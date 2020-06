Für Marius Kossmann spielt Sport nur noch eine Nebenrolle im Leben, mit Freude trainiert er jedoch die Harpstedter C-Jugend. (TAMMO ERNST)

„Meine Krankheit ist letztendlich das Beste, was mir passieren konnte“, sagt Marius Kossmann. Er weiß, dass das eine krasse Aussage ist. Schließlich hatte er nicht bloß eine Erkältung, sondern bekam vor fünf Jahren die erschütternde Diagnose: Leukämie, und zwar die seltene und besonders aggressive Form „Philadelphia Chromosom positiv“. Hört man jedoch seine Geschichte von Anfang bis Ende, versteht man, wie er zu dieser Aussage kommt. Eine Geschichte, die es ohne Stammzellenspende nie gegeben hätte.

Vor seiner Blutkrebsdiagnose war Marius Kossmann verrückt nach Sport. Sechs Mal die Woche ging er ins Fitnessstudio. Da schien es naheliegend, nach dem Schulabschluss etwas in dieser Richtung zu machen. Und so ging er nach Lübeck für ein duales Studium als Fitnessökonom. „Eigentlich war ich damit aber nie so richtig glücklich“, erzählt der heute 24-Jährige. Wirklich hinterfragt hat er seine Studienwahl damals jedoch nicht. Das kam erst, nachdem er seinen monatelangen Kampf gegen die Leukämie gewonnen hatte. Seine damalige Ausbilderin im Sportstudium trug indirekt dazu bei. „Sie fragte mich damals: 'Was willst du?'“, erinnert sich Kossmann. Und ein Sportstudium in Lübeck wollte er nicht. Was er wollte war: zurück in die Heimat nach Harpstedt gehen. „Ich wollte wieder näher bei meiner Familie sein, denn durch die Krankheit sind wir noch mehr zusammengewachsen“, erzählt er.

Aus Lust

Gesagt, getan. Zurück in der Heimat machte sich Kossmann schlau, welche Studienmöglichkeiten ihm die Hochschule in Bremen bietet. Seine Wahl fiel auf Politikwissenschaften – nicht unbedingt zur Begeisterung seiner Eltern. „Was willst du denn damit, haben mich meine Eltern gefragt“, erzählt der 24-Jährige. Abhalten ließ er sich von solchen Bemerkungen aber nicht. „Ich studiere Politikwissenschaft, weil es mich interessiert“, sagt er. „Endlich mache ich das, worauf ich Lust habe“, fügt er mit Nachdruck hinzu. Nebenbei arbeitet Kossmann seit Anfang 2019 beim Wirtschaftsrat Bremen, nachdem er zuvor bereits ein Jahr im Umweltressort der Hansestadt tätig war. „Ich sehe das nicht als Arbeit“, merkt er an. Genau da wollte er immer hin: Einen Job machen, der sich nicht wie Arbeit anfühlt. Für ihn wäre es eine Horrorvorstellung, mit 70 oder 80 Jahren auf sein Leben zurückzublicken und unzufrieden zu sein, weil er etwas gemacht hat, womit er unglücklich war.

Was genau er nach dem Abschluss seines Studiums arbeiten will, weiß der 24-jähriger Harpstedter noch nicht so genau. Nur eines weiß er: „Politiker werde ich keinesfalls.“ Kossmann vermeidet es, sich langfristige Ziele zu setzen. „Wo will ich in zehn Jahren sein? Diese Frage in Bewerbungsgesprächen finde ich unmöglich“, erklärt er. Ganz ziellos lässt er sich dann aber auch nicht treiben. Im Oktober würde er gern seinen Master machen. Die Bewerbungsphase läuft derzeit noch. „Ich hätte auch Bock zu promovieren“, fügt er mit verschmitztem Lächeln hinzu. Eines wird ganz deutlich: Politikwissenschaft ist für Marius Kossmann mehr als ein Studium, es ist seine Leidenschaft. Ohne seine Krankheit hätte er diese vielleicht nie entdeckt. Und so ist er fast froh über seine Krankheit. „Mir wurde ein zweites Leben geschenkt, das nutze ich auch so“, sagt er.

Der Blutsbruder

Ermöglicht hat ihm dieses zweite Leben der Rheinländer Pierre Tollet. Ohne dessen Stammzellenspende gäbe es Marius Kossmann heute wohl nicht mehr. „Hätte sich Pierre nicht als Stammzellenspender registrieren lassen, wäre ich vielleicht nicht mehr hier“, sagt der Harpstedter. „Ich fühle mich in seiner Schuld“, fügt er hinzu. Kurz nach der Transplantation noch im Krankenhaus versuchte der damals 19-Jährige seine unglaubliche Dankbarkeit in Worte zu fassen. Er schrieb einen anonymen Brief an seinen Spender. „Doch wie spricht man jemanden an, dessen Namen man nicht kennt. Hallo du?“, erzählt Kossmann. Nein, das passte nicht. Stattdessen schrieb er: „Hallo Blutsbruder“. Das passt. Schließlich sind die beiden vom Blut her wie Zwillingsbrüder. „Das ist bis heute so geblieben“, sagt Kossmann. Zwei Jahren lang schrieben sich die beiden anonym, so verlangt es das Transplantationsgesetz in Deutschland. „Im Dezember 2017 schrieb mich dann Pierres Bruder über Facebook an und stellte den Kontakt her“, erinnert sich der Harpstedter. „Es hat wie die Faust aufs Auge gepasst“, beschreibt er das Verhältnis zu seinem „Blutsbruder“. Es sollte dann aber noch einmal anderthalb Jahre dauern, bis sie sich persönlich trafen. Gemeinsam mit seiner Mutter fuhr er nach Düsseldorf und ging mit Pierre Tollet, einem großen Fortuna-Düsseldorf-Fan, zum Fußball. Werder gegen Düsseldorf. „Düsseldorf verlor damals 4:1, das war bitter für ihn“, erinnert sich der Werder-Fan. „Aber reden wir lieber nicht davon“, fügt er mit Blick auf die diesjährige Saison hinzu.

