etwa 40 Jahre. Umso erstaunlicher war es, dass Fiessler die Seniorin schon fast belehren musste, was laut Sozialgesetzbuch der Sinn und Zweck der Besuche von Menschen in häuslicher Pflege ist: „Es geht darum, ob die Pflegeperson gut versorgt ist, ob der Angehörige die Aufgaben auch bewältigen kann. Der Kostenträger zahlt für erbrachte Pflegeleistungen, und Sie müssen kontrollieren, ob diese Leistungen auch tatsächlich erbracht werden.“

Bei den Besuchen, für die sich die heute 65-Jährige alle drei Monate nach eigenen Angaben zwischen 15 und 30 Minuten Zeit nahm, sah sie von dem Reihenhaus mit zwei Etagen nur den Flur und das Zimmer des Vaters. Dort sah es nach Schilderungen der Polizei noch halbwegs in Ordnung aus. Nach der Durchsuchung informierte die Polizei die Diakonie allerdings darüber, dass nach dem erlangten Gesamteindruck bezweifelt werden kann, ob in dem Haus eine gute Pflegesituation möglich ist. Daraufhin wollte die Pflegeberaterin den Sohn besuchen, wurde allerdings nicht hereingelassen. Die gleiche Situation gab es auch beim nächsten Quartalsbesuch im Juni 2015.

Erst im November 2015 konnte die Krankenschwester den Pflegebedürftigen wieder in Augenschein nehmen – zwei Wochen bevor er mit einem am Kopf verwachsenen Kissen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. „Ist Ihnen bei diesem Besuch irgendetwas Besonderes aufgefallen?“, fragte die Beisitzerin des Gerichts. Als die Zeugin dies verneinte, war im Gesicht der Beisitzerin auch mit Mund-Nase-Maske das Unverständnis zu erkennen. „Sie sitzen hier nicht als Angeklagte, müssen aber trotzdem die Wahrheit sagen“, mahnte sie. Doch die 65-Jährige blieb bei ihrer Version. Unter der Bettdecke habe sie Plastikfolie gesehen. Sohn und Vater hätten aber nicht gewollt, dass sie unter die Decke schaut. Der Kopf habe ausgesehen wie immer.

Dem nicht anwesenden Hauptangeklagten attestierte ein medizinisches Gutachten eine lang anhaltende schwere Depression sowie eine Persönlichkeitsstörung mit „angstvermeidendem Verhalten“. Der Arzt sah deshalb die Grundlage für eine verminderte Schuldfähigkeit. Ob das Landgericht dieser Einschätzung folgt, wird erst das Urteil zeigen. Im für diesen Freitag angesetzten Fortsetzungstermin wird ein weiteres medizinisches Gutachten zunächst die Todesumstände näher beleuchten.