Im Nachhinein erfuhr Marius Kossmann, dass es damals noch zwei weitere potenzielle Spender für ihn gegeben hätte. Allerdings kamen diese aus Übersee, was eine Transplantation deutlich komplizierter gemacht hätte. „Man schaut immer zuerst, ob man in Deutschland jemanden findet“, sagt der Harpstedter. Das schien zunächst nicht der Fall zu sein. Nach seiner Diagnose am 26. Mai 2015 folgten mehrere Wochen quälender Ungewissheit, bis endlich die erlösende Nachricht kam, dass ein passender Spender für ihn gefunden wurde.

Kossmanns großes Ziel damals lautete: Weihnachten wieder zu Hause zu sein. Das war ein überaus ehrgeiziges Ziel, doch er erreichte es. „Den Ehrgeiz bringe ich vom Sport mit“, sagt der Harpstedter rückblickend. Selbst während seines fast siebenmonatigen Krankhausaufenthalts ließ er nicht vom Sport ab. Jeden Tag versuchte er, zwei Kilometer zu gehen. Auch eine Yoga-Lehrerin ließ er in die Klinik kommen. „Meine Mutter fand es irre. Ich hatte aber nie Zweifel an meinem Weg“, betont Kossmann. Der Sport gab ihm damals die Kraft, alles zu überstehen. Inzwischen hat er jedoch an Stellenwert in seinem Leben verloren. „Sport ist wichtig, aber nicht die Lösung fürs Leben“, sagt der 24-Jährige heute. Dem aktiven Fußball als Rechtsverteidiger beim Harpstedter TB II in der ersten Kreisklasse hat er nach einem kurzen Intermezzo im Nachgang seiner Krankheit den Rücken gekehrt. Stattdessen trainiert er seit vier Jahren gemeinsam mit seinem Vater die C-Jugend in Harpstedt.

Lebensretter gesucht

Wie Marius Kossmann damals warten in den Krankenhäusern Leukämie-Patienten auf eine lebensrettende Spende. Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die Diagnose: Blutkrebs. Weltweit passiert es laut der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS etwa alle 35 Sekunden. „Viele Patienten sind Kinder und Jugendliche, deren einzige Chance auf Heilung eine Stammzellspende ist. Doch jeder zehnte Patient findet keinen Spender“, erläutert die Organisation, die sich dem Kampf gegen Leukämie verschrieben und über neun Millionen Spender registriert hat. Doch die Zahl der potenziellen Spender nimmt ab. In der Corona-Krise fallen jeden Monat viele tausend potenzielle Spender aus der Datei. Neue kommen kaum hinzu, denn Registrierungsaktionen finden derzeit nicht statt. Dagegen wollte der Harpstedter, der das Warten auf den Lebensretter nur zu gut kennt, etwas unternehmen.

Gemeinsam mit seinem „Blutsbruder“ Pierre Tollet hat Marius Kossmann eine Online-Aktion gestartet. In einem gemeinsamen Video rufen sie zur Registrierung auf. „Wir wollten so authentisch wie möglich sein und haben mit Selfies gearbeitet. Mein Onkel hat das dann mit Musik unterlegt“, erzählt Kossmann. Zu finden ist das Video auf der Internetseite der DKMS (www.dkms.de/marius) sowie in den sozialen Medien der Organisation wie Instagram, Facebook und Twitter. Wen das Video dazu animiert, sich registrieren zu lassen, der kann sich online ein Registrierungsset nach Hause schicken lassen. Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung kann jeder potenzielle Neuspender selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und per Brief an das DKMS-Labor in Dresden senden. „Das Ganze ist kostenfrei“, betont Kossmann. Die DKMS übernimmt die 35 Euro an Kosten, die bei der Aufnahme eines jeden neuen Spenders anfallen.

Angst müsse niemand vor einer Stammzellenspende haben. Die Zeiten, in denen diese direkt aus dem Knochemark geholt wurden, sind längst vorbei. „Das ist keine riesige OP. Man bekommt lediglich links und rechts eine Nadel in den Arm. Wie bei der Dialyse werden die Stammzellen aus dem Blut gefiltert. Man gibt also nur einen Teil seines Blutes ab“, berichtet Kossmann. Er hofft mit seiner Online-Aktion, eine ähnlich große Resonanz zu erzielen wie vor fünf Jahren, als die DKMS in seinem Namen in Lübeck und Harpstedt zwei große Registrierungsaktionen unternahm. Über 2000 Menschen nahmen damals die Möglichkeit wahr, sich bei der DKMS als potentielle Stammzellspender zu registrieren. 15 von ihnen sind tatsächlich zu Lebensrettern geworden. „Man sollte sich vor Augen führen: Spätestens wenn man selbst betroffen ist, ist man darauf angewiesen“, sagt der Harpstedter. Selten sei ein Familienmitglied als Spender geeignet. Und so lautet Marius Kossmanns und Pierre Tollets Botschaft in ihrem gedrehten Video: „Werde auch du zum Lebensretter!“